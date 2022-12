Comienzan las protestas en Montreal al iniciarse la conferencia COP15

A primeras horas de este 7 de diciembre, un pequeño grupo de manifestantes llevó a cabo una marcha por las calles adyacentes al centro de conferencias, portando una gran pancarta en la que se leía Bloquons la COP15 , o Bloqueemos la COP15 .

Los manifestantes, quienes conforman una coalición de activistas anticapitalistas y ecologistas, afirman que los recientes acuerdos para proteger el medio ambiente no son más que palabrería vacía y no abordaban los problemas de la biodiversidad y el cambio climático. La policía de Montreal se encontraba en el lugar de los hechos, pero no intervino.

La celebración de la COP15 en Montreal, que se lleva a cabo del 6 al 19 de diciembre con la participación de unos 15.000 visitantes de todo el mundo, ha significado la implementación de diversas medidas de seguridad, incluyendo el establecimiento de zonas de acceso restringido, modificaciones del tránsito vehicular e interrupciones de servicios.

La COP15 se lleva a cabo en Montreal del 6 al 19 de diciembre de 2022. Foto: Reuters / CHRISTINNE MUSCHI

La ceremonia de apertura del evento, celebrada el martes 6 de diciembre, también tuvo su parte de interrupciones. Algunos manifestantes interrumpieron el discurso del primer ministro Justin Trudeau, denunciando el colonialismo y la invasión de tierras indígenas.

Se espera que la conferencia, en la cual los delegados se encuentran bajo presión para alcanzar un pacto global que detenga la pérdida de biodiversidad mundial, también atraerá más protestas a lo largo del evento.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia