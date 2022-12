[Reportaje] AMLO y Trudeau recibirán emotiva carta de trabajadores migrantes

Durante más de medio siglo nuestro bienestar no se ha tomado en cuenta, los/as empleadores/as nos tratan como objetos desechables. Dormimos en literas con chinches, en casas llenas de ratas, compartiendo el baño con más de diez personas, ¡no tenemos privacidad! Una cita de Extracto de la carta

La misiva también explica que la falta de privacidad les impide hacer llamadas personales a la familia lo cual los hace sentir impotentes llegando a una casa sin el calor de nuestra familia, nos sentimos tristes y solos/as, sentimos un vacío enorme .

Todos los firmantes vienen o han venido a Canadá por años en el marco de los diversos programas oficiales de colaboración laboral con México.

Ampliar imagen (nueva ventana) Imagen de la carta redactada por trabajadores migrantes en Canadá que será enviada a Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau. Foto: RCI - Radio Canadá Internacional / Captura de pantalla / RCI

Los trabajadores, miembros de la Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio (ATMC) Alianza de Trabajadores Migrantes por un Cambio (ATMC) , dicen estar uniendo sus voces a las otras miles que se están levantando desde las granjas canadienses y a las voces de colegas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Filipinas y países del Caribe que trabajan en campos y fábricas de procesamiento de alimentos, en invernaderos, viñedos y plantas pesqueras.

RCI conversó con Leonel Nava, trabajador temporal mexicano en Canadá, uno de los firmantes y portavoz de la Migrant Workers Alliance for Change ATMC .

Nava lleva viniendo a Canadá desde el 2014, principalmente a Columbia Británica, en el oeste del país, aunque esta última temporada estuvo en Nueva Escocia, en el sector de los árboles de Navidad.

Habiendo pasado prácticamente la mitad de los últimos ocho años separado de su familia en México, debido a sus largos periodos de trabajo en Canadá, Leonel Nava cree que la única solución a "los abusos de los empleadores" es que los trabajadores obtengan la residencia permanente.

Según Nava, a diferencia de un permiso de trabajo cerrado, como es el caso actualmente en los acuerdos de trabajadores entre México y Canadá, e incluso de un permiso de trabajo abierto, la residencia permanente permitiría a los trabajadores defender sus derechos adecuadamente.

La residencia nos permitiría elegir donde queremos estar y defendernos por nosotros mismos, ser libres, como uno puede serlo en su propio país. Para nosotros, la residencia es el paso correcto y definitivo con el cual podemos acceder a todo lo que demandamos. Una cita de Leonel Nava, trabajador temporal en Canadá desde 2014

De regreso a México, Leonel Nava se ofreció como voluntario para entregar la carta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Le gustaría hacerlo en persona, por lo que pidió ser admitido en La Mañanera, la conferencia de prensa matutina del mandatario de México. Y aunque aún no ha recibido respuesta de la Secretaría de Gobernación, tiene confianza de que lo logrará.

Si no es así, Nava dice que se presentará en el Palacio Presidencial y pedirá acuse de recepción.

Las agroindustrias en Canadá, como la de los arbolitos de Navidad y la de frutas y verduras, requieren mano de obra migrante. Según Estadísticas Canadá, Los trabajadores extranjeros temporales representan aproximadamente el 41,6% de los trabajadores agrícolas en Ontario y más del 30% en Quebec, Columbia Británica y Nueva Escocia. Foto: (Cortesía / RCI) / Leonel Nava

Muchos organismos comunitarios en todo el país apoyan las demandas de estos migrantes.

En la provincia de Nueva Escocia, el único que trabaja con migrantes temporales es No One Is Illegal - Nova Scotia Canada Nadie es Ilegal - Nueva Escocia, que dice "apoyar y endosar" las demandas de los trabajadores mexicanos.

Uno de sus miembros, el ex trabajador agrícola Noé Arteaga, dice que su organismo conoce muy de cerca las problemáticas que enfrentan los trabajadores temporales agrícolas, en el sector de mariscos y en el de los arbolitos de Navidad.

Ampliar imagen (nueva ventana) Noé Arteaga en conversation con RCI. Foto: RCI - Radio Canadá Internacional / Paloma Martinez-Mendez

Aquí en las provincias del Atlántico, y en Nueva Escocia en particular, hemos escuchado muchas quejas y mucho maltrato de parte de los empleadores, y entonces por eso, Nadie es Ilegal decidió apoyar y endosar esta carta. Una cita de Noé Arteaga, ex trabajador agrícola y colaborador de Nadie es Ilegal

La solicitud de la residencia permanente por parte de los trabajadores migrantes no es algo inusitado.

La carta que entregarán al presidente mexicano y posteriormente al primer ministro canadiense fue firmada por una treintena de trabajadoras y trabajadores miembros de la Migrant Workers Alliance for Change ATMC .

Sin embargo, existe una petición que puede ser firmada por cualquier otro trabajador o trabajadora migrante en Canadá que así lo desee.

Afiche promoviendo la petición sobre los derechos de los trabajadores agrícolas mexicanos. Foto: Radio-Canada / Paloma Martinez-Mendez

Ya el viernes 16 de diciembre, la misma organización de la que es miembro Leonel Nava y sus otros colegas firmantes, la Migrant Workers Alliance for Change ATMC entregó una petición con más de 63.000 firmas en la que se pide al gobierno canadiense que cumpla su promesa y conceda la residencia permanente a todos los trabajadores migrantes .

Recordemos que el gobierno federal de Canadá está estudiando la posibilidad de crear un programa de regularización masiva en todo el país. Los representantes de la Alianza enfatizaron que hace un año, el 16 de diciembre de 2021, esta idea se incluyó en la carta de mandato del Primer Ministro Justin Trudeau al ministro de Inmigración Sean Fraser.

