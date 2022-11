Suzette Mayr gana el Premio Giller por su novela "El camarero del coche cama"

El anuncio de la ganadora del Premio Scotiabank Giller 2022 fue hecho este 7 de noviembre en una ceremonia que se llevó a cabo en Toronto.

Mayr es una poeta y novelista nacida en 1967 en Calgary, lugar donde reside actualmente. Es autora de las novelas Dr. Edith Vane and the Hares of Crawley Hall , Monoceros , Moon Honey , The Widows y Venous Hum .

Su novela “Monoceros'' ganó el Premio ReLit, el Premio del Libro de la Ciudad de Calgary W. O. Mitchell y fue incluida en la lista de libros en consideración para el Premio Scotiabank Giller en 2011.

Mayr fue presidenta del Gremio de Escritores de Alberta y enseña escritura creativa en la Universidad de Calgary desde 2003.

Quiero reconocer la importancia de los camareros de los coches cama, los hombres y las comunidades que los rodean que son una parte esencial de la historia de Canadá y sobre quienes escribí en este libro , dijo Mayr en su discurso de aceptación del premio a su sexta novela.

Y un último saludo a mis hermanas, hermanos y hermanas LGBTQIA2S+, muchos de los cuales, como mi personaje principal, Baxter, todavía tienen demasiado miedo de revelar su identidad sexual o no pueden porque hacerlo sería demasiado peligroso. Les amo y este libro es para ustedes , dijo Mayr ante una gran ovación.

Su novela El camarero del coche cama , que utiliza el realismo mágico para destacar la historia de los negros canadienses, cuenta la historia de Baxter, un hombre negro que en 1929 trabaja como camarero de coche cama en un tren que recorre el país. Él sonríe y trata de ser invisible para los pasajeros, pero lo que realmente quiere es ahorrar dinero para poder estudiar odontología.

En un viaje particular hacia el oeste del país, el tren se queda plantado y Baxter encuentra una postal que presenta a dos hombres homosexuales. La imagen despierta sus recuerdos y anhelos y pone en peligro su trabajo.

Es realmente importante que las personas negras formen parte del tejido de la historia de este país. Resulta un poco cansador cuando sólo se habla de ellas en febrero, porque es el Mes de la Historia de la Negritud. Pero es una historia de todos los meses. Está en todas partes. Una cita de Suzette Mayr, ganadora del Premio Scotiabank Giller 2022.

Junto a Mayr, los otros finalistas fueron los escritores Rawi Hage, de Montreal, por su colección de relatos Stray Dogs ; la escritora egipcia-canadiense Noor Naga, por su novela If an Egyptian Cannot Speak English ; Kim Fu, de Washington, por su colección de relatos Lesser Known Monsters of the 21st Century ; y Tsering Yangzom Lama, de Vancouver, por su novela We Measure the Earth With Our Bodies .

Este año es la primera vez que los libros finalistas fueron escritos por autores canadienses llamados BIPOC, que es un acrónimo que apareció por primera vez alrededor de 2013 para referirse a las personas negras, indígenas y racializadas.

Escribí 'El camarero del coche cama' porque era un libro que quería leer y que no encontraba en ningún lado. Me di cuenta de que muchas de las historias sobre los camareros de los coches cama tendían a concentrarse en la organización sindical y el movimiento obrero y los derechos de los negros en general, pero sentí que había una falta en términos de experiencia homosexual. Como no pude encontrar ese libro, decidí que sería yo quien lo escribiera. Una cita de Suzette Mayr, ganadora del Premio Scotiabank Giller 2022.

El jurado de 2022, compuesto por cinco personas, estuvo presidido por la escritora canadiense Casey Plett y contó con la participación de los autores canadienses Kaie Kellough y Waubgeshig Rice y los escritores estadounidenses Katie Kitamura y Scott Spencer.

El jurado leyó 138 libros presentados, los redujo a una lista larga de 14 y luego a una lista corta de cinco.

Como sólo ocurre en las mejores novelas históricas, cada página de ‘El camarero del coche cama’ se siente viva e inmediata, e inquietantemente contemporánea , dijo el jurado en un comunicado.

El camarero del coche cama de esta novela elegante y con estilo se llama R.T. Baxter, quien es llamado George por la gente a la que espera, como lo hacen los demás camareros negros. El sueño de Baxter de ir algún día a la escuela para aprender odontología coexiste con su vida secreta como hombre gay, y en la triunfante novela de Mayr le seguimos no sólo de Montreal a Calgary, sino dentro y fuera de las vidas de un elenco de personajes secundarios indeleblemente grabados y, finalmente, en un resplandor bellamente representado , dijeron los miembros del jurado.

La ceremonia de gala presencial televisada de este año en Toronto, copresentada por la actriz Sarah Gadon y la poetisa Rupi Kaur, contó con una presentación poética de Kaur.

Mayr recibió el premio de 100.000 dólares de manos de Elana Rabinovitch, hija de Jack Rabinovitch, y del vicepresidente ejecutivo y director de mercadeo de Scotiabank, John Doig.

Jack Rabinovitch fundó el premio en honor a su difunta esposa Doris Giller en 1994. Rabinovitch falleció en 2017 a la edad de 87 años.

Entre los anteriores ganadores del Premio Giller se encuentran Omar El Akkad por What Strange Paradise , Souvankham Thammavongsa por How to Pronounce Knife , Esi Edugyan por Washington Black y Half-Blood Blues , Margaret Atwood por Alias Grace , Ian Williams por Reproduction y Alice Munro por Runaway .

