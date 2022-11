Indígenas mi’kmaq avanzan hacia el autogobierno en la Isla del Príncipe Eduardo

Según la jefa Darlene Bernard, para lograr ese objetivo primero es necesario que la población en general y la comunidad mi'kmaq comprendan mejor el significado de los tratados y los derechos reconocidos en ellos.

Esa es nuestra prioridad ahora mismo: educar a todo el mundo para que todos estemos en la misma página y luego, cuando hablemos de esos temas más importantes en torno a la autodeterminación y el autogobierno, entonces todo el mundo estará al mismo nivel de comprensión de lo que estamos hablando. Una cita de Darlene Bernard, jefa mi'kmaq.

Entre los participantes se encontraba el senador Brian Francis, antiguo jefe de la Primera Nación Abegweit, que habló de los derechos de pesca en el Atlántico. La poetisa laureada de la Isla del Príncipe Eduardo, Julie Pellissier-Lush, habló sobre la genealogía y el redescubrimiento del linaje que se perdió en los años sesenta cuando los niños indígenas fueron separados de sus familias para ser dados en adopción o ser enviados a las escuelas residenciales para niños indígenas.

Bernard dijo que es importante que los mi'kmaq definan quién tiene la condición de mi'kmaq, y que no debería importar si viven en una reserva indígena o fuera de ella.

La líder indígena mi'kmaq Darlene Bernard. Foto: Radio-Canada / Tony Davis/CBC

Hacia la reconstrucción de la nación

Todo esto forma parte del trabajo fundacional para recuperar el control de las decisiones que afectan a los medios de vida de las Primeras Naciones, dijo Bernard.

Es un trabajo que se está haciendo en todo el país. Así que todos nos encontramos en diferentes etapas de esta construcción de la nación, reconstrucción, debería decir, porque siempre hemos tenido modelos de gobierno y cosas así que fueron destrozadas durante la colonización. Una cita de Darlene Bernard, jefa mi'kmaq.

Los delegados debatieron sobre qué forma podría tener el autogobierno dentro de 10 o 20 años. Bernard dijo que podría incluir la elaboración de sus propias leyes para proteger sus tradiciones y cultura, tener más participación en los acuerdos de financiación y tener un asiento en la mesa con otros niveles de gobierno.

Dentro de 10 años, esperamos haber borrado las líneas coloniales, esas líneas imaginarias que nos dividen. Así que hay mucho trabajo por delante. Me siento optimista. Me siento orgullosa. Me siento extremadamente satisfecha de que nuestra gente haya salido y se hayan llevado a cabo estas conversaciones , dijo la jefa mi'kmaq Darlene Bernard.

Fuente: CBC / S. Ross

Adaptación: RCI / R. Valencia