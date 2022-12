Familiares de peruano-canadiense desaparecido recurren a personas sin techo

Allí compartieron sopa y bocadillos con la gente del barrio, especialmente con las personas sin techo, para hablar con ellos y recabar información con la esperanza de dar con el paradero de Eduardo Malpica.

Sabemos que la comunidad de las personas sin techo debe estar muy unida. Tal vez saben dónde está, tal vez le están ayudando. No lo sabemos realmente. La idea es que si podemos hacer llegar un mensaje a través de otras personas para decirle que estamos aquí para ayudarle, que no tiene nada de qué culparse y que es realmente importante que deje saber que está vivo, aunque no sea él mismo quien lo haga saber , explicó Fabrice Durand, un amigo de Malpica que viajó desde Montreal para ayudar en la búsqueda.

Amigos y familiares de Eduardo Malpica ofrecieron bocadillos y sopa el domingo en el Parque Victoria, el lugar donde el padre de 44 años fue visto por última vez. Foto: Radio-Canada

Salimos a la calle para hablar con las personas sin hogar. Hay personas que están presentes en la calle o en entornos que no son necesariamente frecuentados por todo el mundo. Esperamos poder hablar con ellos. Tal vez puedan darnos alguna pista, si le han visto, si han hablado con personas que puedan tener alguna información , dice la cónyuge del desaparecido, Chloé Dugas, optimista ante la posibilidad de obtener nueva información.

Eduardo Malpica es profesor de sociología en el Colegio Laflèche y trabaja en el comité de solidaridad de Trois-Rivières, una pequeña ciudad de unos 140.000 habitantes que se encuentra a medio camino entre Montreal y la ciudad de Quebec.

Su desaparición fue reportada en la madrugada del sábado 26 de noviembre.

Fuente: RC

Adaptación: RCI / R. Valencia