Inmigrantes en Canadá: ¿quiénes están viniendo de Latinoamérica?

Y de esa enorme masa de personas que tienen un origen fuera de tierras canadienses, hay una representación que si bien en números no parece ser tan importante -sobre todo si se compara con Estados Unidos- mantiene una tendencia de crecimiento: los latinoamericanos. De acuerdo con los datos de la agencia oficial, hay en Canadá casi medio millón de latinos, aunque expertos aseguran que el número puede ser mayor, dependiendo de cómo se contabilicen.

La migración de latinoamericanos a Canadá se ha extendido por décadas y tuvo picos importantes durante los conflictos armados y militares y las guerras civiles por las que han pasado nuestros países. Los contextos han ido cambiando, así como el perfil del latino que decide convertir a Canadá en su tierra de acogida, pero en palabras del sociólogo e investigador, Víctor Armony, los latinos continuarán viniendo a tierras canadienses por diversos motivos, mientras el país mantenga sus puertas relativamente abiertas.

"Son tendencias fuertes que ya tienen décadas. No hay crecimientos fulgurantes, pero hay una tendencia constante. Creo que Canadá en los últimos años -a través de todas las situaciones globales, crisis de pandemia, crisis financiera, crisis económica, crisis de violencia, crisis de guerra- persiste con una imagen muy positiva, más allá de que haya elementos de realidad y elementos de ilusión. Canadá se mantiene como una buena opción", dijo Armony en entrevista con RCI.

¿Quiénes son los latinoamericanos que están viniendo a Canadá?

Como bien se sabe, homogeneizar a los latinoamericanos es una tarea imposible. Los latinos tienen orígenes tan variados como culturas e idiosincrasias. Hay ciertos elementos que los unen, como el idioma, claro está, y la cumbia, dirían expertos musicales, pero muchas veces el decir soy latino viene más bien del propio inmigrante.

Armony explica que el perfil de los inmigrantes de Latinoamérica sigue siendo variado.

"Las categorías de ingreso también se desdibujan y eso existe desde la llegada en los años 2000 de muchos colombianos, por ejemplo, que podían ingresar bajo la figura de refugio político, por el programa específico que estaba funcionando en ese momento, pero que en el fondo son muy comparables por la formación, origen, aspiraciones y trayectoria inmigrante a los de la categoría económica. No hay que fiarse tanto en la etiqueta legal que lleva la admisión, porque muchos de los refugiados son de algún modo migrantes económicos y puede haber muchas variantes en ese contexto".

Para Armony, sociológicamente hablando, el perfil del inmigrante latinoamericano que está viniendo a Canadá es de personas o familias con un relativo alto capital humano, es decir, con un nivel de educación y con una cierta capacidad de movilidad.

El sociólogo e investigador, Víctor Armony, ha venido analizando el perfil del inmigrante latinoamericano desde hace varios años. Foto: Captura de pantalla / María Gabriela Aguzzi

"Porque Canadá no es el destino más simple, ni el más directo. No es solo cruzar una frontera (aunque cruzar la frontera, por ejemplo entre México y Estados Unidos es también un desafío), pero para llegar a Canadá hay tantas barreras que a veces va a ser privilegiando una reunificación familiar, a veces va a ser una solicitud de asilo o por un programa económico", agregó.

En palabras del experto, en el fondo, vemos a mucha gente con un diploma, con una profesión y con aspiraciones de desarrollo personal y socioeconómico, y eso quiere decir que ya traen herramientas favorables a la integración, como uno o dos idiomas -francés e inglés-.

Algunos datos

Alejandro Hernández es un investigador independiente. Desde que Estadísticas Canadá publicó los datos más recientes, corrió a su excel para analizar precisamente quiénes son los latinoamericanos que están viniendo a Canadá, de qué países, en qué proporciones y a través de qué programas.

En entrevista con RCI, Hernández explicó los mexicanos están en primer lugar en cuanto al tamaño de la comunidad migrante en el país, un lugar que ocuparon los colombianos por un periodo, pero en estos momentos la comunidad latina más grande en todo el país es nuevamente la mexicana, con un total de 83 845 personas, de acuerdo con los datos del Censo 2021.

Cada vez son más populares en Canadá las tradiciones de la comunidad más grande de inmigrantes latinoamericanos: los mexicanos. Aquí un Altar del Día de Muertos. Foto: iStock / agcuesta

Sin embargo, son los brasileños los que más han llegado a tierras canadienses en el último lustro, según los datos oficiales. De hecho, 43,53% de los brasileños que han venido a Canadá entre 1980 y 2021 lo hicieron en el periodo entre 2016 y 2021. Había, hasta el año pasado, 45 720 personas en Canadá provenientes de Brasil.

En ese mismo periodo, de 2016 a 2021, también llegaron al país la mayor proporción de venezolanos que se encuentran en Canadá. De acuerdo con el análisis de Hernández, de los 25 945 venezolanos que había en el país el año pasado, 27,19% llegaron en los últimos cinco años.

Una proporción importante de dominicanos igualmente arribaron a Canadá entre 2016 y 2021, pues según las cifras oficiales, de los 13 025 inmigrantes de República Dominicana, 26,56% llegaron en ese periodo.

Importante destacar en este punto que la segunda comunidad más numerosa de latinoamericanos en Canadá es la colombiana -que como dijimos párrafos arriba, llegó a ser la primera- con 77 000 personas y, la tercera, la salvadoreña, con 48 465 personas.

Otro punto interesante a resaltar es que si bien la llegada de inmigrantes mexicanos se mantiene elevada, se evidencia una tendencia a la baja en comparación con períodos previos. Por ejemplo, del total de mexicanos que han llegado al país, 23,56% lo hicieron entre 2011 y 2016, mientras que 20,45% lo hicieron entre 2016 y 2021.

Alejandro Hernández es investigador independiente. Desde que Estadísticas Canadá publicó los datos sobre la inmigración en Canadá, ha estado analizando el perfil de los latinoamericanos. Foto: Captura de pantalla / María Gabriela Aguzzi

"Vemos entonces que el porcentaje más reciente muestra que quienes más han venido son los brasileños. Es una tendencia que ya se venía viendo desde hace algunos años. No he hecho investigación específica al respecto, pero noté este aumento cuando Lula abrió el programa Ciencias sin Fronteras, establecido para darle becas a gente de Brasil para que fuera a otros países. Parte de las dinámicas de las becas era dar ese apoyo a gente de familias de escasos recursos, gente afrobrasileña y mujeres. Cuando logré identificar que más y más brasileños llegaban lo hacían como estudiantes internacionales y muchos comentaron que eran becados por Ciencias sin Fronteras", indica Hernández.

Aficionados brasileños animan a su equipo contra Estados Unidos durante la ronda preliminar de baloncesto masculino en los Juegos Panamericanos de 2015 en Toronto, Canadá, el 23 de julio de 2015. Foto: Getty Images / HECTOR RETAMAL

¿A través de qué programas de inmigración están llegando?

Las respuestas son también variadas y se pueden analizar por país de origen. En su excel, Hernández muestra cómo una gran mayoría de brasileños (69,54%) llegaron a Canadá a través de programas económicos, mientras 27% lo hicieron a través de patrocinio y solo 1,33% a través de refugio.

En el caso de los venezolanos, por ejemplo, 60,45% también vinieron a Canadá a través de programas económicos de inmigración, mientras que 22,3% lo hicieron a través de patrocinio y 15% como refugiados.

Si se analizan los datos de los mexicanos, 37,3% vinieron en la categoría económica, mientras que 43% lo hicieron a través de patrocinios y 14,78% como refugiados.

También han venido muchos argentinos a través de programas de inmigración económica 62,92% y esta es una comunidad que asciende a 15 000 personas. 23,3% de los argentinos han venido por patrocinio y 8,75% como refugiados.

De Perú igualmente han venido muchos inmigrantes de la categoría económica (44,03%). A 2021 había en Canadá 29 285 personas de origen peruano. Se observa un gran porcentaje de arribo por patrocinio (36,25%), mientras que los refugiados representan el 17,4%.

Por otro lado, la mayoría de los inmigrantes que han venido a Canadá provenientes de El Salvador lo han hecho a través del refugio (57,88%). Cabe destacar en este punto que la mayor proporción de salvadoreños que han venido al país lo hicieron entre las décadas de los ochenta y los noventa. De hecho, en el periodo 2016-2021, la proporción es de tan solo 6,67%.

También presentan proporciones bajas de inmigración en los últimos cinco años los guatemaltecos (6,56%), los nicaragüenses (5,22%), los peruanos (7,38%), los uruguayos (7,32%) y los chilenos (9,80%). Esto muestra, de cierta manera, que muchos de estos inmigrantes salieron de sus países de origen en momentos en los que éstos estaban sumidos en conflictos militares o armados.

Ciertos grupos como los centroamericanos vinieron a través de un refugio, en un momento en el que más centroamericanos llegaron a Canadá. Ahora vemos que no es significativa la inmigración de estos países. En Chile también se observa esa baja inmigración en años recientes. Una cita de Alejandro Hernández, investigador independiente

Más familiares que aplicantes principales

Los datos dieron para que Hernández también analizara en qué casos hay un solo aplicante principal que viene con varios miembros de su familia o cuándo vienen inmigrantes con un menor número de acompañantes.

