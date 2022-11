Hace cinco años comenzó el movimiento #MeToo, #YoTambien

Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe ‘yo también’ como respuesta a este tuit , escribió Milano el 15 de octubre de 2017, utilizando una frase acuñada por primera vez en 2006 por la activista Tarana Burke para destacar el impacto de la violencia sexual en las comunidades racializadas.

Ese mensaje de Milano puso en marcha un movimiento internacional que cambió la cultura del silencio en torno a la agresión y el acoso sexual, lo que llevó a decenas de acusaciones contra hombres poderosos. Y aunque abrió las puertas a innumerables personas que presentaron denuncias y a muchas instituciones que hicieron cambios estructurales, los supervivientes y los defensores reconocen que aún queda mucho trabajo por hacer.

Tuvo un gran impacto en nosotras, y lo seguimos viendo a día de hoy , dijo Farrah Khan, directora de Consent Comes First, El consentimiento primero, un centro comunitario en la Universidad Metropolitana de Toronto que provee apoyo gratuito, confidencial y centrado en la sanación a las personas de la comunidad universitaria afectadas por la violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Esta semana Weinstein se enfrenta a un segundo juicio penal por cargos de agresión sexual en Los Ángeles, casi cinco años después de que una investigación de las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey del periódico New York Times sacaron a la luz pública su comportamiento depredador.

Weinstein, quien fue condenado a 23 años de prisión tras su condena por violación en febrero de 2020, se enfrenta a un segundo juicio penal relacionado con cargos de agresión sexual. Él se ha declarado inocente y está apelando su condena.

Desde la emergencia del movimiento #MeToo, #YoTambién, docenas de otros hombres destacados, como el cantante R. Kelly, los actores Kevin Spacey y Danny Masterson y el cineasta canadiense Paul Haggis, han sido llevados a juicio desde entonces por haber cometido una serie de abusos sexuales.

La emergencia del movimiento #MeToo, #YoTambien, #MoiAussi, mostró que la violencia sexual es un problema sistémico en Canadá. Foto: iStock

El abuso sexcual, un problema sistémico

En Canadá, el movimiento #MeToo fue precedido años antes por las acusaciones de agresión sexual presentadas contra el ex presentador de la radio pública CBC Jian Ghomeshi en 2014, dijo Khan. Ghomeshi fue absuelto de todos los cargos.

Creo que ese fue nuestro momento decisivo , dijo.

Cuando el movimiento #MeToo, #YoTambie despegó en las redes sociales, provocó nuevas conversaciones en Canadá sobre el hecho de que la violencia sexual es un problema sistémico.

Estamos viendo conversaciones sobre el daño que está ocurriendo en todo el sistema, las formas en que las organizaciones e instituciones se confabulan y realmente mantienen una cultura de la violación , dijo Khan, señalando como un ejemplo el reciente escándalo de Hockey Canadá, que estallo cuando se supo que ocho jugadores de hockey de una selección nacional participaron en la violación de una mujer en grupo.

Janice Rubin, abogada laboral de Toronto especializada en investigaciones en el lugar de trabajo, dijo que ha observado cambios notables en la forma en que los lugares de trabajo tratan las denuncias de conducta sexual inapropiada, incluyendo la realización inmediata de investigaciones y el tratamiento de los denunciantes con más respeto.

No hay comparación con la situación de hace cinco años , dijo Rubin sobre los cambios que ha visto. También señala que más empresas tienen una política de tolerancia cero para el mal comportamiento. El cambio es suficiente como para ser optimista , señaló.

El ex productor cinematográfico Harvey Weinstein, quien fue condenado a 23 años de prisión tras su condena por violación en febrero de 2020, se enfrenta a un segundo juicio penal relacionado con cargos de agresión sexual. Foto: afp via getty images / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Un cambio tangible

El Departamento de Estadísticas de Canadá informó de un aumento del 25% en las denuncias de agresiones sexuales en los tres meses desde que la etiqueta #MeToo se hizo viral por primera vez, de octubre a diciembre de 2017.

Entre 2020 y 2021, la agencia dijo que hubo un aumento del 18% en las denuncias de agresiones sexuales en todo Canadá. Khan lo atribuye a que más personas se sienten animadas a denunciar esos abusos.

También se han registrado victorias en el sistema judicial, como en la provincia de la Isla del Príncipe Eduardo, que a principios de este año se convirtió en la primera provincia en Canadá en aprobar un proyecto de ley que estipula que los acuerdos de no divulgación solo pueden formar parte de un acuerdo en un caso de discriminación o acoso, incluida la mala conducta sexual, incluyendo la conducta sexual inapropiada, sólo si la persona que presenta la acusación lo desea.

Los partidarios del proyecto de ley saludaron esa legislación como un paso clave para permitir que los supervivientes puedan hablar sobre sus experiencias. Los periodistas que sacaron a la luz pública la conducta depredadora de Harvey Weinstein citaron el uso de esos acuerdos de confidencialidad por parte del exproductor cinematográfico como la clave que le permitió silenciar a las mujeres, lo que le permitió seguir abusando de otras.

En Canadá hay algunos ejemplos destacados de denuncias de agresiones sexuales que han dado lugar a acusaciones. El magnate de la moda Peter Nygard se enfrenta a cargos de agresión sexual y confinamiento forzoso en Toronto, delitos que habrían sido cometido a finales de la década de 1980. También se enfrenta a un pedido de extradición a Estados Unidos, a cargos de acusación en Montreal y a una demanda colectiva en Estados Unidos en la que participan 57 mujeres. Nygard ha negado todas esas acusaciones.

