El mes de la Herencia Latinoamericana -postpandemia- volvió con todo

Cuarta edición en Montreal

En Montreal, el amor por lo latino se vive todo el año, a través de restaurantes, exposiciones y hasta la música urbana. Sin embargo, durante el mes de octubre, la herencia latinoamericana vibró más que nunca, no solo por los eventos en sí, sino por la receptividad que hubo entre los productos independientes de eventos ante la convocatoria de la mesa de concertación encargada de organizar y promover el mes de la herencia latinoamericana en esta urbe.

Ángela Sierra, miembro de la mesa de concertación y fundadora de LatinArte, explicó que el Mes de la Herencia Latinoamericana "es un gran calendario de eventos con connotación latinoamericana. A partir del mes de abril ya estamos invitando a los productores independientes. Los organismos y cada miembro de la mesa de concertación invitamos a nuestros contactos que sabemos que están dentro del medio, no necesariamente cultural, sino también comunitario y empresarial, a enviarles la información de que se viene el mes de celebraciones y queremos promocionar sus eventos".

Y 2022, primer año sin restricciones por la pandemia de COVID-19, fue de regreso total para el Mes de la Herencia Latinoamericana. Recordemos en este punto que fue en 2019 cuando el concejo municipal de Montreal adoptó de forma unánime una declaración para declarar octubre el mes de la herencia latina, haciendo así un reconocimiento a los más de 135 000 montrealeses de origen latino que hacen vida en la ciudad.

"Fueron un caudal de eventos. Empezando por LatinArte, que celebra su festival. Como estamos asociados a la Casa de la Cultura y ésta le dedica el mes de octubre a la latinidad, pues, hubo exposiciones, coloquios, cine y mucho más", dijo.

Para Sierra, lo más destacable de este año es la cantidad de productores independientes que desearon participar en las celebraciones.

En palabras de Ángela Sierra, directora de LatinArte, la idea es también mostrar a los latinos todo lo que están creando actualmente los artistas latinoamericanos que hacen vida en Montreal, que va mucho más allá de los estereotipos. Foto: Cortesía LatinArte

Cada vez hay más gente queriendo hacer más cosas sobre América Latina y sobre el mundo latino y eso nos permite ver una diversidad de eventos increíbles. Una cita de Ángela Sierra, fundadora y directora de LatinArte

Artistas, empresarios y comerciantes

El otro elemento que destacó Sierra es el hecho de que las celebraciones se están haciendo más allá del sector artístico y están involucrando también a empresarios y comerciantes, un rubro que también está en ascenso en la comunidad latina de Montreal.

"Nos hemos dado cuenta de que hay muchos grupos de latinos que provienen del medio empresarial. Entonces, se suman a comerciantes y artesanos, a los del mundo comunitario que los tenemos bien identificados y ellos también son muy proactivos".

"En el mundo cultural, desde LatinArte seguimos con nuestras batallas de mostrar lo que hacen los artistas de origen latinoamericano que trabajan y viven acá", recalcó.

Sierra no dejó de mencionar la Casa de las Américas, que también dirige, que continúa con su labor de dar visibilidad a las empresas.

Pero también participan la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM); la Red de Estudios Latinoamericanos de Montreal (RELAM); el Laboratorio Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (LIELA), con el profesor Armony; Ana Gloria Banch con Casa Cafi; Eliana Jaramillo y Claudia Saracini, con Hispanidad; Mariana Marín y su lucha por el idioma de origen y su legado. Hay también algunos independientes en el grupo: María Fernanda Jaramillo, que es la vicepresidenta, María Luongo, y QuéTal, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec.