Por ejemplo, entre los mexicanos, vienen más miembros de familia que aplicantes principales. Viene un aplicante principal a través de un programa económico y trae tres o cuatro personas dentro de esa aplicación. Pasa también con los argentinos, los dominicanos, hondureños y costarricenses.

"Esto es una crítica que han hecho históricamente, sobre todo, los conservadores. Dicen por qué viene tanta gente que no tiene el o los idiomas, que no tiene preparación o que no sabemos si tienen, cuando los aplicantes económicos principales -que se suponen tienen la educación y los idiomas-, son pocos. Lo ven como un gasto", señala.

Para Hernández. estos críticos creen que por ejemplo, "los tres niños que vienen de 12, 13 y 15 años no tienen educación, no van a aportar a la economía, son un gasto para el país, pero en realidad, viéndolo desde un punto de vista histórico más amplio, son tres personas que van a pagarle la pensión a esa persona que está criticando".

Otros datos interesantes El Salvador tiene 4 195 hombres ciudadanos canadienses y casi 30 000 mujeres que son ciudadanas canadienses

En el caso de los mexicanos, tanto hombres y mujeres tienen residencia permanente en número significativos, pero también en ciudadanía

Hay más colombianos con ciudadanía que con residencia permanente.

Migrantes venezolanos caminan cerca de Cúcuta, Colombia, 2 de febrero de 2021. Foto: Getty Images / SCHNEYDER MENDOZA

¿Los latinos están viniendo a Canadá porque su país los "expulsa" de alguna manera?

Armony considera que no se mantiene esa tendencia que se vio en el pasado de que quienes vienen a Canadá lo hacen prácticamente expulsados de sus países, por condiciones de guerra o conflictos.

"El caso de Venezuela es muy particular. La migración de ese país, por razones político-económicas, también es de una escala inaudita. Los venezolanos se encuentran en cantidades inéditas desde Colombia hasta en Argentina, y hacia el norte también, incluyendo México, Estados Unidos y Canadá. Yo diría que es un caso político-económico porque hay un descontento de muchos sectores, sobre todo de clases medias, con la situación en cuanto al gobierno, pero el factor que empuja también a salir del país tiene que ver con condiciones de vida que incluyen lo material, pero también con la sensación de seguridad, de satisfacción y de calidad de vida".

Para Armony, el caso de Brasil y la cantidad de brasileños llegando a Canadá es también particular.

"Ahora, justamente, cambian las cosas (con la elección de Lula como presidente). En la era Bolsonaro pudo haber habido mucho descontento, pero en el fondo no creó un flujo masivo. No soy especialista ni he hablado con inmigrantes de Brasil, pero sí veo las cifras y efectivamente hay corrientes importantes en los últimos años, así como de México y una vez más, sí hay factores, como decimos en teoría de la inmigración, de push… En México, conocemos bien la situación de violencia criminal, en Brasil puede haber otros factores, incluyendo la inseguridad, pero no creo que sea comparable a la situación de guerra civil en América Central en los años ochenta o el golpe de Pinochet en Chile".

Sí hay poblaciones que se van de un país porque consideran que la situación es mala o insostenible y en donde puede haber un mix de factores: antigobierno, inflación, sentimiento de inseguridad, aspiraciones profesionales y obviamente la oportunidad, de salir y de entrar, son capitales en este proceso y es ahí donde hace falta un cierto capital no solo humano, sino social y financiero, porque hacer un trámite de inmigración a Canadá no es ni gratis, ni barato. Una cita de Víctor Armony, sociólogo e investigador

Hernández considera, por su parte, que la llegada de los brasileños es interesante, sobre todo considerando que la economía brasileña, en su conjunto, no está en problemas. "Sería interesante explorar por qué tantos brasileños están llegando a Canadá, qué los anima, o si estos brasileños que están llegando son personas que están buscando nuevas oportunidades, o si por ejemplo es gente que a pesar de tener educación no logra obtener los empleos que quieren en su país. Hay que investigar".

Sobre la llegada de venezolanos, Hernández indica que, de acuerdo con un análisis que había hecho previamente, los venezolanos que vienen a Canadá son altamente calificados.

"Lo que he notado en Canadá es que hay cierta reticencia a aceptarlos. La lupa es mucho mayor a la hora de analizar cualquier petición, bien sea de turista o de estudios para los venezolanos, que en comparación con otras nacionalidades"

Tengo la hipótesis de que no quieren que lleguen masivamente. Temen que si los venezolanos ven que hay niveles altos de aceptación se forme una demanda mayor de otros venezolanos por venir. Desde el principio el mensaje es que no todos van a ser aceptados para no generar una ola de migración masiva. Una cita de Alejandro Hernández, investigador independiente

Siguen llegando a las áreas urbanas, principalmente

En su mayoría, los inmigrantes latinoamericanos siguen llegando a las áreas urbanas de Canadá. Armony explica que en la actualidad, más que en el pasado, están llegando a algunos polos fuera de las metrópolis.

De acuerdo con el investigador llegar a las ciudades en lugar de las regiones es algo natural, no solo en Canadá, sino en todo el mundo.

"La persona inmigrante llega, muchas veces, o con redes preestablecidas, porque conoce a un primo o escuchó hablar a alguien y porque también sabe que ahí está la mayor oferta de empleo, de vivienda, de posibilidades de toda índole, cuando uno llega con expectativas pero sin una oferta de empleo, es natural que nos orientemos hacia las grandes ciudades y a los espacios urbanos", asegura.

Armony destaca el caso de suburbanización que se está dando en Montreal, Quebec -también observado en los alrededores de Toronto, Ontario-.

Vista panorámica de Montreal, ciudad a la que llegan 80% de los nuevos inmigrantes que arriban a Quebec. Foto: Getty Images

"Tenemos poblaciones, generalmente inmigrantes, y en particular también de América Latina, que se van a ir a Laval -suburbio de Montreal- o que van a establecerse en la Ribera Sur -también suburbio de Montreal-. Está también el problema del acceso a la vivienda y de los costos en las zonas más centrales de la ciudad. Antes era más natural y además los costos lo permitían, que para el inmigrante el primer lugar de arribo fuera en zonas centrales de Montreal, no obviamente en residencias de alto valor, pero no lejos de una estación de metro, en un área más o menos central de la isla. Ahora eso es a veces prohibitivo".

Además, hay una búsqueda de condiciones como la escuela para los niños y está apareciendo el tema de seguridad también, el sentimiento de estar en un ambiente pacífico y tranquilo porque ha habido eventos en zonas de Montreal y también en otras partes y esto genera alguna inquietud. Una cita de Víctor Armony, sociólogo e investigador

La inmigración irregular

La cantidad de solicitantes de asilo que ingresan a Canadá entre cruces fronterizos irregulares aumentó al punto más alto desde que el gobierno comenzó a hacerles seguimiento en 2017.

Según datos publicados por Reuters, citando estadísticas de la Policía Montada de Canadá, en los primeros ocho meses de 2022 fueron interceptados 23 258 solicitantes de asilo que entraron al país por puntos no oficiales, lo que representa un aumento de 13% respecto a 2017. Ese año, la afluencia de personas que cruzaron la frontera a pie a través del camino Roxham, en Quebec, logró titulares en la prensa internacional.

Ahora bien, en un reporte de Radio-Canadá publicado la semana pasada, se destaca que el número de solicitantes de asilo de personas provenientes de México se ha disparado en los últimos meses. La gran mayoría llega a Montreal, convencida de encontrar trabajo allí rápidamente.

Armony se refirió a este nuevo fenómeno.

Solicitantes de asilo cruzan ilegalmente la frontera canadiense por el camino Roxham. Foto: La Presse canadienne

"Está creciendo la llegada de personas a través de caminos irregulares. En los últimos meses y semanas ha habido un aumento muy significativo de estos casos y uno puede decir que es gente que toma el riesgo de cruzar de manera no autorizada, de vivir una situación de mucha vulnerabilidad, sin tener ningún tipo de garantía de nada. Son riesgos importantes que se toman. Yo no conozco el perfil de esas personas o familias, pero una vez más, se trata de gente que logró llegar a Estados Unidos y que luego tiene un proyecto de ingreso a Canadá. Eso uno no lo hace en el vacío, lo hizo porque escuchó hablar, conoce gente, tiene un contacto, tiene los medios para pagar".

No es para decir que es gente de muchos recursos, es gente que quizá usa los pocos recursos que tiene, pero es un escalón más en relación con gente que está totalmente desposeída en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en México, que no pueden, ni siquiera llegar hasta la frontera. Una cita de Víctor Armony, sociólogo e investigador

Otro fenómeno que está creciendo, mencionado por Armony, es el de inmigrantes indocumentados. Antes, dijo, era un fenómeno muy pequeño, pero ahora empieza a tener una dimensión más importante. "Muchos de ellos son personas que entraron con visa de turismo o con un permiso temporal y que luego se quedan. Esa gente ya tuvo la capacidad de tener una visa o de tomar un avión, es gente que tiene un potencial de integración".