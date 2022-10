Corte dictamina que la policía no puede detener a un conductor sin motivo

La decisión no pondrá fin al perfilado racial de la noche a la mañana, escribió el juez Michel Yergeau en su sentencia, pero el tribunal estableció una pausa de seis meses hasta que las normas que permiten las paradas aleatorias sean oficialmente invalidadas.

El perfilado racial existe. No es una abstracción construida en un laboratorio. No es una visión de la mente. Es una realidad que pesa sobre las comunidades negras. Se manifiesta en particular entre los conductores negros de vehículos. Una cita de Michel Yergeau, juez de la Corte Superior de Quebec.

Los derechos de la Carta no pueden seguir quedando en manos de un improbable momento de epifanía de la policía. La ética y la justicia deben ir de la mano para pasar esta página , añadió el juez.

Ha llegado el momento de que el sistema judicial reconozca y declare que este poder ilimitado de la policía viola algunos derechos garantizados a la comunidad, dijo la Corte.

Un montrealense lidera el cambio

Esta decisión se produce después de que el montrealense Joseph-Christopher Luamba, un hombre negro de 22 años, declaró ante ell tribunal que cada vez que ve un coche de policía él se prepara para ser parado por los uniformados.

En los 18 meses desde que obtuvo su licencia de conducir en marzo de 2018, Luamba dijo que la policía le ordenó detenerse en unas diez ocasiones sin ninguna razón específica. Dijo que él conducía un vehículo durante aproximadamente la mitad de esas paradas y que era pasajero en el coche de otra persona durante las otras paradas policiales.

El derecho común permite desde hace mucho tiempo que la policía en Canadá detenga a los conductores sin motivo, pero Luamba quiere que esta práctica sea declarada inconstitucional. Foto: Getty Images / kali9

Esas paradas de tráfico fueron el punto central de la demanda que presentó contra los gobiernos de Canadá y Quebec. El caso se inició en mayo de este año.

Luamba sostiene que fue objeto de un perfilado racial durante esas paradas de tráfico, ninguna de las cuales dio lugar a una contravención. El derecho común permite desde hace mucho tiempo que la policía canadiense detenga a las personas sin motivo, pero Luamba ha estado luchando para que esta práctica sea declarada inconstitucional.

Me sentí frustrado , dijo al tribunal. ¿Por qué me pararon? Seguí las normas. No cometí ninguna infracción .

Los abogados de Luamba y de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, que ha intervenido en el caso, dijeron ante la Corte que el poder que tiene la policía de parar aleatoriamente a los conductores, fuera de los controles de alcoholemia, es inconstitucional y fomenta el perfilado racial.

La Corte dictaminó este 25 de octubre que esa práctica de la policía viola los derechos garantizados por los artículos 7 y 9 y el apartado 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

Las pruebas preponderantes demuestran que, con el paso del tiempo, el poder arbitrario concedido a la policía para realizar paradas en la vía pública sin motivo se ha convertido para algunos de ellos en un vector, incluso en un método seguro para llevar a cabo el perfilado racial contra la comunidad negra , escribió Yergeau en su sentencia.

Impugnación de la sentencia de la Corte Suprema

La sentencia de Yergeau impugna las normas establecidas por una decisión de la Corte Suprema de Canadá emitida en 1990, en el caso de la Reina contra Ladouceur, en la que el alto tribunal dictaminó que la policía estaba en lo correcto cuando emitió una citación a un conductor de Ontario que había sido parado al azar y que conducía con un permiso suspendido.

La Corte Suprema dictaminó que las paradas aleatorias eran la única forma de determinar si los conductores tienen la licencia adecuada, si los cinturones de seguridad de un vehículo se encuentran en funcionamiento y si un conductor está manejando un vehículo sin estar en condiciones para hacerlo.

Pero Yergeau escribió que ya es hora de que la justicia declare obsoleta e inoperante ese poder otorgado a la policía, al igual que el artículo del Código de Seguridad Vial de la provincia de Quebec que lo permite, ya que violan ciertos derechos constitucionales.

La Corte dictaminó que la práctica de la policía de detener a un conductor sin motivo viola los derechos garantizados por los artículos 7 y 9 y el apartado 15 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Foto: La Presse canadienne

Yergeau también escribió que la sentencia se aplica específicamente a las paradas aleatorias. Dijo que esa sentencia no pretende ser un informe de investigación sobre el racismo sistémico que afecta a los ciudadanos racializados o a los indígenas.

El juez también dijo que la sentencia no trata sobre el racismo dentro de las fuerzas policiales, señalando que la Corte no escuchó ninguna evidencia en este sentido, ni sacó ninguna conclusión, pero señaló que la elaboración de perfilados raciales puede introducirse sigilosamente en la práctica policial sin que los agentes de policía en general estén movidos por valores racistas .

Los abogados de los gobiernos de Canadá y Quebec argumentaron que la Corte Suprema tenía razón al mantener la norma que permite las paradas aleatorias por parte de la policía, que según ellos es una herramienta importante para luchar contra el manejar un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, las fuerzas policiales testificaron sobre los diferentes esfuerzos realizados para frenar los perfilados raciales y diversificar sus filas.

No se ha dicho nada sobre una posible apelación.

A nivel federal, un portavoz del ministro de Justicia, David Lametti, dijo en un correo electrónico que ese Ministerio está al tanto de la decisión y se tomará el tiempo necesario para estudiar el fallo antes de hacer más comentarios.

Fuente: CBC / I. Olson

Adaptación: RCI / R. Valencia