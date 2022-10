El uso de los bancos de alimentos en Canadá alcanza un nivel histórico

El informe anual publicado este 27 de octubre dijo que hubo casi 1,5 millones de visitas a los bancos de alimentos en marzo, una cifra que fue un 15% superior al número de visitas en el mismo mes del año pasado y un 35% más alto que las visitas en marzo de 2019, antes de la declaración de pandemia mundial por parte de la OMS.

El informe, que analizó los datos proporcionados por más de 4.750 bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, dijo que el elevado costo de los alimentos y la vivienda, así como la alta inflación y los bajos montos de la asistencia social, han contribuido al aumento del uso de los bancos de alimentos.

Kirstin Beardsley, directora general de Bancos de Alimentos de Canadá, calificó las cifras de devastadoras .

Lo que estamos viendo es la combinación de los efectos a largo plazo de una red de seguridad social rota, aunada a los efectos de la inflación y los elevados precios que están empujando a más personas a utilizar los bancos de alimentos como nunca antes en la historia de Canadá. Detrás de cada una de estas cifras hay una persona que está luchando demasiado para salir adelante. Una cita de Kirstin Beardsley, directora de Bancos de Alimentos de Canadá.

Los sectores de la población que dependen de ingresos fijos, como las personas mayores y las personas que tienen bajos ingresos, como los estudiantes, se han visto más afectados porque sus cheques ya no alcanzan para hacer frente al ritmo de la inflación, dijo Beardsley.

Tenemos personas como los ancianos, que han podido mantener su nivel de vida, que de repente se ven obligadas a recurrir al banco de alimentos por primera vez en su vida porque ya no les alcanza el dinero , dijo Beardsley.

Y a los estudiantes les ocurre lo mismo; a menudo tienen unos ingresos muy limitados, y por eso cuando los costos suben, de la forma que hemos visto, simplemente ya no puedes estirar más el dinero , añadió.

Voluntarios organizan cestas de alimentos en el banco de alimentos del campus de la Universidad de Alberta. Foto: (Julia Wong/CBC)

Los niños son los más afectados

El informe señala que alrededor de 500.000 clientes de los bancos de alimentos, aproximadamente un tercio, son niños que representan alrededor del 20% de la población total del país.

El hambre entre los niños es un problema que puede tener un impacto duradero, dijo Beardsley.

Ellos son el futuro de nuestro país, ellos son los que van a ser nuestros futuros líderes, científicos, artistas , dijo. Cuando uno va a la escuela con hambre, no aprende, no se concentra, no tiene las condiciones como para desarrollarse bien , añadió la directora de Bancos de Alimentos de Canadá.

La directora del Banco de Alimentos de Ottawa, Rachael Wilson, dijo que el aumento del precio de los alimentos está haciendo que sea más costoso para su organización comprar alimentos para atender la demanda. Ella explicó que la inseguridad alimentaria está afectando a los estudiantes universitarios en particular.

Los estudiantes lo están pasando realmente mal debido al costo de la educación, así como por el costo del alquiler aquí en Ottawa. Sé que la situación es similar en Toronto y en todo el país. El costo de los alimentos es realmente un desafío. Una cita de Rachael Wilson, directora del Banco de Alimentos de Ottawa.

La inseguridad alimentaria es grave en el norte de Canadá

El organismo Bancos de Alimentos de Canadá señaló que la inseguridad alimentaria es especialmente grave en el norte de Canadá, y pidió que se desarrollen enfoques comunitarios en esas zonas para abordar el problema.

Beardsley calificó el informe de grito de alerta que debería desencadenar medidas para abordar la inseguridad alimentaria y los problemas que contribuyen a ella.

El informe sugiere soluciones a corto y largo plazo, como el establecimiento de un nivel de ingresos mínimos universales para todos los canadienses con menores ingresos y la provisión de viviendas más asequibles y de alquiler asistido.

También sugiere la necesidad de reformar el seguro de empleo y los programas de prestaciones a los trabajadores de Canadá.

Fuente: CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia