Trudeau dice que Quebec tiene las herramientas para acoger a 112.000 inmigrantes

Christine Fréchette, ministra de Inmigración de la provincia de Quebec respondió a los comentarios de Trudeau, señalando que afirmar que la provincia podría acoger hasta 112.000 inmigrantes cada año en lugar de los 50.000 previstos es insensible al reto de Quebec de proteger la lengua francesa.

A principios de año, Ottawa se fijó el objetivo de acoger a 500.000 nuevos inmigrantes de aquí al 2025. La cifra especificada por Trudeau: 112.000 inmigrantes representan el 22,3% del objetivo federal, y equivale al peso demográfico de Quebec en Canadá.

Trudeau afirmó que la inmigración es una solución importante ante la escasez de mano de obra que sufre Quebec, así como el resto del país, pero la ministra provincial de Inmigración, Christine Fréchette, replicó el martes en un comunicado que corresponde a Quebec, y sólo a Quebec, determinar sus límites en materia de inmigración .

Ella añadió que Quebec tiene un doble reto único en Canadá: reducir la escasez de la mano de obra y frenar al mismo tiempo el declive del francés, algo ante lo cual el señor Trudeau parece seguir insensible .

Desde hace más de 30 años, tras una serie de acuerdos ratificados con el gobierno federal, la provincia de Quebec tiene la potestad de decidir qué inmigrantes económicos acepta, y en última instancia, a cuántos.

El primer ministro de Quebec, François Legault, dijo en un discurso en la legislatura provincial hace dos semanas que, para su gobierno, es importante vincular la inmigración con el futuro de la lengua francesa en su jurisdicción.

Dijo que quiere que para el año 2026 todos los inmigrantes económicos que se instalen en Quebec sean francófonos. Los últimos datos del censo del Departamento de Estadísticas de Canadá muestran un descenso de la proporción de inmigrantes francófonos en la provincia, que pasó del 60,5% en 2016 al 54,5% en 2021. En 2006, el porcentaje era del 54,2%.

La ministra de Inmigración de Quebec, Christine Fréchette, afirmó que Quebec tiene potestad para decidir cuántos inmigrantes recibe, "y eso no va a cambiar, independientemente de cuántos inmigrantes lleguen a otros lugares de Canadá", afirmó. Foto: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Tensiones en materia de inmigración entre el gobierno federal y la provincia

A finales de septiembre, días antes de ser reelegido, Legault fue criticado por afirmar que acoger a más de 50.000 inmigrantes al año sería un poco suicida , aludiendo a la necesidad de proteger el francés.

Los comentarios se produjeron poco después de que el ex ministro de Inmigración de Quebec, Jean Boulet, afirmó sin ningún fundamento que el 80% de los inmigrantes van a Montreal, no trabajan, no hablan francés o no se adhieren a los valores de la sociedad de Quebec .

Tras esas declaraciones incendiarias, Legault dijo que Boulet no podía seguir ocupándose del Ministerio de Inmigración, sustituyéndolo por Christine Fréchette cuando nombró su gabinete tras las elecciones provinciales. Boulet fue transferido a la cabeza del Ministerio de Trabajo de la provincia.

Todos los partidos provinciales en Quebec parecen estar de acuerdo en que la provincia no debería recibir más de 100.000 nuevos inmigrantes en un año, alegando la capacidad de integración.

Los políticos se han referido a menudo a este concepto como argumento para justificar el bajo umbral de inmigración de Quebec; aunque rara vez se ha definido, los funcionarios han señalado la escasez de viviendas y de recursos educativos como ejemplos de lo que se necesita para integrar a los recién llegados en la sociedad de Quebec y para que aprendan francés.

Los comentarios de Trudeau y Fréchette son el último episodio de las tensiones entre el gobierno federal y el Quebec de Legault, que a menudo reitera la necesidad de la provincia de ser independiente de la interferencia federal.

Los dos líderes se reunieron en la Cumbre de la Francofonía en Túnez a mediados de noviembre, donde Legault dijo que hablaron sobre el declive del francés en Quebec.

Por su parte, el primer ministro Trudeau dijo que aumentar el número de inmigrantes en la provincia ayudaría a evitar que Quebec pierda peso económico en Canadá. Es una reflexión que el gobierno de Quebec puede y debe hacer , dijo.

La parte de la población de Quebec dentro de Canadá ha disminuido un 5,5% en 50 años, pasando del 27,8% en 1972 al 22,3% en 2022.

En contraste, la población de Ontario aumentó un 3% en ese mismo lapso, pasando del 35,8% al 38,8%.

Según el sitio en internet del gobierno de Ontario, esa provincia recibió 66.691 inmigrantes en el cuarto trimestre de 2021, lo que representa el 48,3% de todos los inmigrantes que llegaron a Canadá en ese periodo.

Fuente: CBC / V. Stevenson

Adaptación: RCI / R. Valencia