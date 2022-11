La trayectoria de Karla Meza, periodista y cineasta mexico-quebequense

Pero los padres de Karla le hicieron la advertencia más común de padres: primero tienes que estudiar, le dijeron. Y Karla les hizo caso. Estudió administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey -con la semilla del periodismo en el corazón y la cabeza- y llegó a emprender en el sector de la chocolatería. Las ganas de volver a Canadá seguían allí, por lo que a los 21 años decidió tomar un avión y venir de forma temporal, al menos esos eran los planes.

"Esos tres meses se convirtieron en seis meses y luego conoció al que ahora es el padre de mi hijo. Ya no estamos juntos, pero lo conocí entonces y claro esa fue una de las razones que me convenció apoyó mi decisión de quedarme aquí. Tenía 21 años".

Karla mantuvo su empresa, a fin de cuentas era un proyecto que había comenzado como parte del programa de emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey y hasta la actualidad mantiene ese amor por el mundo empresarial y financiero. La estadía en Quebec se prolongó, aunque los viajes a México eran constantes. En ires y venires decidió quedarse de manera definitiva y en uno de sus regresos a México hizo todos los trámites necesarios para venir como residente permanente.

"Eran tiempos muy diferentes en cuanto a la inmigración. Ibas físicamente a la Embajada de Canadá en México, te pedían la información y que llevaras ciertos documentos, entre ellos tu diploma. Sí exigían los idiomas. Ya yo había estado estudiando francés, así que les dije que hablaba un poco, y que tenía muy buen inglés. Era prácticamente un trámite administrativo que nada se parece a los tiempos de espera que existen hoy", dijo.

Karla pidió a las autoridades consulares la posibilidad de esperar su Certificado de Selección de Quebec en territorio canadiense, lo cual le permitieron, pero entonces -no como ahora- quienes estaban en ese proceso no tenían permiso de trabajo. Esperó así un año. "Ese trayecto me ayudó muchísimo a comprender, hoy como periodista, sobre lo que escribo, sobre las personas que encuentro y lo que viven. A pesar de que yo no tuve ese trayecto difícil, sí pasé por muchas cosas como explotación, robo, discriminación… todo lo que viven los inmigrantes por el estatus que tienen…".

Para Karla, entonces, era una especie de aventura todas las experiencias que estaba viviendo, pero estaba convencida de que sería algo temporal. "Mis padres ni se enteraron, porque si no me hubieran venido a buscar", contó sobre ese año en el que estuvo esperando sus documentos.

Finalmente salieron los papeles y Karla ya tenía un trabajo formal.

Karla Meza estudió periodismo en Montreal, luego de haber tenido una carrera en el mundo financiero. A sus 43 años decidió volver a la universidad para cumplir un sueño de niña. Foto: Cortesía / Dania S. Lemieux

Primeras experiencias

Karla Meza comenzó trabajando en Disco Music, una empresa que se encargaba de la masterización de discos compactos y DVDs. Ocupó el cargo de asistente ejecutiva y su español fue un valor agregado para el puesto, pues la empresa también llevaba parte del mercado musical latino de Estados Unidos, que entonces estaba en pleno crecimiento. No todo fue color de rosa para la joven, pues debía contestar llamadas también en francés. "Me molestaba enormemente contestar y no poder entender lo que decía la gente. Les tenía que decir: pueden repetir, por favor, y así fui poco a poco… me tenían paciencia".

Posteriormente Karla tuvo una referencia para trabajar en otra empresa en la que la vicepresidenta era la esposa del vicepresidente de Disco Music, también como asistente ejecutiva. "Me recomendaron. Realmente he tenido suerte. He trabajado muy duro, pero he tenido mucha suerte".

El tercer empleo que tuvo fue en Desjardins, cooperativa financiera de gran importancia en la provincia de Quebec. En Desjardins Karla permaneció 11 años ocupando varios cargos. Estaba finalmente en el área que conocía académicamente y que además le apasionaba. "Me encantan las finanzas y los negocios. Tengo ese lado muy fuerte, pero también me gusta mucho todo lo que es la comunicación".

La espinita del periodismo

Ampliar imagen (nueva ventana) Karla Meza en plena producción en el Instituto Nacional de la Imagen y del Sonido, INIS, donde obtuvo una beca de Netflix. Foto: Cortesía / Tarek Bendahmane / INIS

Siendo adolescente, Karla quería ser periodista, al punto de que cuando comentó a su familia y a sus amigos que se había inscrito en la carrera de Administración de empresas, la respuesta fue whaaat? Resulta que al momento de la inscripción, aún cuando iba decidida por periodismo, se enamoró del programa de estudios de marketing internacional, bilingüe. Eso cambió totalmente su destino.

No fue sino hasta después de emprender en Quebec y tener un accidente de tránsito que la obligó a paralizar su vida tan movida -Karla también es madre monoparental desde que su hijo, hoy de 22 años, tenía 2 años- cuando la hoy periodista decidió volver a la universidad, algo que siempre había querido hacer, pero que precisamente esa vida tan movida no le había permitido.

En 2016 tuve un accidente de auto que me dio, por primera vez, la oportunidad de descansar, a pesar del sufrimiento -porque tuve un año de terapia y fisioterapia y todavía tengo muchas secuelas-, pero por primera vez estuve sentada y tuve tiempo de pensar porque siempre mi vida fue muy acelerada. Una cita de Karla Meza, periodista y cineasta

El planteamiento que se hizo entonces: "¿sabes qué? Yo no quiero quedarme con esa chispa de qué hubiera sido si hubiera sido periodista, porque era lo que yo quería hacer cuando estaba niña. Era algo más puro".

