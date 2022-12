Una nueva ley en Quebec pondrá límites al trabajo infantil

Jean Boulet, ministro de Trabajo de la provincia, señaló que espera que el proyecto de ley sea aprobado en junio, justo a tiempo para las vacaciones escolares de verano de 2023, cuando los estudiantes suelen buscar un empleo de verano.

Hay mucho más cansancio, estrés y ansiedad entre los jóvenes que trabajan muchas horas a la semana. El riesgo de un accidente es, por tanto, mayor. Una cita de Jean Boulet, ministro de Trabajo de Quebec.

La oposición está de acuerdo. Nuestro objetivo es tener esta legislación y que se apruebe rápidamente , dijo la crítica de la oposición liberal en materia de educación, Marwah Rizqy, quien trabajó en el tema.

Al fin y al cabo, se trata de la salud y la seguridad de los menores y del éxito educativo de los niños. Se trata de una gran prioridad y no podemos dejar este asunto para más tarde. Una cita de Marwah Rizqy, diputada liberal en la legislatura de Quebec.

Ella dijo que lo que la motivó a hacer preguntas en la Legislatura de Quebec y a presionar en favor de normas que regulen el trabajo infantil en mayo, fue enterarse a través del difusor público Radio-Canada que una niña de 11 años había estado usando una freidora industrial en su trabajo.

El anuncio del ministro Boulet se produce tras un informe de la Comisión Consultiva de Trabajo y Mano de Obra de Quebec, añadiendo que quedan detalles por definir antes de que el proyecto de ley esté listo para ser debatido en la legislatura de la provincia.

La Comisión Consultiva de Trabajo y Mano de Obra de Quebec, junto con organizaciones sindicales y patronales, recomendó por unanimidad fijar la edad mínima para trabajar en 14 años, con algunas excepciones.

Los menores de 13 años sólo podrían trabajar en determinados ámbitos, como el cuidado de niños, la cosecha de fruta, los negocios familiares y las actividades recreativas.

Caroline Senneville, presidenta de la organización sindical CSN, dijo que al principio, los empresarios no querían demasiadas restricciones. Foto: La Presse canadienne / CSN

El objetivo es restringir la presencia de niños en lugares de trabajo de alto riesgo, como aserraderos y fábricas.

Los adolescentes no deberían trabajar en entornos peligrosos para ellos, y los empresarios deben tener esto muy en cuenta , declaró Caroline Senneville, presidenta del sindicato CSN, quien participó en las negociaciones.

También se recomendó que los menores de 14 a 16 años trabajen un máximo de 17 horas por semana, incluyendo en ese límite los fines de semana durante el año escolar. Sólo podrán trabajar 10 horas de lunes a viernes. Esto no se aplicaría durante las vacaciones de verano y la pausa escolar de primavera.

Boulet explicó que la comisión estudió la legislación de otras provincias y los convenios internacionales para hacer números. Se trata de una cuestión social , dijo.

Los sindicatos que participaron en las negociaciones, como el CSN, manifestaron su satisfacción con el consenso alcanzado por el comité.

Ya era hora de que nos pongamos de acuerdo para llevar adelante ese cambio. Yo espero con impaciencia que se aplique. Una cita de Caroline Senneville, presidenta del sindicato CSN.

Más niños en el mercado laboral

Ante la escasez de mano de obra, la provincia de Quebec ha visto cómo cada vez más jóvenes se sumaron a las filas de la fuerza laboral. En las dos últimas décadas el porcentaje de estudiantes que ocupan un empleo casi se ha duplicado en la provincia.

Quebec no tiene establecida una edad mínima para empezar a trabajar. Los niños pueden comenzar a trabajar cuando quieran, a condición de tener una carta de autorización firmada por sus padres, aunque no todos los empleadores la piden.

Aunque algunos niños están contentos de poder adquirir experiencia y ganar algo de dinero, a representantes electos como la diputada Rizqy les preocupa la salud y seguridad de la infancia, afirmando que su prioridad debe ser la escuela.

El trabajo infantil debe estar bien regulado. No es un niño de 12 años quien va a preguntar cuáles son los límites. A los 12 años, ni siquiera conoces tus propios límites. Así que realmente la tarea le corresponde al Estado. Una cita de Marwah Rizqy, diputada liberal en la legislatura de Quebec.

La diputada provincial Marwah Rizqy, trabajó en la elaboración de la propuesta legisdlativa. Foto: Radio-Canada

El número de accidentes laborales se disparó un 36% entre los empleados menores de 16 años el año pasado, según el Consejo de Seguridad Laboral de Quebec, el CNESST.

Hace mucho tiempo que los trabajadores jóvenes son una prioridad para nosotros , afirmó Nicolas Bégin, portavoz del CNESST.

La ley, por decirlo en pocas palabras, dice que la escuela es la prioridad para los niños. El empleador no puede dar a un joven turnos de trabajo que le hagan faltar a clases, por ejemplo. Entiendo que el nuevo proyecto de ley aportará precisiones en torno a todo esto , explicó Rizqy.

Ella añadió que, junto con el requisito de la edad mínima para trabajar, la limitación del número de horas que los adolescentes pueden trabajar es importante para minimizar su riesgo de abandono escolar, y que los jóvenes de las regiones periféricas de Quebec tenían más probabilidades de abandonar los estudios cuando trabajaban más de 15 horas a la semana.

Esto tiene importantes consecuencias en el éxito educativo. Cuando los niños trabajan más temprano y por más horas, hay un impacto en su rendimiento escolar y su perseverancia. Una cita de Marwah Rizqy, diputada liberal en la legislatura de Quebec.

Un tema muy delicado

En general, los empleadores están satisfechos con el resultado de las negociaciones, según Denis Hamel, vicepresidente de Políticas de Desarrollo de la Mano de Obra del Consejo de Empresarios de Quebec (CPQ), subrayando que esa entidad reconoce la necesidad de que los adolescentes terminen sus estudios.

Hamel dijo que no estaba claro que se fuera a alcanzar un consenso cuando se sentaron por primera vez a la mesa.

Es un tema muy delicado porque tenemos que tener en cuenta la serie de preocupaciones que existen sobre el tema, en primer lugar, el deseo de los adolescentes de poder trabajar , dijo.

No podemos ocultar que será un reto para determinados sectores acostumbrados a contratar a jóvenes adolescentes en algunas regiones donde las ofertas de empleo y la escasez de mano de obra son muy, muy elevadas. Una cita de Denis Hamel, Consejo de Empresarios de Quebec.

Los sindicatos también se sintieron frustrados, dijo Senneville. No fue muy sencillo. Al principio, los empresarios no querían demasiadas restricciones. Al final, llegamos a un consenso, pero si no hubiéramos estado allí para presionar, no habría tantas normas .

El trabajo infantil plantea cuestiones éticas

Diane-Gabrielle Tremblay, profesora de gestión de recursos humanos y economía del trabajo en la Université TELUQ, que ha investigado la conciliación trabajo-escuela, destacó que Quebec tiene altas tasas de abandono escolar.

Según Treblay, trabajar ganando un poco más que el salario mínimo puede ser atractivo para los adolescentes a corto plazo, pero dificulta su desarrollo profesional y puede llevarles a situaciones laborales precarias más adelante.

Además de preocuparse por los riesgos para la educación de los adolescentes, Tremblay dice que hay cuestiones éticas en el hecho de tener a gente más joven en el mercado laboral.

No me hubiera gustado tener a mi hija de 11 o 12 años trabajando en ese tipo de situación. Creo que es muy, muy preocupante , afirmó.

Utilizo la palabra explotación porque creo que cuando tienes trabajadores jóvenes que no conocen sus derechos, que no saben negociar, el empleador puede decir cualquier cosa. Y creo que es una situación muy arriesgada. Así que creo que, como sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger a estos jóvenes. Una cita de Diane-Gabrielle Tremblay, profesora de gestión de recursos humanos.

Fuente: CBC / E. Morris

Adaptación: RCI / R. Valencia