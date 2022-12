Aprueban un proyecto para que los gigantes del internet paguen por las noticias

En respuesta, la compañía estadounidense Meta volvió a amenazar con eliminar contenidos informativos en la red social Facebook en Canadá.

El ministro federal de Patrimonio, Pablo Rodríguez, destacó que el proyecto de ley mejorará la equidad en el mercado de la información digital mediante la creación de un marco y un proceso de negociación para que gigantes como Google y Meta, propietaria de las redes sociales Facebook e Instagram, paguen a los medios de comunicación por los contenidos producidos por esos medios que utilizan en sus sitios.

A primera vista, el proyecto de ley que estamos debatiendo ahora trata simplemente de garantizar una compensación justa a los medios de comunicación canadienses, pero en realidad la cuestión es mucho más amplia que eso , dijo durante un discurso final el 13 de diciembre.

Se trata de proteger el futuro de una prensa libre e independiente. Se trata de garantizar que los canadienses tengan acceso a una información basada en hechos. Se trata de proteger la fortaleza de nuestra democracia. Una cita de Pablo Rodríguez, ministro de Patrimonio de Canadá.

El proyecto de ley C-18 contribuirá a reforzar la democracia, en parte porque creará un ecosistema informativo más equitativo, según el ministro canadiense de Patrimonio, Pablo Rodríguez. Foto: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

El proyecto de ley creará un sistema supervisado por la Comisión Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones, que estará facultada para imponer sanciones pecuniarias administrativas a las empresas que incumplan sus disposiciones.

Las empresas podrían quedar exentas del proceso de negociación establecido en la legislación propuesta, conocida como proyecto de ley C-18, si ya tienen acuerdos con medios de comunicación que cumplan determinados criterios.

Un proyecto enmendado tras negociaciones

La semana pasada, el Comité de Patrimonio devolvió el proyecto de ley a la Cámara de los Comunes con 18 enmiendas para añadir claridad a las noticias indígenas, requisitos de elegibilidad y plazos más claros para el proceso de negociación y transparencia.

Como señaló Peter Julian, crítico neodemócrata en materia de patrimonio, durante un discurso el martes, 16 de esas enmiendas procedían de su partido durante un proceso que analizó el texto cláusulas por cláusulas y que duró varias semanas.

En el proyecto de ley faltaban muchos elementos relacionados con la transparencia, el apoyo a la prensa y el periodismo de las comunidades locales, el apoyo al periodismo sin ánimo de lucro y la posibilidad de dar a los medios de comunicación indígenas la posibilidad de desempeñar un papel. Había un silencio total sobre los medios de comunicación indígenas. Una cita de Peter Julian, diputado federal del Nuevo Partido Democrático.

Varias de las enmiendas crearon explícitamente protecciones para los medios de noticias dirigidos por indígenas en el proyecto de ley, incluyendo una que exige a las empresas tecnológicas tener acuerdos en vigor con una parte significativa de los medios de noticias indígenas .

La misma sección fue modificada para garantizar que las empresas tengan acuerdos con una gama de medios de noticias tanto en el sector sin fines de lucro como con medios que buscan el lucro , y que reflejen todos los mercados y poblaciones diversas, incluidos los mercados locales y regionales en cada provincia y territorio, las comunidades anglófonas y francófonas, incluidas las comunidades minoritarias de lengua oficial, y las comunidades negras y otras comunidades racializadas .

El proyecto también fue actualizado para permitir consultas públicas sobre tales exenciones.

Como los conservadores no estaban de acuerdo con el hecho de que los contenidos en línea del difusor público canadiense CBC queden incluidos en las disposiciones del proyecto de ley, otra enmienda estipulaba que la cadena nacional estaría obligada a informar públicamente de cualquier acuerdo que tuviera con los gigantes tecnológicos.

El sector de la prensa escrita ha atravesado un periodo oscuro en los últimos años, con gigantes en internet como Facebook y Google acaparando la mayor parte de los ingresos publicitarios que antes iban a los periódicos y medios electrónicos. Foto: Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Definición de empresa periodística elegible

Como era de esperarse, Google y Meta, las compañías estadounidenses que acaparan la parte del león en materia de ingresos por publicidad en internet, criticaron duramente el proyecto de ley.

En un comunicado emitido el 14 de diciembre, Meta amenazó una vez más con considerar la posibilidad de retirar noticias de Facebook en Canadá antes que verse obligada a someterse a negociaciones impuestas por el gobierno que no tienen debidamente en cuenta el valor que aportamos a los editores .

Google ya había advertido anteriormente de que una disposición que le obligaba a no mostrar una preferencia indebida por determinados medios podría dar lugar a que se presente información de baja calidad en los resultados de búsqueda. También planteaba la posibilidad de que la desinformación sea más visible por el mismo motivo.

Una enmienda del Bloque Quebequense planteada durante el proceso de la comisión pretendía disipar la preocupación de que los medios no comprometidos con los principios periodísticos pudieran seguir beneficiándose del proyecto de ley.

Esa enmienda al proyecto de ley incluyó en la definición de empresa periodística elegible el requisito de que el medio de comunicación sea miembro de una asociación periodística reconocida y siga su código deontológico o tenga su propio código que exija la adhesión a los procesos y principios reconocidos de la profesión periodística, incluida la imparcialidad, la independencia y el rigor en la información de las noticias y el tratamiento de las fuentes .

Ese código tendría que incluir medidas para garantizar que el contenido de las noticias producidas por el medio no promueva el odio o la desinformación contra ningún grupo identificable y que cualquier error de hecho sea corregido de forma rápida y transparente.

Otra enmienda garantiza que las empresas con sede fuera de Canadá no queden incluidas en el proyecto de ley.

También se actualizó la legislación para ampliar la definición de empresas elegibles, de modo que los propietarios-operadores pudieran incluirse como uno de los dos periodistas que emplea la empresa.

Sin embargo, no se suprimió el requisito de que los dos periodistas estuvieran empleados, a pesar de que se temía que ello excluyera a muchas pequeñas empresas. Rodríguez dijo que el Gobierno federal tiene otras medidas para apoyar el negocio de las noticias. Como he dicho muchas veces, este proyecto de ley no es una panacea .

Los conservadores argumentaron que el proyecto de ley daría a los reguladores demasiado margen para tomar decisiones sobre lo que es y no es periodismo de verdad.

Queremos que el internet siga siendo libre y no queremos que el Gobierno elija lo que hay que hacer allí , dijo el martes la diputada conservadora Marilyn Gladu.

Para ello, lo mejor es eliminar el proyecto de ley C-18 y permitir que los gigantes tecnológicos financien algo que los pequeños medios de comunicación podrían dividir por sí mismos , dijo Gladu.

Los liberales y los neodemócratas replicaron que tales sugerencias hacían que los conservadores parezcan más bien ser los portavoces de empresas como Meta.

Otro diputado conservador, Brad Redekopp, pronunció un discurso en el que elogiaba la reciente compra de Twitter por parte de Elon Musk, algo que había insuflado un aire fresco a la industria tecnológica.

Redekopp también dijo que las personas que trabajan en Google son las que se preocupan por la libertad de expresión en internet: Puede que dirijan organizaciones mundiales, pero los chicos de Silicon Valley siguen siendo hackers de corazón, que viven en los sótanos de sus madres jugando a Halo, compartiendo en Twitch y posteando en Reddit .

En respuesta, el diputado liberal Kevin Lamoureux subrayó que esas empresas se llenan los bolsillos con miles de millones de dólares en ingresos cada año, mientras que las compañías de medios de comunicación han tenido que luchar para poder sobrevivir.

Los creadores de contenidos y las agencias de noticias están informando sobre las noticias y su contenido está siendo utilizado por estos gigantes, que no están pagando nada por ello. Una cita de Kevin Lamoureux, diputado liberal.

La votación fue finalmente aprobada este 14 de diciembre por 213 votos a favor y 114 en contra, siendo los conservadores los únicos que votaron en contra. A continuación ese proyecto de ley será sometido a la consideración del Senado.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia