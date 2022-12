[Reportaje] Peruanos en Canadá reaccionan ante inestabilidad política del Perú

Perú vivió este miércoles un golpe de Estado y un cambio de mandatario que terminó con el expresidente Pedro Castillo (Perú Libre) detenido y con la vicepresidenta Dina Boluarte como líder del poder ejecutivo. Pero todo esto tiene un contexto. El Congreso peruano, horas antes, se prestaba a debatir y votar la tercera moción de vacancia contra Castillo, pero éste se adelantó, por así decirlo, y optó por disolver el Congreso, anunciar un toque de queda y dijo que formaría un gobierno de emergencia que gobernaría por decreto.

La hasta ayer vicepresidenta del Perú y hoy primera mujer en ocupar la presidencia, Dina Boluarte. Foto: afp via getty images / CRIS BOURONCLE

"No se sabe por qué él decidió esto, entonces todo es especulación. Él toma una decisión, urgido, pensando que lo iban a vacar -lo cual no es cierto, porque se sabía que los parlamentarios no habían llegado a los votos necesarios-. Castillo no es político, no tiene cálculo, no tenía aliados, estaba aislado y da este golpe, y cuando da el golpe lo primero que uno piensa, siendo latinoamericano, es que las Fuerzas Armadas se alinean a ese golpe, éste sigue y no pasa nada, como ocurrió con Fujimori en 1992. Pero no fue el caso", explicó a RCI el periodista peruano basado en Montreal, Carlos Bracamonte.

Para Bracamonte no hay mejor muestra de la inestabilidad que vive el Perú que el hecho de que el país ha tenido seis presidentes en cuatro años. "Ese dato ya te da a entender no solo la inestabilidad política, sino la ausencia de coaliciones políticas que permitan hacer un país gobernable".

Con la pandemia se desnudó todo lo que está detrás del famoso boom económico del Perú, impulsado en años previos por la compra de materias primas de parte de China. Lo que realmente hay en Perú es un sistema de salud precario, no hay derechos laborales, salarios mínimos. Ciertamente estamos mejor que en los años 70 y 80, pero decían que el modelo económico garantiza el bienestar de todos los peruanos, que la gente había salido de la pobreza. La pandemia ha hecho que gran parte de la población vuelva a la pobreza y que la informalidad aumente. Una cita de Carlos Bracamonte, periodista.

En esta foto, proporcionada por la Oficina de Administración de la Policía de Perú, el expresidente Pedro Castillo y el exprimer ministro Aníbal Torres, a la izquierda, están sentados mientras el fiscal Marco Huamán se encuentra en el centro, dentro de una estación de policía. Foto: Associated Press / HO

Blanco y negro

Como suele suceder en países con crisis políticas, la polarización acaba tomando espacios importantes dentro de la población. Para Bracamonte, quien vive en Canadá desde hace ocho años, esta es una realidad presente en el Perú de hoy.

"Todo todo es blanco y negro. La gente está en los extremos. Si dices algo a favor del gobierno eres comunista, pero si dices algo a favor de la oposición eres derechista y reaccionario (...) Cualquiera que tenga un poco de formación puede darse cuenta que Castillo no es ni comunista, ni marxista. Puede decirlo, pero lo escuchabas hablar y podías darte cuenta de que no tenía la menor idea de lo que es ser marxista", aseguró.

Partidarios del expresidente peruano Pedro Castillo protestan en las afueras de la Prefectura de Lima, donde Castillo estuvo detenido, en Lima, el 7 de diciembre de 2022. Foto: afp via getty images / ERNESTO BENAVIDES

Para el periodista, Castillo "es un tipo improvisado, que la gente eligió tapándose la nariz, era entre Keiko Fujimori y él. La gente prefirió la improvisación, porque fue un voto contra Keiko Fujimori. Era un dirigente sindical de esos que se aprenden frases y salen a hacer huelgas. Es triste como va a terminar".

Pero un punto que Bracamonte no quiso dejar por fuera es que la oposición también tiene un rol en todo lo ocurrido. "A Castillo se le ha acorralado por un Parlamento que ha hostigado al gobierno todo este tiempo. No estoy valorando aquí si el gobierno era bueno o malo. A todas luces se sabe que el presidente Castillo era bastante inepto, no era un tipo preparado para gobernar el país y se fue quedando solo, pero es también cierto que la oposición y los grupos económicos que administran los medios de comunicación le han hecho la vida imposible".

Julio Arévalo, presidente de la Asociación Peruano Canadiense, también considera que Castillo no era apto para gobernar el país latinoamericano. Sin embargo, Arévalo cree que el problema del Perú es mucho más profundo que las crisis recientes. "Perú ha vivido en corrupción y pelea por 200 años", aseguró al tiempo que indicó que se trata de una opinión personal y no de la asociación, que es apolítica.

El presidente del Congreso peruano, José Williams Zapata, da a conocer el resultado de la votación para destituir al presidente Pedro Castillo durante la sesión plenaria en Lima el 7 de diciembre de 2022. Foto: Getty Images / CRIS BOURONCLE

Si no arreglamos las cosas no hay cambio. Todo el mundo apuesta por el cambio y dice cuando sea presidente (va a haber el cambio). Todos dicen lo mismo, todo el mundo roba, pero hay quienes también hacen cosas. Fujimori paró el terrorismo (...) Si no se comienza con una cosa severa no va a haber ese cambio. La gente sigue siendo pobre y está más pobre con este gobierno. Una cita de Julio Arévalo

Por su parte Malena Maguina, profesional del mundo de las finanzas y quien vive en Ontario desde hace seis años, indicó que no solo que el gobierno de Castillo fue un desastre, sino que los poderes en el Perú son especies de mafias.

"Lo que vemos es cómo se están disputando el poder las mafias: una mafia muy grande, que es la del Congreso y otra más pequeña, menos organizada e improvisada, que es el poder ejecutivo. Se estaban peleando a ver quién botaba al otro. Castillo decidió dar este golpe de Estado fallido y se autoliquidó, y el Congreso tuvo la justificación para vacarlo y quedarse en el poder", explicó en entrevista con RCI.

Maguina dijo que los peruanos están cada vez más obstinados de la situación de su país, donde la centralización tiene también un impacto importante.

En las zonas rurales están las personas más golpeadas, son las más perjudicadas y lo que me preocupa es que la gente, harta, va a votar por alguien más radical. Eso me asusta mucho. Una cita de Malena Maguina,

Lo que viene

Sobre Dina Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú, Bracamonte dijo no estar seguro de su capacidad para gobernar, sobre todo en medio de todo el caos político.

"Ella es abogada, es provinciana, algo que pesa mucho en el país. Es una mujer de carácter. Dio un discurso de unión, un discurso muy bien escrito, que cualquiera puede pensar que ya lo tenía listo. Ha hablado de la unidad, ha hablado de la lucha contra la corrupción. Lo que dicen todos. El detalle está en que puede que no esté preparada para gobernar un país que es tan caótico".

Dina Boluarte va a gobernar. No va a tocar nada. ¿Qué le queda a la señora? Gobernar tres años. Sobrevivir. Creo que lo que importa es lo que va a pasar con el Perú después del gobierno de esta señora. Una cita de Carlos Bracamonte

Para Arévalo, quien vive en Canadá desde hace 50 inviernos, lo más importante es que se establezca ese anhelado cambio.

Una bandera peruana ondea fuera de la Prefectura de Lima, el 7 de diciembre de 2022. Foto: afp via getty images / ERNESTO BENAVIDES

Hay pronunciamientos de algunas bancadas para dar la tregua. Boluarte dijo que va a combatir la corrupción y eso es lo que se ha debido hacer desde el día uno. Ahora tiene que enrumbar el país para que la comunidad internacional se anime a invertir. Una cita de Julio Arévalo

Maguina advirtió que todo dependerá de cómo reaccionará Boluarte ante lo que ella llama las mafias.

¿Va tratar de aliarse con ellos para sobrevivir, o hará finalmente cosas por el país? Una cita de Malena Maguina

Bracamonte, por su parte, dijo que a la gente realmente no le importa quién gobierne, sino que está urgida por tener qué comer todos los días.

"No hay políticos de carrera en Perú. Hay coaliciones de empresarios que se juntan y cogen un partido. Todo es un caos políticamente. Lo más penoso es que hay una marcada indignación en los jóvenes, que salen a marchar, pero no hay un grupo político que canalice toda esa indignación. Que gane réditos políticos con todo esto".

El Perú es un país con pronóstico reservado, concluyó Bracamonte.