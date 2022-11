Elecciones de medio mandato en Estados Unidos influirán en la economía canadiense

Por ejemplo, al tomar posesión del cargo, el presidente demócrata Joe Biden suspendió el polémico proyecto del oleoducto Keystone XL.

En la actualidad es el oleoducto de la Línea 5 de Enbridge, que atraviesa la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el factor que se ha convertido en un símbolo del estado de las relaciones entre ambos países: económicamente vital, pero políticamente delicado.

La actual gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, lleva un año luchando en los tribunales para cerrar el oleoducto, por temor a una catástrofe medioambiental en el Estrecho de Mackinac, que es el corredor medioambientalmente sensible por donde la Línea 5 cruza los Grandes Lagos.

Su oponente republicano, Tudor Dixon, la atacó sobre este tema en un debate televisado el 25 de octubre.

Justin Trudeau, que es el ecologista más radical del mundo, citó un tratado de 1977 para decirle a Gretchen Whitmer que no puede cerrar la Línea 5, argumentó. La línea 5 no se cerró, pero no por falta de esfuerzo de Gretchen Whitmer , argumentó el republicano Dixon.

En estas elecciones intermedias se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Se disputarán treinta y nueve elecciones estatales y territoriales para gobernador, así como numerosas otras elecciones estatales y locales.

El expresidente Barack Obama fue convocado para ayudar a los demócratas en los últimos días de la campaña para tratar de movilizar al electorado demócrata y limitar las pérdidas en las elecciones de medio término. Foto: Getty Images / Mark Makela

El retorno del proteccionismo

El tema de los recursos naturales se vio eclipsado el año pasado por el proteccionismo estadounidense. La iniciativa original del presidente Biden para animar a los estadounidenses a comprar vehículos eléctricos se limitaba a los coches y camiones de fabricación estadounidense.

Esa propuesta, considerada por la industria del automóvil y por Ottawa como una amenaza existencial para los fabricantes canadiense, fue sustituida en agosto por la Ley de Reducción de la Inflación, con incentivos para la compra de vehículos eléctricos que ahora incluyen a los fabricados en Canadá y México.

Si un Congreso controlado por los republicanos intenta derogar las medidas demócratas, los 369.000 millones de dólares de gastos en la protección del medioambiente y la energía de Biden probablemente estarán a salvo, ya que una derogación requeriría la firma presidencial.

En una actualización del estado de la economía canadiense publicada el pasado jueves, la ministra federal de Finanzas, Chrystia Freeland, detalló algunas de las formas en que Ottawa planea beneficiarse de las medidas estadounidenses, sobre todo gracias a los planes para un programa de inversión en vehículos eléctricos y fabricación de baterías, así como los incentivos fiscales para la producción de combustible de hidrógeno.

El polémico expresidente republicano Donald Trump, que sigue sosteniendo la mentira que le robaron la victoria en las urnas, participa en la campaña apoyando a candidatos que le son fieles. Foto: Getty Images / Stephen Maturen

La democracia en peligro

Los observadores políticos de ambos países no se hacen ilusiones sobre la situación del gobierno estadounidense en los próximos dos años si los republicanos toman el control del Senado y la Cámara de Representantes.

La mayor preocupación para los canadienses debería ser la misma que para los estadounidenses, según los expertos: los peligros que un Partido Republicano mayoritario supondría para la democracia supuestamente la más fuerte y duradera del mundo.

Da miedo , dijo Matthew Lebo, experto en política estadounidense y director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Western Ontario.

A Lebo le preocupa que los políticos más extremos de la derecha política, como la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene; el representante de Ohio, Jim Jordan y el representante de Arizona Paul Gosar, puedan llegar a tomar el control de las comisiones más importantes en el Congreso.

No es que la democracia esté empezando a decaer. Está claro que la democracia ya se ha debilitado mucho en los Estados Unidos. Y las perspectivas de retomar el camino son escasas con estos presidentes de comisión , explicó el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Western Ontario.

Fuente: RC

Adaptación: R. Valencia