Ex primer ministro haitiano Claude Joseph hace una visita electoral a Montreal

Al exterior de un hotel en Montreal donde Joseph llevaba a cabo una entrevista con el difusor público Radio-Canada, decenas manifestantes gritaban consignas denunciando all ex primer ministro interino.

¡Claude Joseph, asesino! Canadá, cómplice , era una de las frases repetidas por los manifestantes, mientras que en el hotel, protegido por agentes de la policía de la ciudad, el político haitiano mantenía la sonrisa.

Queremos presentar una nueva oferta política, con jóvenes capaces y sensibles al desarrollo del pueblo , afirmó Joseph.

Él se presenta como un político antisistema que lucha contra los oligarcas corruptos, pero también contra los representantes del Partido Haitiano Tèt Kale, el PHTK.

Jovenel Moïse, el presidente asesinado, pertenecía a las filas del PHTK, bajo cuyo mandato Claude Joseph fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Y fue el propio Joseph quien anunció el 7 de julio de 2021 que Moïse había sido asesinado.

Joseph dejó su puesto de jefe de gobierno a Ariel Henry 12 días después, y finalmente dejó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en noviembre de 2021.

Desde la creación de su plataforma política EDE, Engagés pour le développement, o Los comprometidos con el desarrollo, el pasado mes de septiembre, Joseph busca posicionarse como alternativa a los partidos políticos tradicionales haitianos que, según él, son los que llevan a cabo los secuestros y se dedican al chantaje político .

La población protesta contra el gobierno de Haití, sobre todo por su incapacidad para garantizar la seguridad. Foto: Reuters / Ricardo Arduengo

Ese sistema, según Claude Joseph, controla diferentes sectores de la economía nacional, lo que impide a la diáspora invertir y utilizar con provecho sus ideas para beneficio del país . Es por esta razón que Joseph dice que viaja al exterior. Estuvo en Francia antes de venir a Quebec. En cada ocasión, afirmó, la acogida de la diáspora ha superado sus mayores expectativas .

Sin embargo, su visita a Canadá no dio lugar a ninguna reunión con políticos canadienses.

¿Le gustaría a Claude Joseph volver a ser Primer Ministro de Haití? No me interesa, no es importante para mí , respondió. Sin embargo, el político no ofrece una respuesta tan clara cuando se le pregunta si le gustaría llegar al cargo más alto, el de presidente.

En Haití, como en Francia, es el presidente del país quien nombra al primer ministro.

Futuro candidato político o no, Joseph repitió sus acusaciones contra el sistema durante la breve entrevista. Y poco le importan sus detractores, que también se encuentran en diversas organizaciones de la diáspora. No me dejaré intimidar , dijo Claude Joseph, acusando a medias a sus oponentes de formar parte del mismo sistema .

Un camino oscuro

Según un miembro de la diáspora haitiana que hace parte de una organización con sede en Montreal, Claude Joseph es en parte responsable de las desgracias que se abaten sobre Haití desde hace tiempo.

La comunidad [haitiana] debería estar tan indignada como yo , declaró Frantz André, portavoz de la organización Solidarité Québec-Haïti.

Él fue ministro de Jovenel Moïse, asesinado en julio de 2021. Creemos que podría estar involucrado en el asesinato. Y que venga aquí, a Canadá, a darnos lecciones y decirnos que debe haber un cambio en Haití. No deberíamos admitir su presencia en Canadá, ya que en nuestra opinión fue un primer ministro ilegítimo que aún no ha sido absuelto de ningún delito , prosiguió Frantz. André, quien considera que su sucesor, Ariel Henry, es igualmente ilegítimo, ya que fue nombrado por un grupo de naciones entre las que se encuentran Canadá y Estados Unidos.

Frantz André cree que la creación de EDE no es más que un intento de lavar la reputación del ex primer ministro, distanciándose del partido de Michel Martelly, del que formaba parte hasta hace poco.

En cualquier caso, según André, es imposible celebrar elecciones en Haití en estos momentos debido a la catastrófica situación de seguridad. Las bandas criminales controlan amplias zonas del país, incluido el puerto por el que transita la mayor parte de los combustibles que necesita el país.

Según André, la salida de la crisis en Haití no pasa por una nueva intervención militar, sino por la Corte Penal Internacional, donde deben ser procesados los individuos, partidos y grupos que han llevado al país a la situación en la que se encuentra.

Fuente: RC / H. Prévost / G. Proulx

Adaptación: RCI / R. Valencia