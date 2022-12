Ottawa no tiene previsto restablecer la obligación de usar las mascarillas

El gobierno federal puso fin en octubre de 2022 al uso obligatorio de mascarillas en las industrias reguladas a nivel federal, como el transporte aéreo y ferroviario, pero sigue recomendando su uso en lugares públicos cerrados.

Algunos expertos en salud han pedido que se restablezca el uso obligatorio de las mascarillas, ya que las salas de urgencias de los hospitales se enfrentan a una oleada de infecciones víricas, como el Covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS).

En una entrevista de fin de año con el difusor público CBC,Trudeau afirmó que un mandato federal de usar las mascarillas por sí solo tendría poco efecto en comparación con las medidas de salud pública que podrían implementar las provincias.

El mandato federal sobre el uso de las mascarillas afectaba a las industrias reguladas a nivel federal. Es decir, en particular, aviones y trenes y ese tipo de cosas. La mayoría de las experiencias en la vida de las personas, cuando van a una tienda de comestibles o a sus fuentes de trabajo, están reguladas por las provincias. Una cita de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Ottawa puso fin en octubre de 2022 al uso obligatorio de mascarillas en las industrias reguladas a nivel federal. Foto: (Evan Mitsui/CBC)

El Primer Ministro dijo que no depende de él decidir si vuelve a implantar o no un mandato federal sobre el uso de mascarillas.

Esa decisión no me corresponde tomarla a mí. Se basa más bien en las mejores recomendaciones de nuestras autoridades de salud pública, y ellos no están recomendando en este momento que el gobierno federal tome ese camino , dijo Trudeau.

Algunos países, como Estados Unidos, proporcionan mascarillas gratuitas al público en un esfuerzo por fomentar su uso para evitar contagios.

En una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado noviembre de 2022, la doctora Theresa Tam, jefa de salud pública de Canadá, recomendó el uso de mascarillas, pero no indicó que el gobierno federal tuviera planes de implementar su uso obligatorio.

Creo que es una consideración interesante e importante. Depende de cuáles sean las razones por las que la gente prefiere no usar una mascarilla en este momento , declaró Tam.

Fuente: CBC / R. Raycraft / T. Buist / A. Piat-Sauvé

Adaptación: RCI / R. Valencia