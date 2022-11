Parlamentarios canadienses estudian interferencia china en las elecciones federales

Preocupados por informaciones publicadas por la red informativa Global News sobre la infiltración china en la política canadiense y la desestabilización de la democracia, incluida su injerencia en las dos últimas elecciones federales, los miembros conservadores de la comisión presentaron el lunes una moción para investigar el asunto.

En la moción, aprobada con el apoyo de miembros del Nuevo Partido Democrático y del Bloque Quebequense, los diputados pidieron una extensión de al menos cuatro sesiones más para continuar los trabajos de esta comisión sobre el tema. Los representantes del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, SCRC por sus siglas en francés, del Departamento de Elecciones Canadá y del Grupo de Trabajo sobre Amenazas de Seguridad e Inteligencia para las Elecciones son algunos de los responsables a quienes los diputados quieren interrogar.

La comisión también quiere escuchar al ministro de Asuntos Intergubernamentales, Infraestructuras y Comunidades, Dominic LeBlanc, a la ministra de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, y a la Consejera de Seguridad Nacional e Inteligencia del Primer Ministro, Jody Thomas.

Los ex asesores de Justin Trudeau en materia de seguridad nacional, David Morrison y Dan Stanton, también hacen parte de la lista de testigos incluidos en la moción, así como el ex embajador de Canadá en China, David Mulroney.

Luc Berthold, diputado conservador que quiere una investigación de las acciones de China en Canadá. Foto: Radio-Canada

Según los diputados conservadores Michael Cooper y Luc Berthold, que presentaron y defendieron la moción, la existencia de estos esfuerzos de desestabilización política dirigidos por China merece ser investigada.

Esos esfuerzos incluirían intentos de soborno a funcionarios públicos, intimidación e intentos de manipular a los funcionarios electos canadienses en beneficio del régimen comunista chino .

En concreto, se trata de la creación de una red clandestina de candidatos para las elecciones de 2019, la infiltración de agentes en las oficinas de los diputados para influir en la política, tácticas de presión sobre los políticos, así como una campaña para castigar a los políticos canadienses a quienes China considera como una amenaza para sus intereses.

Según la red informativa Global, la oficina del primer ministro Justin Trudeau fue advertida sobre las maniobras de China ya en enero.

Tuvieron reuniones informativas en enero, hace 10 meses, tal vez incluso antes. Dicho esto, parece que el Primer Ministro y el Gobierno no han hecho nada a pesar de las pruebas , deploraron el diputado conservador Michael Cooper, al igual que el jefe de los conservadores federales Pierre Poilievre, la semana pasada.

“No se ha expulsado a nadie de Canadá, no se ha acusado a nadie, aparentemente no se ha emprendido ninguna investigación y no ha habido ninguna acción por parte del gobierno para dar una respuesta legislativa, dijo Cooper.

Queremos saber quién lo sabía, quién estaba al tanto. Cómo es que se supo de esta injerencia extranjera allí y por qué no lo supimos entre 2019 y 2021. Una cita de Luc Berthold, diputado conservador.

Los diputados liberales replicaron que su gobierno lleva años advirtiendo a los demás partidos representados en la Cámara de los Comunes sobre los riesgos de injerencia extranjera en cada proceso electoral, no sólo por parte de China, sino también de varios otros países, como Irán y Rusia.

La diputada liberal Jennifer O'Connell defendió las acciones del gobierno del primer ministro Trudeau, explicando que los legisladores fueron informados en su momento sobre los riesgos de injerencia extranjera en las elecciones federales canadienses. Foto: Parti libéral du Canada

La diputada liberal Jennifer O'Connell recordó a los conservadores que los informes del Comité parlamentario sobre la seguridad nacional y la inteligencia que mencionaban específicamente esta amenaza les fueron presentados en la Cámara de los Comunes antes de las elecciones de 2019. Les preguntó dónde habían estado durante ese tiempo.

Estaban ocupados en apoyar la caravana de personas que decían que el gobierno debía ser derrocado. ¿Dónde estaban para proteger la democracia en ese momento? Una cita de Jennifer O'Connell, diputada liberal.

La moción conservadora, apoyada por la diputada neodemócrata Rachel Blaney y la bloquista Marie-Hélène Gaudreau fue finalmente aprobada por seis votos a cinco.

La Comisión Permanente de Procedimiento y Asuntos Internos continuará sus trabajos este martes.

La apertura de la Comisión de la Cámara de los Comunes sobre la injerencia de China en el proceso electoral canadiense se produce pocos días después de que Ottawa anunció la apertura de una investigación sobre la existencia de comisarías chinas ilegales en el área del Gran Toronto y la reciente detención de un empleado de Hydro-Quebec acusado de entregar secretos industriales a China.

Fuente: RC

Adaptación: RCI / R. Valencia