Y así Karla, con 43 años de edad, se inscribió en el certificado de periodismo en la Universidad de Montreal, un certificado corto, de un año de duración que sacó con la velocidad del rayo. El paso por las aulas de clases, además de todo el aprendizaje adquirido en ese mundo que amaba desde pequeña, hizo que Karla optara por un segundo certificado, esta vez en investigación. Y como "no hay dos sin tres", dijo, comenzó otro certificado pero en cooperación internacional. Este último aún no lo ha terminado, porque ya trabajando a tiempo completo en Le Devoir debió adiministrar su tiempo de otra manera.

Trabajar para Le Devoir fue una etapa súperimportante de mi carrera. Me sentí muy orgullosa de haber estado allí porque, claro, no todo el mundo conoce mi trayecto, pero yo conociéndolo y sabiendo lo difícil que fue para mí -porque una cosa es hablar francés y otra escribirlo-, y dándome cuenta de que podia comunicar en ese idioma, a ese nivel, fue para mí muy importante. Pero sí admito que fue difícil, porque es estresante y sentía que tenía una responsabilidad de decir, estoy en este lugar y tengo que aprovecharlo, porque hay que demostrar que sí podemos. Una cita de Karla Meza, periodista y cineasta

Estando en periódico Le Devoir, Karla se dedicó a cubrir historias de inmigrantes en la región de Quebec. Publicó cerca de 60 reportajes en plena pandemia. Pero fue solo un proyecto de nueve meses y cuando terminó a la periodista le ofrecieron la oportunidad de escribir sobre temas generales. Algo que rechazó.

"Fue un poco decepcionante porque era solo un proyecto escribir sobre inmigración y yo digo que la inmigración es parte de nuestra sociedad, no solo hoy cuando tenemos debates sobre las cifras de migrantes ideales para poder compensar la falta de mano de obra. Fue decepcionante en el sentido de que bueno, ya cubrimos estos meses la región y como se acabó la subvención -de iniciativas de periodismo local- no se siguó escribiendo y eso me desencantó".

Siendo inmigrante me gusta escribir sobre inmigrantes, porque puedo comprender lo que las personas han vivido. Hay como una estigmatización, pero para mí es positivo y aparte me encanta. Una cita de Karla Meza, periodista y cineasta

Timing perfecto para Nu Ulew

Decir adiós a Le Devoir fue justo en el momento preciso, comentó Karla, pues fue entonces cuando recibió una primera subvención para terminar su película documental Nu Ulew (que significa Mi tierra), que está siendo proyectada no solo en festivales en Canadá, sino también en México y California, Estados Unidos.

"Necesitaba tiempo para terminar mi documental, pues había filmado todo en Guatemala hace un año y medio y tenía todo parado porque necesitaba la subvención. Me la dieron la primera vez que la pedí y eso me dio alas", contó a RCI.

El filme fue lanzado en la primavera de 2022 en los 40èmes Rendez-vous Québec cinéma y posteriormente proyectado en el Festival Internacional de Cine de Perú. El documental muestra la vida cotidiana de Pablo Nimamac, un trabajador temporal agrícola que trabaja en los campos de Quebec desde el año 2008. Pablo es también agricultor en su pueblo y junto con su familia cultiva fresas, un logro alcanzado en parte por el trabajo hecho en tierras canadienses.

La película está hecha en español y maya cachiquel, y no tiene narración. "Realmente le doy toda la palabra a Pablo. Solo algunos miembros de su familia y amigos hablaron, pero no todos. La razón es muy linda y yo como cineasta la respeté y esa razón es que muchos no hablan español tan fluido como Pablo y eso es una realidad en Guatemala, donde 70 u 80% de las personas aún conservan sus raíces indígenas. Hay 21 dialectos maya que siguen vivos en Guatemala y para mí es un mundo increíble".

Definitivamente quiero regresar a Guatemala porque no fue suficiente lo que hice y quiero hacer más. Una cita de Karla Meza, periodista y cineasta

Gracias al apoyo del Consejo de Artes de Canadá y del Fondo quebequense en periodismo internacional, el documental está siendo proyectado en:

XII Encuentro Hispanoamericano de cine y video documental independiente Contra el Silencio Todas las Voces

Difusión en salas y en cadenas de televisión en México, entre el 4 y el 12 de noviembre.

RNCI Red Nation International Film Festival

Canadian Labour International Film Festival (CLiFF), del 1o al 30 de noviembre.

"Pablito es una persona increíble. Lo conocí varios veces antes del documental, cuando estuve reclutando gente para para mi documental. Estuve hablando con muchísima gente porque por aquí por donde vivo (en una ciudad en la Ribera Sur de Montreal) hay justamente muchas granjas. Tengo más de 20 años conociendo trabajadores agrícolas sin ni siquiera pensar que un día iba yo a escribir sobre sus problemas (...) Es importante el legado que ha dejado Pablo para sus hijos porque compró un campo de fresas para cada uno, que ahora también son productores de fresas y ellos ahora no tienen necesidad de venir. Con el documental quiero también mostrar lo bello de su vida, su orgullo por ser indígena, porque mantienen su esencia".

Ahora Karla trabaja en el Journal Métro y tiene no menos de tres proyectos por realizar, incluyendo un largometraje de ficción. Foto: Cortesía / Dania S. Lemieux

Nuevos caminos

Karla Meza está escribiendo actualmente en el periódico Métro, un diario local de Montreal, en donde está trabajando con un comité ciudadano y sigue cubriendo temas de inmigración y diversidad, enfocados en su totalidad en la ciudad.

La periodista y cineasta documental, además de escribir sus reportajes, está también en la planificación de no menos de tres proyectos, incluyendo un largometraje de ficción.

No pudimos dejar de preguntarle a Karla Meza cómo ha visto la evolución de la diversidad en los medios de producción artísticos, considerando su amplia experiencia y vida en Quebec: