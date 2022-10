"Hombres relevo": un proyecto de formación para ayudar a inmigrantes

Ante esta realidad el Carrefour de ressources en interculturel (CRIC), en colaboración con el Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP) decidió arrancar un proyecto de acompañamiento exclusivo para hombres, titulado hommes-relais (que podemos traducir como hombres-relevo), inspirado en el programa de mujeres, femmes-relais, que el organismo viene realizando desde hace 10 años.

El proyecto se basa en una formación y en una pasantía de vocación social que tiene una duración de cuatro meses. Ambas actividades se hacen a tiempo parcial y el objetivo es que inmigrantes se formen para ayudar a nuevos inmigrantes, mientras van realizando acompañamientos -supervisados- y logran también una vía de encaminarse en el trabajo social, es decir, quienes participan no solo se forman en temas de integración de los inmigrantes, sino además realizan prácticas y, al mismo tiempo, se convierten en enlaces comunitarios.

Para conocer en profundidad los objetivos y alcances del proyecto conversamos con Verónica Islas, directora general del CRIC y con César Amaya, organizador comunitario de hommes-relais.

"Los resultados con femmes-relais han sido realmente fabulosos y es por ello que se empezó a conversar, hace cinco años y medio, para abrir el proyecto también para los hombres. La realidad de los hombres es diferente. Muchos se pueden encontrar más en confianza con otros hombres. No es tan fácil que los hombres pidan apoyo. Es por ello que pensamos que era muy pertinente crear también un proyecto para los hombres, dijo en entrevista con RCI, Verónica Islas, directora del CRIC.

El modelo de las mujeres, que comenzó hace 11 años, ha sido inspiración para crear el proyecto destinado a los hombres, claro está, con las adaptaciones pertinentes para atender las necesidades particulares de los hombres, de esta manera, en la formación, por ejemplo, los participantes reciben información sobre la paternidad y la coparentalidad en Quebec, sobre las nuevas masculinidades e incluso sobre la masculinidad tóxica.

"En lo personal veo que, comparando ambos proyectos, hay mayores obstáculos en el caso de los hombres a expresar más fácilmente las emociones. Pero también hay otros desafíos en torno a los contenidos de nuestra formación, por ejemplo, a diferencia de las femmes-relais, nosotros damos una sesión en torno a las masculinidades, por ejemplo, qué son las nuevas masculinidades, masculinidades tóxicas", comentó César Amaya, coordinador comunitario de hommes-relais.

"Hablamos sobre el papel de la paternidad, de la coparentalidad y la responsabilidad de los padres en Quebec. La idea es que los inmigrantes, de orígenes tan diversos, comiencen a comprender la manera en la que funciona la cultura quebequense y el marco normativo en el que se da. Hay, claro está, muchísimos puntos en común entre hombres y mujeres", agregó.

Es importante destacar que no hay limitaciones sobre el origen, pero el CRIC busca que los grupos de participantes sean diversos, de tal manera de ofrecer muchas opciones, culturales y de idiomas, a las familias que buscan los acompañamientos.

"¿Te gustaría ser parte de una red de hombres dinámicos y solidarios?", pregunta el CRIC en su promoción sobre el proyecto de "hommes-relais". Foto: Facebook/CRIC Centre Sud

El programa comenzó a finales de agosto de este año, por lo que la formación está en pleno en estos momentos. Están participando un hombre de origen congolés, un palestino y un argentino, entre otros orígenes.

Como el de femmes-relais, el proyecto de hommes-relais tiene dos secciones: el proceso de formación como tal, diseñada por el CRIC y se imparte en conjunto con el CREP.

"Esta formación gira en torno a la inserción socioprofesional, a cómo dar acompañamientos y a la implicación ciudadana. Paralelamente a la formación, estamos comenzando a hacer la movilización para los acompañamientos, esto quiere decir que a medida de que los hommes-relais van avanzando en el proceso de formación, ellos adquieren herramientas para ofrecer acompañamientos en diferentes aspectos: orientar sobre los recursos a los que se puede tener acceso en materia de salud, temas legales, la implicación ciudadana sobre la democracia en Canadá y en Quebec, dar referencia a los sitios especializados y hasta servicios de traducción no solo lingüística, sino también sociocultural", indicó César Amaya.

Es importante destacar que en las prácticas, los hombres que participen en los acompañamientos a los nuevos inmigrantes tienen siempre una supervisión por parte de alguien especializado del CRIC. Además, Amaya dijo que cuentan con el apoyo del organizador comunitario y, al mismo tiempo, hay un coordinador que se encarga de hacer la mediación entre recibir las solicitudes que llegan al CRIC por acompañamientos y la conexión con los hommes-relais.

Beneficios más allá del acompañamiento

Para Verónica Islas, directora del CRIC, el proyecto de hommes-relais ofrece muchos beneficios, entre ellos un acompañamiento en la reinserción socioprofesional.

"Se les acompaña para que encuentren todas las herramientas necesarias para poder elegir el mejor camino profesional que quieran. Se vuelven expertos en todo el tema de acompañamientos, porque la formación es única, especializada en inmigración. Las personas aprenden sobre los diferentes estatus de inmigración, de derecho -a la familia, a la vivienda, de las mujeres-, entonces se vuelven especialistas en muchos aspectos. Se les da apoyo también con el transporte", explicó Islas.

Estos acompañamientos se consideran, además, como una pasantía de trabajo, aunque no sea remunerado. Nosotros validamos que los hombres adquieren estas competencias, lo que permite que si se quieren vincular a una rama de trabajo más social, aunque no sean trabajadores sociales, lo podrían hacer. "Damos un certificado por la formación. Además, nos pueden poner como referencia y validamos sus competencias. Muchas veces ésta representa esa primera experiencia canadiense que muchos buscan", agregó.

El proyecto apenas empieza, pero en palabras de la directora del CRIC, puede ayudar a romper paradigmas.

Creo que tiene que haber más espacios para que los hombres puedan participar. El medio comunitario es tradicionalmente más femenino. Siento que sí puede haber un cambio de paradigma que pueda empezar a abrir las puertas para que los hombres empiecen a pedir ayuda y que se sientan cómodos haciéndolo Una cita de Verónica Islas, directora general del CRIC

Y las mujeres

Como mencionamos párrafos anteriores, el proyecto de los hombres fue inspirado del de mujeres-relevo, que este año tendrá su 11a cohorte de graduadas. Aprovechamos la oportunidad para conversar también con Liliana Álvarez Woo, organizadora comunitaria de femmes-relais, para que nos diera un balance de cómo han sido estos años del programa.

"Ha sido muy gratificante, porque hemos tenido mujeres de muchas partes del mundo con ese tipo de testimonio, que dicen: yo no me imaginé que iba a poder hacer todo lo que he hecho", dijo Liliana Álvarez Woo, en entrevista con RCI.

El proyecto tiene el mismo objetivo de hommes-relais: integrar a mujeres que ya tienen un recorrido profesional y una experiencia importante en sus países, para que puedan también sentirse bienvenidas en la sociedad quebequense, "una sociedad que ofrece posibilidades y que además necesita de esas cualificaciones y de esas experiencias", explicó Álvarez Woo.

Wendy Raudales participó en la formación de "femmes-relais" y ahora estudia trabajo social mientras trabaja acompañando a nuevos inmigrantes en su proceso de integración. Liliana Álvarez Woo es la coordinadora comunitaria del programa destinado para las mujeres. Foto: Captura de pantalla / María Gabriela Aguzzi

"Pero eso no siempre es fácil, entonces hay mucha frustración, mucho miedo. Hay desánimo al decir, por ejemplo, si yo en mi país era psicóloga, médica, ingeniera y aquí me encuentro con un proceso que toma muchos años para poder acreditar mis títulos, pues yo más bien voy a seguir trabajando en lo que empecé a trabajar y ya. Hay otras mujeres que también dicen que no se habían dado cuenta de que eran muy buenas para el ámbito social y se dan cuenta de que en Quebec las posibilidades de desarrollo profesional en esta área son grandes. Son mujeres que quieren reorientar su carrera", indicó la coordinadora comunitaria.

La idea, aseveró Álvarez Woo, es que la formación les pueda dar ese anclaje, esa motivación y esa posibilidad colectiva de decir "yo puedo", "tengo esas capacidades" y, además, "tengo un nivel de francés importante", pero "no me arriesgo a trabajar porque esto implica una exposición a un medio tradicional y tengo miedo, me da pena, me retraigo".

Este espacio busca, en un medio profesional real, ofrecer a las mujeres la exposición, que les va a dar confianza, que les va a dar también la posibilidad de la inserción socioprofesional. Una cita de Liliana Álvarez Woo, coordinadora comunitaria de femmes-relais.

Vale destacar que la formación de las mujeres es de 10 meses, al contrario del proyecto destinado para los hombres, que tiene una duración de cuatro meses. Hay dos entradas por año, pero solo una graduación anual. Es un proyecto que año tras año tiene muchísima demanda, dijo Álvarez Woo.

La próxima inscripción se llevará a cabo para comenzar en febrero de 2023, con una sesión de información a finales de enero de 2023, a través de Zoom. No hay límites para las personas que quieran participar respecto al tiempo que tienen en Quebec, pero sí se exige un nivel de francés cinco, que es un nivel intermedio.

El proyecto de mujeres y hombres relevo acoge todos los estatus de inmigración, es completamente gratuito y ofrece incentivos para el transporte -para los cursos en presencial- y para internet -para quienes hacen parte de la formación en casa-.

Un grupo de mujeres, entre ellas Wendy Raudales, quien participó en el programa de "femmes-relais" (a la izquierda, de traje rojo y negro). Foto: Facebook/CRIC Centre Sud

De estudiante a acompañante Wendy Raudales, originaria de Honduras, llegó a Canadá en 2018. Administradora de profesión siempre tuvo curiosidad por trabajar en el sector social, algo que en su país tuvo la oportunidad de hacer como voluntaria. Hizo el programa de femmes-relais recientemente y ahora está estudiando precisamente trabajo social en la universidad y, además trabaja medio tiempo en el CRIC, haciendo los mismos acompañamientos que hizo durante la formación con el programa de las mujeres "El programa me ayudó mucho para practicar el francés. Tenía mucho miedo de hablar francés, tenía pena. Me ayudó porque me dio la oportunidad de hablar en grupo en una situación profesional y también sin sentirme juzgada por lo que decía o si utilizaba una palabra en español porque no sabía cómo decirla en francés". Para Wendy Raudales el aspecto que más la sorprendió de la formación y las prácticas fue la reinserción socioprofesional, pero también el hecho de que le ayudó a comprender muchos de los procesos que estaba viviendo como nueva inmigrante. "Había escuchado mucho que aquí uno podía soñar y hacer lo que le gusta y ser feliz, entonces en el proyecto uno comprende mejor lo que sucede en la sociedad, porque nos enseñan toda la cultura, cómo funciona el sistema de salud. Tuve muchos choques culturales cuando llegué, pero no sabía que era un choc cultural hasta que llegué a femmes-relais. No comprendía lo que me sucedía, me deprimía y me enojaba con la escuela, pero a través de las formaciones que recibí en el CRIC entendí todo lo que había vivido. Ah, eso fue lo que me pasó…" Estar en femmes-relais dio a Wendy Raudales la fuerza para seguir adelante con ese sueño de convertirse en trabajadora social. "La formación fue muy importante para definir qué era lo que quería hacer. Me sentí muy atraída a estudiar trabajo social, para estar más equipada y hacer un mejor trabajo. Comencé con el apoyo del CREP en la universidad, estoy estudiando trabajo social y en el verano pasado, porque mantengo relaciones con el CRIC, yo adoro el CRIC".

Es importante destacar que se trata de una formación completamente gratuita. Hay apoyo financiero para el transporte y con la pandemia se dio la posibilidad de tener un incentivo para internet.

Los cursos se llevan a cabo dos días a la semana, pero tienen que dar horas adicionales para sus prácticas.

Quienes quieran tener más información sobre ambos proyectos pueden visitar este enlace. (nueva ventana)