Todos vamos, halamos, invitamos y traemos gente y está esta voluntad enorme de la alcaldía de Montreal, que es el apoyo no solo moral, sino financiero y estructural. Es un apoyo grandísimo, desde que la alcaldesa (Valérie Plante) firmó en 2019 este acuerdo ha respetado su mandato de cedernos este mes para celebrar la herencia de la comunidad latina. Una cita de Ángela Sierra, directora y fundadora de LatinArte

El éxito de El Barrio, Tu Barrio

Ariana Pirela Sánchez, bailarina y actriz, participó en la iniciativa "El Barrio, Tu Barrio", que se llevó a cabo en el centro del vecindario latino por excelencia de Montreal. Foto: Captura de pantalla - YouTube / Mes Latino Montreal

Este mes dos vecindarios de Montreal en los que se respira multiculturalidad -y se escucha mucho español- mostró estos colores y sabores y saberes en particular gracias a la iniciativa El Barrio, Tu Barrio.

"Es ese cuadrilátero en el que solo estamos nosotros y donde hay una visibilidad más grande de los latinos: las calles Saint-Hubert y Jean-Talon, pero es mucho más amplio que eso, va hasta Saint-Denis y Papineau, y allí lo que hicimos fue mostrar a los artistas contemporáneos, latinoamericanos, que viven y trabajan y que generalmente son incluso del sector. Está el ejemplo de Ariana Pirela Sánchez, que es una chica venezolana que hace danza y que es una de las portavoces de los 40 años de la Casa de la Cultura. Ella es residente de Villeray, porque ese cuadrilátero une dos barrios, Rosemont-Petite-Patrie y el otro es Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Ariana vive en Villeray y ella hace danza contemporánea con la música tradicional venezolana y es impresionante ver lo que hizo en la calle Saint-Hubert delante del público, te mueve todo tu universo", aseguró Sierra.

La idea de mantener viva la herencia latinoamericana no es solo mantener esas tradiciones que nos unen a nuestras raíces, sino y sobre todo, para familiarizar también a los latinos con lo se está haciendo actualmente dentro de la comunidad que va más allá de estereotipos establecidos.

"Porque no solo se está haciendo fiesta, siesta, salsa, cumbia y mariachi. ¡No!. Está por ejemplo Rodrigo Velazco que es un artista digital, que tiene una obra en un comercio que repara teléfonos y él está allí exponiendo una obra hermosísima sobre la latinidad. Está Ludmila, que es una artista brasileña con mucha trayectoria y que hizo una obra digital que estaba en el mero centro del asunto, en la calle Saint-Hubert".

Y todo esto, también, busca mostrarle a los quebequenses quiénes son los latinos de Montreal. Una cita de Ángela Sierra, fundadora y directora de LatinArte

Preparando desde ya el 2023

Ángela Sierra y la mesa de concertación del Mes de la Herencia Latinoamericana de Montreal ya están trabajando para dar vida a las celebraciones de 2023.

"Estamos comenzando a soñar cómo vamos a hacer la segunda edición de Mi Barrio, Tu Barrio. Tenemos un apoyo grande del Desjardins del sector y la Plaza St Hubert está enamoradísima del proyecto"; dijo Ángela Sierra.

De hecho, entre los planes está invitar a todos los de ese cuadrilátero latino de la ciudad que no son de origen hispano a participar también en las festividades. "Si son restaurantes, por ejemplo, que pongan un menú con algo latino. Si son comerciantes pueden poner un altar mexicano, por ejemplo y que reciban las obras de estos artistas contemporáneos, de chicas y chicos latinos que están haciendo arte y que están haciendo cosas increíbles".

Ocho años en Toronto

Aunque no fue sino hasta 2018 cuando el gobierno federal de Canadá adoptó octubre como el mes de la Herencia Hispana, en Toronto, Ontario, esto es algo que ocurrió en 2014. Esta ciudad canadiense acoge no menos de 400 000 personas de origen hispano.

Uno de los organismos que viene celebrando, desde 2014, durante todo el mes de octubre es el Consejo Canadiense de la Herencia Hispana (HCHC por sus siglas en inglés).

Para conocer el balance de los eventos de 2022, RCI conversó con Óscar Vigil, director ejecutivo del organismo, quien recordó que en el caso de Toronto decidieron celebrar más bien el Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana.

