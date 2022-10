Policía federal investiga supuestas estaciones de policía chinas en Canadá

La Real Policía Montada de Canadá, RPMC, dice que está investigando las llamadas estaciones de policía chinas en Canadá.

Esto se produce después de que una organización panasiática fundada en España, Safeguard Defenders, registrada como una fundación privada que dice proteger y promover los derechos humanos, informó que existen más de 50 estaciones de policía chinas en todo el mundo, incluidas tres en Toronto, establecidas en comunidades predominantemente chinas.

Entre ellas se encuentran una vivienda y un edificio comercial de una sola planta en la localidad de Markham y una tienda de alimentos en Scarborough.

Creemos que en la mayoría de los países se trata de una red de individuos, más que de ... una comisaría física a la que se lleva a la gente. Es algo completamente ilegal según el derecho internacional. Es una grave violación de la soberanía territorial. Una cita de Laura Harth, directora de campañas de Safeguard Defenders.

Un centro de formación profesional en Dabancheng, en la región autónoma china de Xinjiang Uygur, el 4 de septiembre de 2018. Foto: Reuters / Thomas Peter

En una declaración al difusor público canadiense CBC en respuesta a las preguntas sobre estas estaciones, la Embajada China dijo que las autoridades locales en Fujian, China, habían creado una plataforma de servicios en línea para ayudar a los ciudadanos chinos en el extranjero.

Debido a la epidemia del Covid-19, muchos ciudadanos chinos en el exterior no pueden regresar a China a tiempo para la renovación de su permiso de conducir chino y otros servicios , señaló el comunicado chino. Para servicios como la renovación del permiso de conducir, es necesario someterse a un examen de la vista, el oído y el estado de salud. El objetivo principal de la estación de servicio en el extranjero es proporcionar asistencia gratuita a los ciudadanos chinos en el extranjero en este sentido .

La Embajada China dijo que las estaciones de servicio en el extranjero son atendidas por voluntarios que no son policías chinos y no participan en ninguna investigación criminal o actividad relevante .

Sin embargo, según el organismo Safeguard Defenders, existen pruebas de que personas relacionadas con estas estaciones han participado en tareas de persuasión de nacionales sospechosos de cometer delitos para que regresen a China y enfrenten procesos penales.

"Estados extranjeros pueden intimidar o causar daños a las comunidades"

El difusor público canadiense CBC no ha podido corroborar esas alegaciones, pero en un comunicado, la Real Policía Montada de Canadá dijo que está investigando informes de actividades criminales en relación con las llamadas ‘estaciones de policía’ .

La RPMC también dijo que toma muy en serio las amenazas a la seguridad de las personas que viven en Canadá y es consciente de que estados extranjeros pueden tratar de intimidar o causar daño a las comunidades o individuos dentro de Canadá.

Se trata de una intrusión escandalosa en la soberanía canadiense , dijo el diputado conservador Michael Chong.

Hemos oído hablar de amenazas dirigidas directamente a personas que defienden los derechos de las minorías en China, como las comunidades uigur y tibetana. Estas estaciones son otra herramienta que Beijing puede utilizar para reprimir a los canadienses aquí en la comunidad china en Canadá. Una cita de Michael Chong, diputado federal conservador.

El gobierno tiene que tomar medidas inmediatas. Como mínimo, deberían llamar la atención al embajador chino en Canadá mediante una gestión formal y expresar con fuerza nuestra indignación , añadió Chong.

El diputado conservador Michael Chong preguntó a los responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá sobre la existencia de las "estaciones de policía" chinas en el país. Foto: The Canadian Press / Adrian Wyld

Persecución de sospechosos de fraude en el extranjero

La declaración de la Embajada China no abordó las denuncias de intimidación, pero a principios de este año, el periódico estatal chino Global Times informó que unas 230.000 personas sospechosas de haber cometido fraude mediante telecomunicaciones fueron persuadidas de regresar a China desde el extranjero para confesar sus delitos desde abril de 2021 hasta julio de 2022 .

En septiembre, China adoptó una Ley contra el fraude en las telecomunicaciones y en internet con el objetivo de hacer frente a este tipo de acciones tanto en China como en el extranjero.

Es posible que haya culpables de delitos económicos. También sabemos que este tipo de campañas fueron utilizadas para hostigar a disidentes, a críticos del régimen, incluso a los que están dentro del Partido Comunista, a los que podrían haberse enfrentado al propio presidente Xi Jinping. Una cita de Laura Harth, directora de campañas de Safeguard Defenders.

Este tipo de operaciones van desde el acoso y las amenazas a los familiares en el país hasta el envío de agentes encubiertos al extranjero para que se acerquen directamente al objetivo y lo coaccionen para que regrese a casa , dijo Harth. Los peores escenarios son aquellos en los que incluso atraen o atrapan a las personas en un tercer país, desde donde pueden hacerlas regresar, o incluso secuestrarlas , añadió.

En Ottawa, ante una comisión especial de la Cámara de los Comunes sobre las relaciones entre Canadá y China, el 4 de octubre, Chong preguntó a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá sobre la existencia de las estaciones de policía chinas de las que informan los medios de comunicación.

En respuesta a la pregunta de Chong, Weldon Epp, director general de Asia del Norte y Oceanía en ese ministerio explicó que hay espacio para la legítima cooperación policial, de Estado a Estado, pero las acusaciones de las que se informa en la prensa quedarían muy lejos de esa cooperación, y tendríamos una profunda preocupación si resultan ser ciertas .

Epp dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá estaba trabajando con agencias asociadas para confirmar la veracidad de tales acusaciones.

La CBC se puso en contacto con los ministerios de Relaciones Exteriores y Seguridad Pública de Canadá para pedirles comentarios, pero ambos organismos federales se remitieron a la declaración de la RPMC.

Una manifestante protesta en Turquía contra el trato que China da a los uigures. Foto: Reuters / MURAD SEZER

Los disidentes temen ser objeto de ataques

La periodista y defensora de los derechos humanos Sheng Xue se trasladó de China a Canadá huyendo de la represión tras la masacre ocurrida en la Plaza Tiananmen en 1989.

Ella dijo que las autoridades chinas la han perseguido repetidamente en internet por su activismo y que fue detenida en Beijing en 1996, cuando viajó a China para visitar a su madre, así como en Hong Kong en 2008. En ambos casos, Xue dijo que se vio obligada a marcharse tras ser detenida.

Quieren destruir mi reputación. Pero como estoy en Canadá, no pueden simplemente secuestrarme o matarme, como a muchos de mis amigos en Tailandia, Vietnam o Hong Kong. Pero ahora la estación de policía china está aquí, a pocos kilómetros de donde estoy, así que me pregunto, ¿a dónde más puedo escapar?. Una cita de Sheng Xue, periodista y defensora de los derechos humanos.

Xue explicó que algunos ciudadanos chinos en Canadá pueden optar por cooperar con los funcionarios chinos por temor a lo que pueda ocurrir con los miembros de su familia en China.

La activista uigur Rukiye Turdush afirmó que muchos miembros de su comunidad en Canadá tienen miedo de criticar públicamente las acciones de China hacia la minoría musulmana uigur por las posibles repercusiones para sus familiares en China.

Viven en Canadá pero no pueden hablar libremente como yo , dijo Xue.

Un informe difundido en 2021, elaborado por el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, con sede en Montreal, junto a un grupo de expertos de un centro de análisis con sede en Washington, D.C., concluyó que China es responsable de un genocidio en curso contra los uigures.

El informe detalló los graves abusos cometidos contra los uigures, como el internamiento masivo, la separación de las familias, la esterilización y los abortos forzados. China ha negado tales acusaciones, alegando que la represión contra los uigures es más bien una lucha contra el extremismo.

Turdush huyó de la región de Xinjiang en China en la década de 1990 después del asesinato de su hermano, cometido por soldados chinos por protestar contra la influencia china en la región.

Turdush dijo que varios estudiantes uigures en Canadá le contaron que fueron intimidados por la policía china mediante internet y que la policía los amenazó con enviarlos de regreso a China . Dijo que no sabe dónde se encuentran porque el acoso se produjo de forma virtual.

Turdush dijo que no se ha comunicado con miembros de su propia familia en su país desde hace más de 20 años por temor a lo que pueda pasarles. Corté la conexión , dijo. Nunca me comunico con nadie porque si me comunico con ellos, tal vez tengan problemas allí .

Fuente: CBC / I. Mussa

Adaptación: RCI / R. Valencia