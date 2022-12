[Reportaje] Derechos de la Madre Tierra en acuerdo final de la COP15 es “histórico”

Es histórico porque es la primera vez que en un texto de este calibre se introducen los derechos de la Madre Tierra, un lenguaje utilizado por muchos pueblos indígenas que ven a la Tierra como la fuente de vida, como la madre de todos nosotros. Una cita de Yenny Vega Cárdenas, presidenta del Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza

Yenny Vega Cárdenas Foto: RCI - Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

La abogada, quien lleva años defendiendo los derechos del agua, cree que lo que se logró en Montreal es muy importante.

Yenny Vega Cárdenas, también vicepresidenta de la organización de defensa del agua Eau Secours, cree que el reconocimiento e inclusión de los derechos de la naturaleza y de la Madre Tierra, en lugar de negar que existen , en este Marco Global de la Biodiversidad, sentará las bases para que sean realmente implementados.

Ampliar imagen (nueva ventana) Extracto del documento oficial Marco Global sobre la Biodiversidad firmado en Montreal el domingo 18 de diciembre del 2022. Foto: getty images/istockphoto / tomograf / RCI (Paloma Martínez Méndez)

María Mercedes Sánchez es la coordinadora del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas (HwN UN), una instancia que, desde 2009, defiende que los seres humanos, junto con el resto del mundo natural, estamos interconectados dentro de la gran red de la vida.

Durante su participación en el evento Rivers Voices (Voces de los ríos) durante la COP15, Sánchez explicó que los pueblos indígenas de todo el mundo comprenden que los sistemas de gobierno humanos deben derivarse de las leyes de la Tierra y cumplirlas.

La coordinadora del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas (HwN UN) afirmó también que las culturas indígenas de las Américas tienen una larga tradición de respeto por la conexión entre los seres humanos y la naturaleza.

Comparten y entienden que el sentido de la vida reside en el equilibrio de la coexistencia entre todas las formas de vida, y que este equilibrio se basa en valores y una ética ligados a la creencia de que la ley reside en la Tierra, no en los seres humanos. Una cita de María Mercedes Sánchez es la coordinadora del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas

Ampliar imagen (nueva ventana) Al extremo izquierdo María Mercedes Sánchez, con otros participantes al evento Voces de los Ríos - Conversación sobre Biodiversidad organizado por el Observatorio internacional de los derechos de la naturaleza en el marco de la COP15. Foto: Observatoire international des droits de la nature / RCI (adaptación)

En su ponencia, Sánchez relató el proceso por el que los derechos de la naturaleza se convirtieron en una prioridad en Naciones Unidas

Habló de la creación del programa Armonía con la Naturaleza de la ONU en 2009 y explicó, entre otras cosas, que la primera vez que se hizo mención en documentos oficiales fue en Río de Janeiro en 2012, durante la Conferencia Rio+20.

Fue en el párrafo 39 de la declaración The future we want que se incluyó el concepto, dijo orgullosa María Mercedes Sánchez al leerlo.

Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que "Madre Tierra" es una expresión común en varios países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Una cita de Extracto de la declaración "The Future We Want" de la Conferencia Rio+20 (2012)

El documento de aquella época subrayaba igualmente que los países signatarios están convencidos de que para lograr un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza .

Sin duda, sentó las bases para que llegara de forma más contundente a la versión final del Marco Global para la Biodiversidad Kunming-Montreal en 2022.

El Ministro chino de Medio Ambiente, Huang Runqiu, y el Ministro canadiense de Medio Ambiente, Steven Guilbeault, formalizaron conjuntamente la adopción del Marco Global para la Biodiversidad. Foto: La Presse canadienne / Graham Hughes

Yenny Vega Cárdenas señala que en el objetivo 19 del Marco Global para la Biodiversidad, firmado en Montreal al término de la COP15, que se habla de la importancia de apoyar las iniciativas que provengan de comunidades locales de pueblos indígenas que tengan perspectivas eco céntricas y que trabajan para proteger la biodiversidad.

Ese ecocentrismo ha dado la posibilidad de una justicia ecológica y está íntimamente relacionado con los derechos de la naturaleza. Esto es mágico y es histórico, porque es la primera vez que se incluyen los derechos de la naturaleza en un texto que se deriva de una Convención Internacional. Una cita de Yenny Vega Cárdenas, presidenta del Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza

Para la abogada colombiana-canadiense es también importante subrayar el rol que jugó el Bolivia, y su representante Diego Pacheco, en las negociaciones para la inclusión de los derechos de la naturaleza en el Marco Global para la Biodiversidad.

Igualmente, la posición de Canadá que, según Yenny Vega Cárdenas, mostró liderazgo al apoyar estas nuevas perspectivas que permiten tener una visión pluralista de la protección de la biodiversidad.

Consulte también: