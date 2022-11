La COP27 aprueba fondo de daños climáticos, no hay mayor reducción de emisiones

Tras tensas negociaciones que se prolongaron durante toda la noche, la presidencia egipcia de la COP27 dio a conocer el texto final del acuerdo y convocó simultáneamente una sesión plenaria para aprobarlo rápidamente.

La rápida aprobación de la creación de un fondo dedicado a las pérdidas y los daños dejó para el año que viene muchas de las decisiones más controvertidas sobre el establecimiento de ese fondo, entre ellas la de quién debe hacer esas contribuciones.

Los negociadores no pusieron ninguna objeción mientras el presidente de la COP27, Sameh Shoukry, aceleraba sobre los últimos puntos del orden del día. Y cuando el domingo ya amanecía en la sede de la cumbre, en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh, el acuerdo estaba concluido.

Resignación ante el acuerdo

A pesar de no haber llegado a un acuerdo para acelerar las reducciones de emisiones contaminantes, aceptamos lo acordado aquí porque queremos apoyar a los más vulnerables , dijo la secretaria alemana del clima, Jennifer Morgan, visiblemente molesta por los resultados.

Los delegados elogiaron el avance en la creación del fondo como forma de justicia climática, por su objetivo de ayudar a los países vulnerables a hacer frente a las tormentas, inundaciones y otros desastres medioambientales causados por las históricas emisiones de carbono de parte de las naciones ricas.

Interrogada si el objetivo de un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático se había visto comprometido por los términos del acuerdo, la negociadora jefe de México en materia de clima, Camila Zepeda, resumió el estado de ánimo de los agotados negociadores. Probablemente. Se toma una victoria cuando se puede .

Varios países de África y del resto del mundo pedían la creación de un fondo para compensar las pérdidas causadas por el cambio climático. Foto: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

No hay avance sobre reducción de combustibles fósiles

La cumbre, de dos semanas de duración, era considerada una prueba de la determinación mundial para luchar contra el cambio climático, incluso en momentos en que la guerra en Europa, los trastornos en el mercado energético y la inflación galopante distraen la atención internacional.

Anunciada como la COP africana , la cumbre de Egipto había prometido poner de relieve la difícil situación que enfrentan los países con menos recursos que sufren las consecuencias más graves del calentamiento global causado, principalmente por las naciones ricas e industrializadas.

Estados Unidos también apoyó el texto sobre pérdidas y daños, pero el representante de Estados Unidos, John Kerry, no asistió a la sesión tras dar positivo en el test de detección del Covid-19 esta semana.

Los negociadores de la Unión Europea y de otros países dijeron previamente que estaban preocupados por los esfuerzos para bloquear las medidas para fortalecer el Pacto Climático de Glasgow del año pasado.

Es más que frustrante ver cómo algunos grandes emisores de contaminantes y productores de petróleo ponen trabas a las medidas de mitigación y a la eliminación de los combustibles fósiles , dijo la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en un comunicado.

En línea con anteriores iteraciones, el acuerdo aprobado no contenía ninguna referencia solicitada por India y algunas otras delegaciones a la reducción progresiva del uso de todos los combustibles fósiles .

En su lugar, el acuerdo pedía a los países que tomen medidas para la reducción progresiva de la energía de carbón y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes , tal y como se acordó en la cumbre de Glasgow de la COP26.

En la actualidad, demasiadas partes no están dispuestas a hacer mayores avances en la lucha contra la crisis climática , dijo el jefe de la política climática de la UE, Frans Timmermans, y calificó el acuerdo de ser un paso insuficiente para la gente y el planeta.

El texto también incluía una referencia a la energía de bajas emisiones , lo que suscitó la preocupación de algunos de que ese lenguaje sirva para abrir la puerta al creciente uso del gas natural, un combustible fósil que genera emisiones contaminantes de dióxido de carbono y metano.

"Es más que frustrante ver cómo algunos grandes emisores de contaminantes y productores de petróleo ponen trabas a las medidas de mitigación y a la eliminación de los combustibles fósiles", dijo la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Foto: iStock

No rompe por completo con el acuerdo de Glasgow, pero no aumenta en absoluto la urgencia de tomar medidas , dijo a la prensa el ministro noruego del Clima, Espen Barth Eide.

Las pequeñas naciones insulares que se enfrentan a un aumento del nivel del mar provocado por el calentamiento global habían presionado para que se llegue a un acuerdo sobre pérdidas y daños, pero lamentaron la falta de ambición para frenar las emisiones de contaminantes.

Reconozco los avances que hemos hecho en la COP27 en cuanto a la creación del fondo , dijo el ministro de Clima de Maldivas, Aminath Shauna, en la sesión plenaria. Pero hemos fracasado en la mitigación.Tenemos que asegurarnos de que aumentaremos la ambición para frenar las emisiones en 2025. Tenemos que eliminar gradualmente los combustibles fósiles .

La enviada del clima de las Islas Marshall dijo que estaba agotada pero satisfecha con la aprobación del fondo.

Tanta gente durante toda esta semana nos dijo que no lo conseguiríamos. Me alegro de que se hayan equivocado , dijo Kathy Jetnil-Kijiner por correo electrónico. Aun así, me gustaría que tuviéramos la eliminación de los combustibles fósiles. El texto actual no es suficiente , añadió.

Fuente: CBC

Adaptación RCI / R. Valencia