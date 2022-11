De meses en coma a tocar en una sinfónica: la historia de Jorge López

A Jorge le dejó de funcionar de forma correcta su mano izquierda en 2021, luego de padecer COVID-19. Y esa no fue la única complicación que tuvo el mexicano de nacimiento por el virus que paralizó al mundo durante dos años: estuvo en coma inducida por dos meses, luego debió pasar un mes más hospitalizado, dejó de caminar, tuvo lagunas mentales... "Hace un año estaba a punto de morir. Esta ha sido la historia más interesante de mi vida", comentó en entrevista con RCI este mexicano-canadiense que vive en Toronto, Ontario, desde hace 33 años.

Un amor que comenzó de niño

El amor de Jorge por la guitarra comenzó cuando tenía 11 años, pero la comenzó a tocar de forma profesional a los 16. En México nunca tuvo oportunidad de tocar en un mariachi, pero sí logró hacerlo cuando vivió en Tucson, Arizona (Estados Unidos), donde incluso colaboró en la grabación de un disco con -nada más y nada menos que- Linda Ronstadt y -nada más y nada menos- con el Mariachi Vargas, el mariachi más conocido de todo el mundo.

Conocía al Mariachi Vargas por la televisión. Eran famosísimos. Acompañaron a Pedro Infante, a Javier Solís. Tuve la fortuna de conocerlos y hacerme su amigo. Me tocó entonces vivir la música de mariachi de cerca, en los ensayos. Yo hice algunas partes de la guitarra y ellos hicieron el resto. Una cita de Jorge López, guitarrista

Con esa experiencia ganada a Jorge le tocó emigrar a Canadá. Su esposa de entonces obtuvo un trabajo en Toronto, por lo que al joven guitarrista le tocó la tarea de cuidar del hogar, con cinco hijos pequeños. Mi trabajo era cuidar de ellos, lo cual no me disgustaba porque adoro a mis hijos, mientras ella trabajaba.

Un día, narró Jorge, fue invitado a escuchar a un mariachi en una fiesta. El guitarrista profesional no dudó un segundo en ir a ver a los músicos, no solo por estar cerca de lo que mejor conocía, sino también para calmar la nostalgia por la tierra natal. "Pero fue una decepción terrible. No era un mariachi de verdad. Los músicos tenían sombreros con lentejuelas y tenían una guitarra eléctrica y estaban tocando Guantanamera. Me ofendí un poquito y me salí del evento".

Jorge López tuvo una carrera como solista en Estados Unidos, donde vivió antes de emigrar a Canadá a finales de la década de los noventa. Foto: Cortesía Jorge López

Esa decepción fue la chispa que necesitaba para ponerse a pensar en la creación de un mariachi, de uno de verdad. Cuando conoció a dos amigos mexicanos y les comentó la idea, la chispa fue creciendo, al punto de que empezaron a hacer música mexicana, pero solo como hobby.

"En un momento empezó a sonar bien. Luego invité a un trompetista canadiense y empezamos a ensayar. Buscábamos música para poder ensayar, pero en ese momento era muy difícil conseguir en Toronto ese tipo de música. Seguimos ensayando y resulta que en un año ya teníamos un mariachi", dijo.

El primer mariachi de Ontario, el segundo en Canadá

El lanzamiento de México Amigo fue en una fiesta hispana, quizá uno de los primeros grandes eventos de latinos realizado en Ontario, luego de que los organizadores de la fiesta se dieran cuenta de que trasladar a un grupo de Montreal -el primer mariachi fundado en Canadá-salía muy costoso. Fue así como México Amigo se convirtió en el segundo mariachi creado en tierras canadienses.

"La gente se entregó de una manera tan bonita. No nos dejaban bajar de la tarima. Hasta a uno de los músicos, que era italiano, pero parecía mexicano, las personas le decían qué bonito tocas. Él solo decía sorry, sorry, porque no entendía nada. Pero se le salían las lágrimas y me dijo entonces: Jorge, en mi vida, nunca la gente me había visto con tanta admiración. Nos pedían autógrafos y fotografías".

Corría entonces el año 1990.

Trayectoria en Ontario, Canadá, México y… China

Con México Amigo, Jorge López y su esposa, Yuri -cantante de origen venezolano- no solo se han presentado en fiestas, congresos y eventos de Toronto y sus alrededores. En dos oportunidades, Jorge y su grupo de músicos han viajado a México para representar a Canadá en festivales.

En 2014, la representación méxico-canadiense llegó a tierras más lejanas.

"Fuimos a un festival muy bonito que se realizó en la provincia, no en las grandes ciudades. Creo que muchas de esas personas nunca habían visto a un latino. Fuimos con un grupo de Jamaica, que tenían dreadlocks y los residentes del lugar nunca habían visto algo similar. Les tocaban los dreadlocks. A nosotros nos tocaban los uniformes y nos tomaron muchas fotos", narró.

Llegaron a China porque un médico de Nueva York había visto su performance y los invitó a participar en el festival.

Jorge López vive en Toronto, Ontario, desde 1989. Foto: Captura de pantalla / María Gabriela Aguzzi

"Ese médico le dijo a mi esposa, Yuri, que se aprendiera una canción en cantonés o mandarín, ya no recuerdo bien. Mira, cuando la tocamos al final la gente lloraba de la emoción. Mi esposa se aprendió la canción por fonética, así que lo hizo casi perfecto. La gente lloraba al ver a unos mexicanos -aunque mi esposa es venezolana, la veían como mexicana- cantando una canción en su idioma", dijo.

En Canadá, México Amigo también se ha presentado más allá de Ontario. Jorge contó que se han presentado en Calgary, en ciudad de Quebec y en Montreal, pero que hasta la fecha no han podido viajar a Vancouver, algo que les gustaría hacer.

Pero... llegó el COVID

En marzo de 2021, cuando aún el grupo de edad de Jorge y su esposa aún no podían recibir la vacuna contra el coronavirus (recordemos que se dio prioridad a las personas mayores y luego fue descendiendo ese requisito) ambos contrajeron el COVID.

Su esposa desarrolló síntomas como de una gripe fuerte, pero a Jorge le faltaba el oxígeno.

"El primer día llamamos a los paramédicos", pero tanto los valores como la oxigenación del guitarrista estaban normales.

Al día siguiente, porque la falta de oxígeno persistía, volvieron a llamar a los paramédicos y, según contó Jorge, esta vez se molestaron. "Me dijeron que no tenía nada, que éste era un tema serio, que no los llamáramos más. Entiendo que estaban muy cansados por todo lo que estaba pasando, pero tampoco era como para que nos trataran con groserías".

Al cuarto día Jorge le pidió a su esposa que lo llevara a la emergencia. Seguía sintiéndose mal, con una sensación de falta de energía. "No me podía levantar, ni siquiera la mano. Estaba como muerto en vida".

Fue así como Yuri lo llevó a la emergencia y lo dejaron hospitalizado. "No me dejaron salir. Las visitas estaban canceladas. Me tuvieron que poner en un coma inducido. Me entubaron y esos tubos lastimaron mis cuerdas vocales y por eso hablo así ahora (con una voz ronca). Al principio nadie me entendía, solo mi esposa. Poco a poco he ido recuperando mi voz", explicó.

El guitarrista en la presentación del Concierto de Aranjuez, que se llevó a cabo el 22 de octubre de 2022. Foto: Cortesía Jorge López

Jorge pasó luego un mes hospitalizado y fue ahí cuando se dio cuenta que había perdido la destreza en su mano izquierda. Se preguntó ¿qué voy a hacer de mi vida? Esto considerando que él es músico a tiempo completo, pues cuando no está con México Amigo, está dando clases de guitarra.

"Pero soy muy necio, siempre he sido muy terco y eso me ha ayudado a salir adelante. Soy carpintero aficionado. Muy malo, pero siempre quiero aprender. He hecho muebles y otras cosas feas y eso me ayudó a recuperar el movimiento en la mano".

Además del problema en la mano y las lagunas mentales, el guitarrista también perdió parcialmente la movilidad en una pierna, por lo que debió caminar con andaderas por un tiempo. "Los médicos, como no saben bien aún todo lo relacionado con el COVID me dijeron que todo lo que tenía eran secuelas (…) Y seguí con mi necedad. Cuando tenía las andaderas le decía a mi esposa, mira, estoy solito, poniendo las manos arribas y así fui recuperando la en las piernas".

Mi deseo de salir adelante y el enorme apoyo de mi esposa, de mi familia y amigos, me ayudaron. Me llegaron correos de Colombia, de Venezuela, de México, de Italia -tengo una media hermana en Italia- todos deseándome recuperación. Una cita de Jorge López, guitarrista y fundador de México Amigo

El mariachi nunca dejó de presentarse. Mientras Jorge se recuperaba en su casa, su esposa y el resto de los músicos seguían tocando en fiestas y eventos. "Me quedaba solo en casa. Imagínate la tristeza que me daba estar ahí, solo, sabiendo que ellos estaban tocando y pasándola lindo".

Pero Jorge insistió y fue así que le dijo a la esposa que aunque no podía tocar, lo llevara a las presentaciones. La idea era poder compartir con sus compañeros.

"Me sentaba por ahí y hacía como que tocaba. Cuando empecé a poder sostenerme parado, porque los mariachis tocan parado, empecé a trabajar. Y te digo: ni yo mismo creo cómo ha sido mi recuperación. Soy muy malo con las fechas y los tiempos, pero pasaron unos cinco meses para poder volver a tocar, no como tocaba antes, pero comencé a trabajar, a ganar dinero. Me sentí útil otra vez".

Invitado a tocar el Concierto de Aranjuez

A inicios de 2022, Jorge recibió una invitación que no pudo dejar pasar, aún sabiendo que no estaba recuperado del todo. "Un venezolano me invitó a Hispania, que se realizaría en Cobourg, una ciudad ubicada a unas dos horas de Toronto. El festival se debió suspender años previos por el COVID, por lo que este año quisieron regresar con fuerza. Imagínate la amabilidad del organizador al invitarme, sabiendo todo lo que me había pasado".

Vaya oferta le hicieron a Jorge, pues la idea era tocar con la Northumberland Orchestra and Choir el Concierto de Aranjuez, una composición para guitarra y orquesta del compositor español Joaquín Rodrigo. Es una obra hermosa, tocada hasta por Paco de Lucía y muchos otros famosos. Algo que yo ni soñaba tocar.

Jorge López y otros músicos en la presentación de "Hispania" Foto: Cortesía Jorge López

Pero además, la invitación también fue para que este guitarrista pudiera tocar algunas de sus obras, por lo que Jorge trabajó con un arreglista para adaptarlas para una orquesta. "Y así las adaptamos, incluyendo un aria que compuse para mi papá, que era guitarrista. No es por presumir, pero quedaron hermosas. Vino mucha gente a verme, incluyendo a mi hermano, que vino de México. Aquí estoy todavía. No me bajo de las nubes".

El concierto se llevó a cabo el pasado 22 de octubre en el Victoria Concert Hall y de acuerdo con el Northumberland Hispanic Cultural Club fue una noche mágica.