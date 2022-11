Los países ricos, incluyendo Canadá, están más cerca de pagar por daños climáticos

Creo que tenemos que tener una conversación abierta y franca sobre los daños y las pérdidas, algo que países como Canadá y muchas naciones desarrolladas se han negado a hacer hasta ahora , dijo Steven Guilbeault, ministro de Medioambiente y Cambio Climático de Canadá, en una entrevista en el pabellón de Canadá en la sede de la cumbre en Sharm el-Sheikh, Egipto.

La COP27 es la Vigésimo Séptima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Debido que el Primer Ministro Justin Trudeau optó por no acudir a la COP27 para concentrarse en otros eventos a llevarse a cabo en Asia, Guilbeault es el representante de mayor rango de Canadá en la cumbre de la ONU.

Guilbeault dijo que los países más ricos han tendido a dejar durmiendo la discusión sobre los daños y pérdidas en un área muy técnica, negándose a tener una verdadera conversación política sobre esto, y he visto lo increíblemente frustrante que es tal actitud para los países en desarrollo .

Muchos países en el hemisferio sur están convencidos de que las emisiones de gases contaminantes causantes del calentamiento global son obra de los países más ricos, por lo cual son responsables de los daños irreparables que sufren sus ecosistemas, y que en consecuencia deben ser indemnizados por los daños y pérdidas causados.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el lunes una contundente advertencia a los jefes de Estado reunidos en Sharm el-Sheikh (Egipto) para la COP27, sobre la gravedad de la crisis causada por la contaminación y el calentamiento global. Foto: Getty Images / Sean Gallup

La idea lleva décadas dando vueltas en diversas reuniones de la ONU, y muchos países africanos se sintieron muy frustrados porque el tema no se incluyó en la agenda formal de la COP26 llevada a cabo el año pasado en Glasgow, Escocia.

Sin embargo, este año, con Egipto como país anfitrión, un decidido impulso diplomático previo a la cumbre por parte de su ministro de Relaciones Exteriores y presidente de la COP, Sameh Shoukry, respaldado por otras naciones africanas, así como por Pakistán, ha cambiado la dinámica, logrando la incorporación del tema.

Las inundaciones en Pakistán han desplazado a más de 30 millones de personas desde junio, lo que ha llevado a su gobierno a presionar para que se incluya el tema de daños y pérdidas en la agenda de la COP27.

Es demasiado pronto para decir a cuánto ascendería la factura y quién la pagaría, dijo el ministro Guilbeault, añadiendo que todo tiene que ser negociado y que el tema será una de las principales preocupaciones en las discusiones.

No puede tratarse de una obligación. Las naciones desarrolladas no pueden firmar algo que haría que el público canadiense y el europeo y el estadounidense sean responsables de no se sabe cuántos cientos de miles de millones de dólares en pago por daños. Una cita de Steven Guilbeault, ministro de Medioambiente y Cambio Climático de Canadá.

Cifras más concretas

Algunas naciones europeas han dado señales tentativas sobre lo que creen que podrían ser los montos iniciales.

Alemania ha dicho que pondrá el equivalente de unos 130 millones de dólares canadienses a disposición de un posible fondo de daños y pérdidas. Bélgica aportará unos 3,3 millones de dólares que ya están destinados a ayudar a Mozambique. Escocia, país anfitrión de la COP26,recurrirá a un fondo de justicia climática que aportará unos 10 millones de dólares, mientras que Dinamarca, el primer país en contribuir, aportará unos 18 millones de dólares.

Sin embargo, estas cantidades de dinero son ínfimas en comparación con el costo potencial de los desastres climáticos.

La organización británica Chatham House informó de que las posibles pérdidas irreparables causadas por daños relacionados con el clima en todo el mundo podrían alcanzar a más de un billón de dólares estadounidenses en 2050.

Dos niñas utilizan una balsa temporal para cruzar una calle inundada en una zona residencial en Karachi, Pakistán, el 26 de julio de 2022. Foto: Getty Images / RIZWAN TABASSUM

Los daños y pérdidas ocasionados por las emisiones contaminantes históricas son un tema considerado distinto y separado de otra iniciativa clave de la ONU sobre el clima que se ocupa de la mitigación y adaptación al calentamiento global en el futuro.

A Canadá y Alemania se les ha encomendado la tarea de reunir 100.000 millones de dólares anuales de los bolsillos de las naciones más ricas para ayudar a los países llamados en desarrollo a mejorar sus infraestructuras y apoyar la transición a las energías renovables y no contaminantes.

La contribución de Canadá al fondo será de 5.300 millones de dólares canadienses en tres años. Aunque no se conoce con exactitud la suma total de dinero reunida hasta ahora en ese fondo, antes de que se lleve a cabpo la COP26, le faltaban aproximadamente 17.000 millones de dólares.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, sugirió que podrían ser necesarios hasta 340.000 millones de dólares al año en adaptación y mitigación para el año 2030.

Compensación versus mitigación

La tensión entre la mitigación de los daños climáticos futuros y la compensación por las acciones pasadas ha enfrentado a los dos mayores emisores de contaminantes en el mundo, Estados Unidos y China.