En Canadá, el movimiento #MeToo fue precedido años antes por las acusaciones de agresión sexual presentadas contra el ex presentador de la radio pública CBC, Jian Ghomeshi, en 2014 Foto: La Presse canadienne / Nathan Denette

Recientemente, Jacob Hoggard, ex líder del grupo de rock canadiense Hedley, fue condenado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable de un cargo de agresión sexual que causó daños corporales tras violar a una mujer de Ottawa en 2016. Él quedó en libertad bajo fianza horas después mientras espera que su apelación sea atendida.

Pese a esas victorias, también han habido reveses en el sistema de justicia. Khan dijo que uno de ellos se vio recientemente en la forma en que la actriz Amber Heard fue vilipendiada en un juicio civil de difamación muy publicitado que involucró a su ex marido, el actor Johnny Depp.

Elegimos a quién se responsabiliza , dijo Khan, que ya habló en el pasado de lo que llamó la meme-ificación de la violencia doméstica que rodeó el juicio de Heard-Depp.

Históricamente, dijo, si las sobrevivientes de abusos sexuales se presentan, se necesita tiempo, a menudo años, antes de que se sientan confortables denunciando lo sucedido. Y señala que si un caso llega a juicio, las supervivientes suelen verse obligadas a revivir lo que les ocurrió.

Esto es aún más preocupante en las comunidades marginadas, dijo Ellie Ade Kur, miembro de la junta directiva de Maggie's Toronto, una organización de apoyo a las trabajadoras sexuales. Ella también fundó un grupo estudiantil dirigido por supervivientes de abusos sexuales en la Universidad de Toronto llamado El silencio es violencia.

Este grupo publicó un informe sobre las experiencias de los estudiantes y la comprensión de la violencia sexual en los tres campus universitarios en 2019.

En los últimos cinco años, hemos visto cómo las experiencias de las mujeres negras, de las mujeres queer y trans, de las mujeres de clase trabajadora, de las trabajadoras sexuales, han sido completamente barridas bajo la alfombra , dijo Ade Kur, agregando que las personas de estas comunidades no se sienten cómodas compartiendo sus experiencias o denunciando a la policía.

Farrah Khan, directora de Consent Comes First, El consentimiento primero, dijo que las comunidades deben buscar formas de trabajar con quienes cometen esos abusos para que no sigan dañando a otras personas. Foto: Radio-Canada

Un impacto en las universidades canadienses

El impacto del movimiento #MeToo, #YoTambien sigue haciéndose sentir en los campus canadienses.

Ziyana Kotadia, estudiante en la Universidad Western, lleva tiempo abogando por un mayor apoyo por parte de la administración de la institución, especialmente después de que en 2021 salieron a la luz acusaciones de agresiones sexuales en el campus de London, en la provincia de Ontario.

Es aterrador. Es decepcionante. Es abrumador , dijo Kotadia, señalando que los estudiantes no deberían asumir la única responsabilidad de abogar por sí mismos.

El año pasado, miles de estudiantes de la Universidad Western abandonaron sus clases en una manifestación de apoyo a las supervivientes de la violencia sexual y para protestar contra la misoginia y la cultura de la violación.

Este otoño, Kotadia y otros estudiantes de 20 instituciones y organizaciones postsecundarias publicaron Our Campus, Our Safety (Nuestro campus, nuestra seguridad), un plan de acción nacional que insta a las instituciones educativas implementar la capacitación obligatoria en prevención de la violencia sexual para todos los estudiantes y a reexaminar los procedimientos de denuncia y las adecuaciones académicas para los sobrevivientes.

Las estudiantes de la Universidad Western dijeron que hasta ahora no han recibido una respuesta de los administradores. Todavía queda mucho trabajo por hacer , dijo Kotadia.

Zonas grises y justicia restaurativa

También hay lagunas en la educación sobre el consentimiento, según Jessica Wright, profesora asociada en el Departamento de sociología de la Universidad MacEwan de Edmonton, donde imparte clases de prevención de la violencia de género y educación sobre el consentimiento.

Wright, que ha sobrevivido a la violencia sexual, ha participado en la labor de promoción del grupo estudiantil El silencio es violencia de la Universidad de Toronto.

Wright afirma que aún queda mucho por hacer para educar al público sobre las zonas grises del consentimiento , que incluyen los casos en los que una mujer se siente presionada a mantener relaciones sexuales pese a que no quiere hacerlo.

Ese es uno de los grandes temas sin resolver. Necesitamos cambios tanto a nivel micro como macro. Y los cambios a nivel micro son mucho más ambiguos. Una cita de Jessica Wright, profesora asociada en el Departamento de sociología de la Universidad MacEwan de Edmonton.

Tanto Wright como Khan dijeron que en realidad no creen que el sistema judicial sea el camino ideal para que las supervivientes de abusos sexuales obtengan justicia.

No sólo es traumatizante para las sobrevivientes participar en los juicios, dijo Wright, sino que, además, el sistema de justicia penal no funciona realmente para ayudar a los perpetradores a entender sus acciones.

En su lugar, ella aboga por una justicia reparadora que se centre en la rehabilitación de los agresores a través de la reconciliación con las supervivientes, lo que significa crear un cambio cultural y social.

Nuestra sociedad no está adecuadamente equipada como para hacer eso ahora mismo , dijo Wright.

Farrah Khan, directora de Consent Comes First, El consentimiento primero, dijo que las comunidades deben buscar formas de trabajar con quienes cometen esos abusos para que no sigan dañando a otras personas, algo que, según ella, es más difícil que simplemente enviarlos a prisión. Tal vez por eso todavía no hemos alcanzado ese nivel , explicó.

Fuente: CBC / L. Xing

Adaptación: RCI / R. Valencia