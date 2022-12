COP15: Los indígenas son invitados pero no deciden nada

En la Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil, los indígenas ni siquiera pudieron participar , recuerda Cris Pankararu, representante de la Articuaçao dos Povos Indigenas do Brasil, una coalición de pueblos indígenas de Brasil.

Este año, la presencia indígena no es insignificante en la COP15, ya que al menos 497 de las 15.723 personas inscritas en la cumbre representan a naciones u organizaciones indígenas, pero ninguno de ellos tiene estatus de responsable de la toma de decisiones.

En la sede de la COP15 en Montreal este 12 de diciembre, la agenda de este pequeño grupo lusófono favorece las reuniones y actividades relacionadas con las Primeras Naciones al margen de las conferencias tecnocráticas en las que, de una sala a otra, los discursos repiten la importancia de salvar la biodiversidad mediante estrategias concertadas, en un ambiente a menudo somnoliento.

El sábado, los cuatro brasileños participaron en la Gran Marcha por la Vida, encabezada por delegaciones indígenas, porque querían llamar la atención sobre las funestas consecuencias de las actividades de las empresas mineras y petroleras canadienses, como Belo Sun, que explotan la Amazonia, según uno de los indígenas, Gasparini Kaingang.

Las preocupaciones medioambientales que plantean estos indígenas en defensa de sus territorios son similares a las de las comunidades indígenas canadienses, aunque admiten que los intercambios entre ambas culturas siguen siendo escasos.

Cris Pankararu habló de la devolución de nuestras tierras y la denuncia de las políticas gubernamentales que deberían tener en cuenta a las comunidades y no los intereses de las empresas que explotan los recursos naturales con la complicidad del Estado.

Según un informe reciente, la extracción de petróleo y la deforestación provocan la violación de los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza para la supervivencia de sus comunidades y sus culturas.

La indígena Pankararu denunció un reciente proyecto de ley encabezado por el gobierno de Bolsonaro, el presidente brasileño derrotado en las últimas elecciones en ese país, que debilitó el proceso de autorización para el uso de pesticidas en Brasil y que está envenenando la tierra alrededor de las comunidades indígenas.

Sin embargo, la activista no está convencida de que el próximo gobierno del presidente Lula vaya a mejorar realmente la situación en su país. Él no está presente en la COP, lo que significa que la biodiversidad no es tan importante para él , señaló.

Manifestación indígena de los mohawks en Canadá en rechazo a la construcción de un oleoducto. Foto: Radio-Canada / Ivanoh Demers

¿Hacia un cambio político?

Mientras tanto, en un pequeño rincón del Palacio de Congresos, donde se lleva a cabo la conferencia internacional de la COP15, el Ministerio de Medioambiente de Brasil instaló un modesto quiosco donde promueve la creación de un fondo nacional para el reparto de beneficios.

En ese quiosco no se escucha ni una sola palabra sobre las reivindicaciones de los indígenas brasileños. Un funcionario del Ministerio de Medioambiente brasileño no quiso responder a las preguntas a menos que se le garantice el anonimato.

Entre el grupo de activistas brasileños, la indígena Joziléia Kaingang prefiere mantener el optimismo tras la elección de Lula.

El nuevo presidente Lula, que tomará posesión de su cargo en enero, ha mencionado la creación de un ministerio para los pueblos indígenas, un gesto político de apertura hacia los pueblos originarios que no se ha producido desde hace mucho tiempo , dijo Kaingang, representante de una organización nacional de mujeres indígenas ANMIGA.

En las últimas elecciones en Brasil, otras dos indígenas, Sonia Guajajara y Célia Xakriabá, también fueron elegidas recientemente diputadas federales, explicó Joziléia Kaingang.

Moratoria sobre la explotación de petróleo y gas

En una sala contigua, una organización de investigación que se dedica a cartografiar las amenazas para los ecosistemas y los pueblos indígenas, sobre todo las causadas por la explotación del petróleo y el gas, presentó un nuevo informe demoledor sobre la situación medioambiental en la cuenca del Amazonas.

En más del 20% de las zonas habitadas en los territorios indígenas se lleva a cabo la explotación o la exploración de gas o petróleo, afirma el informe, que concluye que estas poblaciones indígenas están en peligro.

Según el informe, la extracción de petróleo no sólo requiere carreteras e infraestructuras que fragmentan la selva tropical, sino que la deforestación y la colonización que la acompañan también suponen una amenaza crítica para las culturas y formas de vida indígenas .

El cambio de uso del suelo debido a la agricultura es la principal causa de deforestación en Ecuador, afirma el documento.

El informe recomienda una moratoria de toda actividad industrial en los bosques primarios amazónicos hasta el año 2050 con el fin de salvar los ecosistemas críticos y dar tiempo a desarrollar planes y proporcionar la financiación adecuada, incluyendo la reorientación de los subsidios a las industrias extractivas para apoyar la conservación de los bosques primarios y la cogestión indígena y la ampliación de derechos y territorios , recomienda el informe.

Fuente: RC / M. Cucchi

Adaptación: RCI / R. Valencia