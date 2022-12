La película canadiense "Mujeres hablando" se inspira en sucesos ocurridos en Bolivia

Mujeres hablando cuenta la historia de un grupo multigeneracional de mujeres menonitas que, al darse cuenta de que ellas y sus hijas son constantemente drogadas y agredidas sexualmente por los hombres de su colonia, se reúnen en secreto para tomar el control de su destino.

Esta película es una adaptación de la novela de 2018 de la autora canadiense Miriam Toews, "Mujeres hablando" que se basó en la historia real de una comunidad menonita en Bolivia, llamada Colonia Manitoba, donde por lo menos 151 mujeres y niñas fueron violadas por hombres de su comunidad religiosa entre 2005 y 2009. Ocho de ellos, algunos provenientes de la provincia de Manitoba, fueron condenados a penas de cárcel de hasta 25 años.

Lo que me encanta es que como eje de la película tenemos que estas mujeres, algunas de las cuales no están de acuerdo en cosas muy fundamentales, tienen que unirse para encontrar una manera de avanzar , dijo Polley tras el estreno de su película en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre.

En este caso, hay mucho en juego. Pueden quedarse y perdonar y vivir en un mundo en el que están sometidas a una violencia constante y no tienen poder. Pueden quedarse y luchar para crear un mundo allí, con la esperanza de ganar, aunque seguro que significará tanta o más violencia. O pueden marcharse y crear su propio mundo basándose en sus propios principios y partiendo de la fe tal y como ellas la interpretan, y no como se la ha interpretado para ellas. Una cita de Sarah Polley, directora de "Mujeres hablando".

Mujeres hablando llegará a las pantallas de algunos cines canadienses el 23 de diciembre, antes de un estreno más amplio a partir del 6 de enero de 2023.

Sarah Polley presentó su película "Mujeres hablando", en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Foto: Radio-Canada

La película presenta personajes complejos

En medio del desafío que supone trabajar con un material brutal y a veces desgarrador: Hemos sido victimizadas como animales. Tal vez deberíamos responder como animales , dice una frase memorable en la película. Polley afirma que los actores trabajaron de forma muy unida, lo que fomentó un ambiente de trabajo de apoyo mutuo.

Polley contó como anécdota del rodaje, que uno de los actores tomó una pausa de 10 minutos para recuperarse de una escena difícil.

Cuando esta persona regresó, todos los actores en la escena y el espacio de ensayo dejaron sus posiciones para formar un círculo y abrazar a la persona… Esa fue una experiencia de la película. Había una actitud permanente de '¿Cómo podemos ayudarnos los unos a los otros?’ Una cita de Sarah Polley, directora de "Mujeres hablando".

El reparto de la película incluye a actrices y actores como Claire Foy, Jessie Buckley, Rooney Mara, Sheila McCarthy, Judith Ivey, Frances McDormand y Ben Whishaw. Antes del rodaje, los actores exploraron cada posible pareja de personajes y desarrollaron su dinámica, explicó Polley.

Algunos personajes están relacionados por la sangre; algunos tienen una relación hostil; otros son amables y tiernos entre sí; algunos están en total desacuerdo, mientras que otros comparten enteramente una misma posición.

Tener la riqueza de todos esos niveles de complejidad en cada personaje, con tanta gente en la misma habitación, permitió muchas sorpresas y momentos que no esperábamos o momentos de relaciones que no estaban en el guión , dijo Polley.

Aunque Mujeres hablando se desarrolla principalmente en una sola habitación, las mujeres hablan de todo, desde sus relaciones hasta la fe y sus visiones de un mundo más seguro, así como de sus responsabilidades para con sus hijas e hijos, tan expuestos como están a formas violentas de masculinidad.

Entre las películas previas dirigidas por Sarah Polley, nacida en Toronto, figuran Take This Waltz y Away From Her , así como su documental autobiográfico Stories We Tell , que fue preseleccionada para una nominación al Oscar en 2012.

Recientemente Polley fue nominada a un premio Globo de Oro en la categoría de mejor guión original por Mujeres hablando .

Tras la proyección en el Festival de Cine de Toronto, ella dijo que aunque no pase nada más con la película , lo digo de todo corazón, estoy encantada con lo que hemos hecho .

El resultado es mucho más de lo que esperaba en cuanto a la recepción de la película por parte del público, por su disposición a entablar una conversación y compartir algo de sí mismos. Una cita de Sarah Polley, directora de "Mujeres hablando".

Fuente: CBC / J. Benchetrit

Adaptación: RCI / R. Valencia