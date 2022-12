El cambio climático hace escasos los árboles de Navidad en Columbia Británica

En las granjas de árboles de Navidad, los productores tienen que esperar unos 10 años a que crezcan los plantones para poder vender sus árboles. Sin embargo, en los últimos años el clima no ha ayudado.

Hace cinco o seis años empezamos a tener veranos muy calurosos y secos. A los plantones les costaba crecer , dice Al Neufeld, que lleva más de 30 años produciendo árboles en la empresa Fernridge Christmas Tree Forest en esa provincia.

Hemos sufrido los efectos de la cúpula térmica, dos sequías seguidas además de inundaciones. Para todo lo que tiene raíces y crece en la tierra, han sido dos años difíciles , afirmó Richard Hamelin, director del Departamento de silvicultura y conservación de la Universidad de Columbia Británica.

El sistema radicular de las plántulas pequeñas no logra desarrollarse. Cuando hay sequía, esto les afecta particularmente ya que no pueden conseguir agua. En comparación, los árboles más grandes tienen raíces más profundas , dice Richard Hamelin, añadiendo que la situación no va a mejorar.

El futuro del cambio climático es una caja de sorpresas. Pero producir un árbol de Navidad requiere unos 10 años. En ese lapso, la probabilidad de que no se produzcan estos fenómenos extremos será bastante baja. Una cita de Richard Hamelin, director del Departamento de silvicultura y conservación de la Universidad de Columbia Británica.

Richard Hamelin explicó que el negocio de los árboles de Navidad no es fácil y que su futuro es incierto. Foto: Radio-Canada / Camille Vernet

Menos productores en todo el país

La escasez de árboles de Navidad también se debe a que cada vez hay menos productores en el sector. Entre 2011 y 2021, el número de hectáreas de árboles de Navidad cultivados en Columbia Británica se redujo a la mitad, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. En todo Canadá, esa reducción alcanza al 30%.

Esto comenzó en 2008. Con la crisis financiera, algunos productores decidieron dejar el negocio, o les resultó demasiado caro. Luego algunos se jubilaron. Los árboles de Navidad no son una producción fácil. Hay que invertir mucho, comprar los plantones, tener la tierra, y después hay que esperar 10 años antes de tener ingresos. Una cita de Richard Hamelin, director del Departamento de silvicultura y conservación de la Universidad de Columbia Británica.

La Asociación de productores de árboles de Navidad de Columbia Británica hizo un llamado a los nuevos participantes. Tenemos que resolver este problema animando a más productores y a los jóvenes. Tenemos el terreno, sólo necesitamos la voluntad política y los medios para lograrlo , afirmó su director Larry Whitehead.

Mientras tanto, los colombo-británicos tendrán que pagar más por sus árboles de Navidad. Tendremos que tener menos dinero para regalos, pero tener un bonito árbol natural en casa , dijo Richard Hamelin.

Fuente: RC / A. Lepoutre

Adaptación: RCI / R. Valencia