"Trata de personas" en Quebec: el Consulado de México en Montreal está al tanto

Mediante correo electrónico, la representación diplomática informó que el Consulado tuvo conocimiento de esta situación hace unas semanas [y] que el servicio de protección consular ha estado en contacto con las distintas entidades afectadas.

Según testimonios de trabajadores y organizaciones, el Camping Havana Resort de Maricourt habría engañado a los trabajadores mexicanos e incumplido las normas sobre contratación de mano de obra extranjera temporal.

Según las denuncias, los empleados trabajaban seis días a la semana, se les pagaba menos del salario mínimo, y nunca obtuvieron el permiso de trabajo prometido por los empleadores. Sin embargo, los empleadores impugnan enérgicamente tales acusaciones.

El Consulado de México en Montreal no ha querido conceder una entrevista a Radio-Canada debido al proceso en curso y porque no considera oportuno hacer una declaración pública en este momento. No obstante, afirma en su correo electrónico que está trabajando con las autoridades provinciales competentes para obtener la mejor resolución para los afectados y que confía en que las autoridades provinciales y canadienses se esforzarán para aclarar la situación y puedan adoptar medidas para evitar situaciones similares en el futuro.

El Consulado también menciona que está muy preocupado por la situación.

Camping Havana Resort dice que no tiene nada que reprocharse

El director del Havana Resort, Dominic Perrier, cree haber actuado muy bien. Las personas que venían tenían entre 20 y 30 años, y yo las cuidaba como si fueran mis hijos , afirmó..

Cuando se le pidió una respuesta a las acusaciones de tráfico de seres humanos, su hija Arianne Perrier, que también es la primera accionista de la empresa, se mostró de acuerdo con su padre, afirmando que eso no fue lo que ocurrió. Las personas que estuvieron aquí fueron tratadas muy bien .

Dominic Perrier es el responsable del Camping Havana Resort. Su hija Arianne Perrier es la primera accionista de la empresa. Foto: Radio-Canada / Jacques Lamarche

Diputados preocupados por las acusaciones

En respuesta a las acusaciones de tráfico de personas , el ministro de Trabajo de Quebec, Jean Boulet, dijo que las prácticas denunciadas en el artículo son inquietantes, inaceptables y sencillamente ilegales .

Según Boulet, la Comisión de Normas, Equidad, Salud y Seguridad en el Trabajo, CNESST por sus siglas en francés, está investigando el asunto.

El CNESST está llevando a cabo diversas iniciativas para garantizar unas condiciones laborales justas y seguras a todos los trabajadores de Quebec. Soy muy sensible a la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros temporales en Quebec, que tienen derecho a condiciones laborales justas y respetuosas de nuestras leyes. Una cita de Jean Boulet, ministro de Trabajo de la provincia de Quebec.

Madwa-Nika Cadet, diputada liberal y crítica oficial en materia laboral en la legislatura provincial, declaró que se trata de acusaciones extremadamente preocupantes.

Estamos hablando de una situación, a nivel humano, absolutamente desoladora. Nos sacude. No creo que transmita un mensaje positivo, ni a la población en general ni a los trabajadores temporales extranjeros. Una cita de Madwa-Nika Cadet, diputada liberal en la legislatura de Quebec.

La diputada sostiene que el gobierno provincial debe hacer más para garantizar la protección de los trabajadores temporales extranjeros, especialmente tomando en cuenta el aumento observado de denuncias ante el CNESST. Ese es su trabajo , dijo.

También señaló que el número de trabajadores temporales extranjeros no cesa de aumentar debido a la escasez de mano de obra, y quizás las empresas no siempre utilizan las herramientas adecuadas.

Obviamente, la Comisión de Normas, Equidad, Salud y Seguridad en el Trabajo va a necesitar muchos más medios y recursos para llevar a cabo las investigaciones. Lo que pedimos al Gobierno es que el CNESST disponga de todos los recursos necesarios para llevar a cabo todas las verificaciones que sean necesarias. Una cita de Madwa-Nika Cadet, diputada liberal en la legislatura de Quebec.

Andrés Fontecilla, diputado del partido Quebec Solidario, considera que la situación es sólo la punta del iceberg. Foto: Radio-Canada

Andrés Fontecilla, diputado del partido Quebec Solidario y portavoz del segundo partido en oposición en materia de inmigración, francofonización e integración, también sostiene que la situación es inaceptable y que el gobierno de la provincia debe ajustar sus normas y llevar a cabo una mayor vigilancia.

Se trata de personas que fueron completamente engañadas y luego explotadas. Por desgracia, este tipo de noticias empiezan a acumularse. Creo que estamos ante la punta del iceberg. Sobre todo en un contexto en el que cada vez llegan más trabajadores temporales extranjeros a Quebec. Es probable que las situaciones de abuso se multipliquen. Una cita de Andrés Fontecilla, diputado del partido Quebec Solidario.

La Red de Asistencia a los Trabajadores Agrícolas Migrantes de Quebec, RATTMAQ por sus siglas en francés, alertó al difusor público Radio-Canada sobre la situación, calificándola de trata de seres humanos.

La organización considera que las acciones del Camping Havana Resort de Maricourt, además de ser ilegales, mantienen a los trabajadores en una situación de gran precariedad.

Con un permiso de turismo los trabajadores mexicanos no tienen derecho al seguro de empleo. Si sufren un accidente laboral, no están protegidos. No les permite disfrutar de todos los derechos sociales a los que un trabajador temporal tien derecho. Para mí, lo que el Camping Havana ha hecho es un tráfico de seres humanos. Una cita de Michel Pilon, director de la Red de Asistencia a los Trabajadores Agrícolas Migrantes de Quebec.

Michel Pilon, Director Ejecutivo de la Red de Ayuda a las Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Agrícolas de Quebec (RATTMAQ). Foto: Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Yasmine Guillaume, abogada especializada en derecho de inmigración, también cree que la situación actual puede calificarse de trata de seres humanos. Cualquiera que organice deliberadamente la llegada de inmigrantes a Canadá para engañarles puede considerarse como trata de personas , explicó.

Según Guillaume, para actuar correctamente, el Camping Havana Resort debería haber ofrecido el salario mínimo, es decir, 14,25 dólares por hora y no 4. También debería haber obtenido un permiso de trabajo para los trabajadores antes de su llegada y haber asumido todos los gastos de su llegada. Exigir el reembolso de esos gastos está prohibido por la ley.

El director general de la RATTMAQ considera que los métodos utilizados por el Camping Havana Resort le permitieron ahorrar a costa de los empleados. Cuando se les hace venir con un permiso de turista, no le cuesta nada [al empresario] y además le permite explotarlos aún más, sabiendo perfectamente que son ilegales. No tienen derecho a trabajar con un permiso de turismo , deploró Michel Pilon.

El derecho a un salario mínimo

En una respuesta escrita, el CNESST confirma que los trabajadores temporales extranjeros tienen los mismos derechos que todos los trabajadores de Quebec. Por tanto, deben beneficiarse de un salario mínimo.

También sostiene que está prohibido exigir a un trabajador temporal extranjero que pague los costos relacionados con su contratación, en particular que cubra los gastos ocasionados por la compra de un billete de avión.

Fuente: RC / T. Deshaies / G. Proulx / M. Rousseau

Adaptación: RCI / R. Valencia