Óscar Vigil, a la derecha vestido de colores claros, junto con un grupo de personas, en las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana-Latina en Toronto. Foto: Consejo Canadiense para la Herencia Hispana (HCHC)

Vigil confesó que cuando planificaron los eventos tenían dudas sobre la participación del público, considerando precisamente que era el primer año de regreso a actividades presenciales luego del coronavirus.

Los resultados fueron mixtos, en palabras de Vigil, en especial en el Festival de Cine Latinoamericano de Toronto (Lataff), el cual mantuvo este año una forma híbrida, de tal manera de dar la opción de ver las películas participantes a través de internet.

En el caso de las películas en sala, dijo Vigil, hubo algunas que tuvieron 30% de participación, pero otras sí lograron tener 70 y 75% de participación, una proporción que se asemeja a la que tenían previo a la pandemia.

"Ahora, respecto a otras actividades masivas, realmente la respuesta fue extraordinaria. Hubo un desfile y una fiesta latina en la principal calle de Toronto, Yonge Street. Teníamos expectativas sobre si la gente participaría más, pues es al aire libre, y así fue. Nuestras expectativas fueron superadas. Fue lleno total, prácticamente. La gente de Dundas Square calcula que ese día circularon por el sector de 15 000 a 20 000 personas", dijo.

El HCHC realizó igualmente dos eventos adicionales y aunque habían hecho cálculos conservadores sobre la asistencia, pues en ambos debieron aumentar la capacidad, porque estuvieron a casa llena.

Comenzando a abrir puertas

Para Vigil, el simple hecho de poder celebrar este mes ya es un avance para la comunidad, respondiendo así a críticas que ha habido sobre si estos eventos expanden los estereotipos de los latinoamericanos.

"Te voy a contar una anécdota: en el 2018, el HCHC trabajó con el diputado Pablo Rodríguez para que hiciéramos una recepción en el Parlamento Federal. Asistieron 150 personas. Recuerdo que a la salida de la recepción un colega de una organización latina me dijo: pues lo mismo de siempre, wine and cheese. O sea, algo para tenernos contentos. Yo le respondí: tengo 22 años, o 22 inviernos, de vivir aquí en Canadá y en todo este tiempo nunca había visto que el Parlamento Federal nos abriera las puertas para invitarnos a un vino y me parece que es un avance. Creo que son pequeños avances", narró Vigil.

Ha habido una evolución acelerada, porque hay un sentimiento, un orgullo de ser canadiense de origen latinoamericano (...) Con la pandemia hubo un bajón, pero ahora hemos visto un florecimiento de las actividades. Lo que nosotros percibimos en la comunidad, aquí en Toronto, es que hay un orgullo de tener raíces latinoamericanas. Una cita de Oscar Vigil, director ejecutivo del HCHC

Personas desfilaron en una de las calles principales de Toronto, mostrando colores y afectos latinoamericanos. Foto: Consejo Canadiense para la Herencia Hispana (HCHC) / Picasa

Conquistando a segundas generaciones

Vigil también mencionó otro logro de las celebraciones de este año y es la participación de las segundas generaciones de origen latino. "Esta es una opinión personal. A mí no me gusta el reguetón (risas), pero hemos involucrado a grupos de jóvenes que bailan y cantan reguetón, como una forma de atraer a esas segundas generaciones. Entonces escuchan esa música urbana, pero al participar en los eventos también escuchan mariachis y cumbias, y van a comer tacos y arepas (...) La experiencia ha sido muy positiva. Desde hace años venimos trabajando para tratar de involucrarlas más".

Hemos trabajado durante ocho años en los que se ha generado una dinámica que permite a la primera generación y también a la segunda que vaya teniendo ese sentimiento de pertenecer y de tener raíces muy especiales aquí en Canadá, raíces que implican mucho color, mucho ritmo, mucho sabor y mucho afecto. Una cita de Oscar Vigil, director ejecutivo del HCHC

Como en Montreal, en Toronto comienzan desde ya a preparar las celebraciones del Mes de la Herencia Latinoamericana, que el año entrante celebrará su quinta edición a nivel federal.