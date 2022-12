Ottawa se prepara para una nueva protesta de camioneros en 2023

Thomas dijo en Ottawa el 1 de diciembre ante un comité mixto sobre las declaración de situación de emergencia que los viceministros se reunieron por primera vez esta semana para discutir sobre esa posibilidad.

Ella explicó que Mike MacDonald, subsecretario del Gabinete de Seguridad e Inteligencia, ya ha presidido reuniones para empezar a estudiar cómo vamos a responder a tal situación .

A principios de este mes, James Bauder, fundador de Canada Unity, un grupo con sede en Calgary que es uno de los principales organizadores del convoy de camiones que ocupó el centro de Ottawa en protesta contra las medidas gubernamentales de protección de la salud pública, anunció en su página de Facebook que un nuevo convoy será organizado para el 11 al 28 de febrero.

Tanto Thomas como MacDonald comparecieron ante la comisión especial de diputados y senadores que investiga la decisión del gobierno federal de invocar la Ley de Medidas de Emergencia en respuesta a las protestas antigubernamentales que bloquearon el centro de Ottawa así como varios puntos fronterizos el pasado invierno.

El estudio de la comisión se lleva a cabo en paralelo a los trabajos de la Comisión sobre el Estado de Emergencia, una investigación pública que estudia los mismos temas.

Jody Thomas, consejera en materia de seguridad nacional del primer ministro Justin Trudeau, durante su testimonio en la Comisión Rouleau, el 17 de noviembre de 2022 Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Las lecciones del convoy

Realmente hemos aprendido de lo sucedido y estamos tratando de asegurarnos de que abordaremos las deficiencias que se identificaron , dijo Thomas.

Una de esas constataciones, dijo ella, es cómo interpretar la información recopilada en las redes sociales, garantizando siempre el respeto de las leyes de privacidad.

MacDonald añadió que ya ha tenido la oportunidad de poner a prueba las lecciones aprendidas del convoy de camiones del invierno 2022 durante la manifestación de motociclistas llamada Rolling Thunder , que se hizo eco de los discursos de protesta del convoy y que se llevó a cabo en Ottawa a finales de abril, así como en otros eventos en torno a la celebración del Día de Canadá.

“Muchas de las lecciones e ideas aprendidas han sido incorporadas a las estructuras de gobernanza y toma de decisiones'', dijo.

MacDonald añadió que estaba trabajando más directamente con la policía. Tengo una relación más profunda con la policía de Ottawa. Me comunico directamente con ellos para hablar de los problemas, cosa que antes no ocurría .

Jody Thomas dijo que creía que con una buena comprensión de la información y la inteligencia recopilada, ya no habría necesidad de utilizar la Ley de Medidas de Emergencia en el futuro.

Interrogada sobre la posibilidad de un Convoy 2.0 , la consejera de Seguridad e Inteligencia Nacional añadió que serán tomadas varias medidas previas para evitar un situación similar a la vivida entre enero y febrero .

Ella destacó que las manifestaciones de apoyo en las ciudades de Montreal y Quebec, donde se prohibió el estacionamiento, se llevaron a cabo de manera diferente y duraron menos tiempo.

No soy una experta en el mantenimiento del orden, y la policía está haciendo su propio análisis. La investigación examinará los aspectos policiales de este asunto , dijo Thomas, refiriéndose al trabajo de la Comisión sobre la aplicación de las medidas de emergencia, que debe entregar su informe final a principios de febrero. Pero en las ciudades en las que no se permitió estacionar a los camiones, no hubo los mismos problemas , destacó la consejera del primer ministro Trudeau en materia de seguridad nacional e inteligencia.

Fuente: RC

Adptación: RCI / R. Valencia