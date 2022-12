Los robos de cables de cobre no cesan en Canadá

Lo que descubrió fue que muchos de los amantes del cobre ajeno tenían una buena educación. La mayoría había trabajado antes con metales de algún modo, como por ejemplo en la construcción, y comprendía el valor de lo hurtado.

También tomaban decisiones calculadas sobre el riesgo de ser detenidos frente a la cantidad de dinero que podían ganar vendiéndolo en un depósito de chatarra.

Una de las cosas interesantes que me decían es que el precio les afectaba de verdad , dijo Stickle, quien publicó los resultados de su investigación hace cinco años en un libro titulado Metal Scrappers and Thieves: Scavenging for Survival and Profit o Recuperadores de metal y ladrones: pepenando para sobrevivir y ganar dinero . Ahora es profesor asociado en la Middle Tennessee State University.

Puede que no tomen la decisión 'racional' que tomaríamos usted y yo porque tenemos una racionalidad diferente, pero sigue siendo una elección lógica dedicarse a esta actividad delictiva, y gran parte de ella se basa en el precio. Una cita de Ben Stickle, profesor, Middle Tennessee State University.

El cobre robado suele ser vendido a chatarreros. Foto: Radio-Canada / CBC

Decenas de incidentes

En la provincia de Nueva Escocia, la compañía eléctrica de la provincia ha registrado un aumento significativo de los robos de cable de cobre en el último año. La empresa telefónica Bell Aliant declaró que lo mismo estaba ocurriendo en la provincia vecina de Nueva Brunswick.

Matt Drover, director de operaciones de transmisión y distribución de la empresa eléctrica Nova Scotia Power, afirma que esa compañía ha registrado decenas de robos de este tipo en 2022. No quiso revelar el número exacto ni el costo económico.

En octubre, la empresa emitió un comunicado de prensa en un intento de disuadir a los potenciales ladrones, advirtiendo que se estaban poniendo a sí mismos y a otros en riesgo de lesiones graves o la muerte.

Al mes siguiente, un robo en una subestación de Spryfield provocó un breve apagón que afectó a más de 11.000 clientes de Nova Scotia Power. La empresa tuvo que cortar el suministro para que los trabajadores puedan realizar reparaciones de emergencia con seguridad.

Mientras tanto, el precio del cobre se ha mantenido elevado durante gran parte de los dos últimos años, en línea con el argumento de Stickle de que el precio es un factor determinante.

La empresa BMI Ltd., con sede en Bridgewater, que gestiona un centro de reciclaje, fijó el 23 de diciembre su precio de compra de alambre de cobre entre 4,16 y 4,51 dólares por libra.

El Departamento de Estadísticas de Canadá señaló que los robos relacionados con el metal en 2021 en Canadá estaban en su nivel más alto desde 2013, la última vez que los precios del cobre estaban a los mismos niveles que las tasas actuales.

Posibles soluciones

El profesor Ben Stickle no cree que el problema vaya a desaparecer pronto, en parte porque es probable que la demanda de cobre siga siendo fuerte a medida que avanzamos hacia una economía más electrificada.

Pero hay medidas que pueden ser tomadas para contrarrestar el aumento de los robos. Algunas ya están en marcha.

Matt Drover dijo que cuando la empresa Nova Scotia Power hace reparaciones después de un robo, los trabajadores utilizan alambre hecho de un material que tiene poco valor de reventa.

También lo hacemos de forma proactiva. Cada año se seleccionan determinadas subestaciones para sustituir proactivamente todo el cable .

Matt Drover, director de operaciones de transmisión y distribución de la empresa eléctrica Nova Scotia Power.

La empresa también está aumentando la vigilancia para intentar pillar a la gente en el acto de robar el cable, y podemos compartir esa información con las autoridades locales , afirmó Drover.

También hay vías legales para contrarrestar esos robos. Nueva Escocia y otras provincias han aprobado leyes que obligan a los chatarreros y empresas de reciclaje a llevar un registro de sus transacciones, de modo que la información sobre los vendedores pueda ser transmitida a las fuerzas del orden en caso necesario.

Sin embargo,Stickle cree que ese planteamiento es ineficaz, ya que los ladrones pueden encontrar soluciones sencillas, como pedir a otras personas que vendan el metal robado en su nombre.

En cambio, él considera que tomar en cuenta el costo de los daños causados por un robo de metal podría ser más disuasorio.

Si entras a una casa y quieres arrancar los cables de cobre y las tuberías, puedes causar daños por valor de 30.000 dólares, pero sólo has robado por un valor de 100 dólares. El problema es que muchos de los estatutos penales no tienen en cuenta este aspecto", declaró Stickle.

Fuente: CBC / I. Munroe

Adaptación: RCI / R. Valencia