Las emisiones actuales de China representan aproximadamente el 27% de todos los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, lo que supone más de dos veces y media las emisiones de Estados Unidos. Sin embargo, históricamente ningún país ha emitido más contaminación de carbono que Estados Unidos.

No es de extrañar que el gobierno de Estados Unidos quiera centrarse en abordar los costos de adaptación al cambio climático mirando al futuro, mientras que China está más interesada en que Estados Unidos pague por sus acciones pasadas, dijo Nick Mabey, fundador de E3G, un grupo de reflexión independiente sobre el cambio climático con sede en Londres, Reino Unido.

China está apoyando a los países vulnerables y pidiendo dinero por daños y pérdidas, a pesar de que también está preocupada por las demandas de indemnización , dijo Mabey. Estados Unidos respalda las demandas de mayor mitigación .

John Kerry dijo que Estados Unidos no pagará por las pérdidas y daños causados por las emisiones históricas de contaminantes. Foto: Associated Press / Alastair Grant

El principal enviado chino para el clima, Xie Zhenhua, pareció confirmar esa dinámica cuando dijo este 9 de noviembre a los delegados de la COP27 que aquellos países como el nuestro, que históricamente no han contribuido en gran medida a la emisión de gases causantes del efecto invernadero no deberían tener que pagar compensaciones.

Hasta ahora, el enviado estadounidense para el clima, John Kerry, que ha estado muy presente en el evento en Egipto, se ha negado a poner dinero de Estados Unidos para pagar por las pérdidas y daños causados por las emisiones históricas.

Aunque el gobierno británico, bajo el nuevo primer ministro Rishi Sunak, apoyó la inclusión de las pérdidas y los daños en la agenda de la COP27, tal posición tiene muchos detractores en las filas del Partido Conservador en el poder.

El ex primer ministro Boris Johnson dijo en una entrevista que, dado que la Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña, su país ha estado bombeando carbono a la atmósfera más tiempo que nadie.

Lo que no podemos hacer, me temo, es compensar por eso con algún tipo de reparación , dijo al periódico New York Times durante un foro en línea en Sharm el-Sheikh.

Un columnista del británico Daily Telegraph, de tendencia derechista, fue más allá al afirmar que las naciones más pobres nos deben por haber inventado los coches y las fábricas, y descartó de plano la idea de pagar una compensación por daños y pérdidas a cualquier país.

Canadá como "voz de la razón"

Los anfitriones egipcios de la cumbre de este año están intentando evitar que opiniones tan polarizadas lleguen a las salas de negociación.

La realidad hoy en día, independientemente de la responsabilidad legal histórica en este contexto, es que un continente como África, que tiene alrededor del 18 o 19 por ciento de la población mundial, es responsable de sólo el cuatro por ciento de las emisiones globales , dijo Wael Aboulmagd, representante especial del presidente de la COP27.

De 2010 a 2014, Aboulmagd fue embajador de Egipto en Ottawa. Afirmó que como voz de la razón , Canadá puede desempeñar un papel constructivo mientras se debate en la cumbre del clima los detalles sobre cómo funcionaría un fondo para pagar por daños y pérdidas.

La expectativa es que con las tradiciones generales de empatía, justicia y equidad que definen a Canadá, el país estará a la cabeza de los que están dispuestos a proporcionar ayuda financiera, tecnología, capacidad, construcción. Una cita de Wael Aboulmagd, representante especial del presidente de la COP27.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su ministro de Medioambiente y Cambio Climático, Steven Guilbeault, asistieron a la COP26 en Glasgow en noviembre de 2021. Trudeau no participa este año en la COP 27. Foto: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Sin la presencia de Trudeau, Canadá carece del perfil de tener un líder nacional en el foro. En contraste, la mayoría de los países europeos enviaron a su presidente o primer ministro; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegará el viernes a la sede de la cumbre en Sharm el-Sheikh, Egipto.

Sin embargo, Guilbeault señaló que Canadá tendrá un papel destacado en la COP15, una gran cumbre de la ONU sobre biodiversidad que se celebrará en diciembre en Montreal.

El ministro federal de Medioambiente también dijo que las medidas implementadas por Canadá para limitar las emisiones del sector del petróleo y el gas y avanzar hacia la venta exclusiva de vehículos de cero emisiones para 2035 demuestran su liderazgo climático.

Canadá es responsable de alrededor del 2% de las emisiones mundiales de gases contaminantes. Las emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá han ido disminuyendo lentamente desde 2007. Volvieron a alcanzar un nivel máximo en 2018, con el equivalente a 740 megatoneladas de dióxido de carbono, y han bajado los dos últimos años sobre los cuales hay datos, dijo Guilbeault.

Todavía no tenemos las cifras del año 2021, pero entiendo y comparto la impaciencia y la frustración de la gente que quiere que las emisiones disminuyan rápidamente .

Por su parte, Nick Mabey, de E3G, fue menos efusivo. Creo que Canadá se ha quedado sin fuerzas después de haber sido un actor activo [en la acción climática] durante bastante tiempo , dijo.

Resulta un poco sorprendente que, para ser un emisor tan importante y una gran potencia tecnológica, Canadá parece haber retrocedido desde una posición de liderazgo para convertirse ahora en una más en el resto del pelotón , señaló Mabey.

Fuente: CBC / C. Brown

Adaptación: RCI / R. Valencia