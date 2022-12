Un canadiense gana la Copa América de Poetry Slam en Río de Janeiro

El Slam, también conocido como Poetry Slam, es una competición de poesía en la que se combinan el teatro, el rap, y los movimientos corporales. Por lo general cada participante tiene unos 3 minutos en escena para presentar textos de su autoría que serán evaluados por la audiencia.

En la competición, que se llevó a cabo el 11 de diciembre, Lartey compitió contra otros 13 poetas, presentando una serie de poemas que eran historias de amor y lucha que son universales .

Pienso hacer que este título no sea solamente un logro individual, sino que pueda utilizarlo para inspirar a otros y, con suerte, hacer que de Hamilton salgan nuevas generaciones de ganadores. Una cita de Eddie Lartey, poeta slam.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Me siento bien. Es un alivio , añadió Lartey. He trabajado tan duro para conseguir esto y poder decir '¡ah, por fin lo he conseguido!' y luego suspirar con satisfacción. Lo he podido conseguir para toda la gente que cree en mí y me apoya .

En el escenario de competición en Río de Janeiro, Lartey presentó sus piezas Darkest Pity Party, Kin in the Kinetic, Nasa, Sign Language y Black Love. El evento fue retransmitido por internet en directo y las actuaciones fueron interpretadas en lengua de signos estadounidense y subtituladas en inglés, portugués y español.

Son piezas que están escritas desde una perspectiva en primera persona, mi perspectiva, mis historias, y las historias de la comunidad en la que vivo. Son mis historias, pero no son sólo mías. También son las de Hamilton. Una cita de Eddie Lartey, poeta slam.

El poeta slam canadiense Eddie Lartey en escena en la competición en Río de Janeiro. Foto: Poetry Slam

Un pedazo de Hamilton en Brasil

Nea Reid, directora artística de Hamilton You Poets, un organismo comunitario dedicado a la cultura, la narración de cuentos, la poesía escénica y la palabra escrita, vio la competición de slam en línea junto con las ayudantes de formación Amani Omar y Tanya Pineda en el estudio de la organización en esa ciudad al sur de Ontario.

Pineda dijo que lo que me toca en los poemas de Eddie son sus conversaciones sobre la familia, que es algo importante y sobre conceptos clave a los que vuelvo .

Siempre hay algo en sus poemas que te inspira a mirar dentro y fuera. Sus poemas son personales, pero al mismo tiempo se relacionan de cerca con conceptos universales con los que la gente se conecta más . Una cita de Amani Omar, tallerista de slam en Hamilton.

Lartey también ganó el Canadian Individual Poetry Slam a principios de año, imponiéndose a otros 16 poetas de todo el país.

Es definitivamente un poeta del amor, le encanta hablar de amor. Sus poemas tienden a sacar a la luz la excelencia de la negritud, la comunidad y las historias sobre Hamilton. Una cita de Nea Reid, directora artística de Hamilton You Poets.

Lartey explicó que durante su estancia en Brasil visitará una comunidad indígena, participará en un intercambio cultural con las comunidades locales y después actuará para estudiantes de secundaria en São Paulo.

Fuente: CBC / M. To

Adaptación: RCI / R. Valencia