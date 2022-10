En un contexto de falta de trabajadores ¿los inmigrantes están encontrando empleo?

Según datos de Estadísticas Canadá (la agencia federal de estadísticas), el desempleo cayó a 5,2% en septiembre. Los mismos datos oficiales muestran que las personas que están en búsqueda activa de trabajo pasaron menos tiempo desempleados.

Ambos índices, de acuerdo con los expertos, son muestra de que en estos momentos los trabajadores están en ventaja pues hay un fuerte clima de contratación. Esto no sorprende si se toman en cuenta dos aspectos importantes: primero, las preocupaciones por el envejecimiento de la población siguen sobre la mesa; segundo, la cantidad de personas que se están yendo al retiro.

DATO Más de 300 000 canadienses ya se han jubilado en lo que va de 2022, según el Departamento de Estadísticas de Canadá. En 2021 fueron 233 000 los canadienses que se jubilaron. El número de personas que se acercan a la edad de jubilación es mayor que nunca, ya que uno de cada cinco canadienses en edad de trabajar tiene entre 55 y 64 años. La edad media de jubilación es de 64 años, lo que significa que muchos más canadienses dejarán de trabajar en los próximos años. Leer más: Jubilaciones contribuyen a la escasez de mano de obra en Canadá

Si observamos la cantidad de empleos disponibles muchos cuestionan por qué la tasa de desempleo no baja aún más. De acuerdo con datos de Estadísticas Canadá, a julio de este año los empleadores del país estaban activamente reclutando para colmar poco menos de un millón de puestos vacantes (964 000 plazas, para ser específicos). Ese número, de hecho, es 16,2% más elevado respecto al mismo mes de 2021, cuando Canadá aún vivía las restricciones, aunque flexibilizadas, de la pandemia.

Especialistas insisten en que las autoridades canadienses deben ser más activas y más ingeniosas en la creación de medidas para paliar la escasez de mano de obra, de tal manera de cumplir sus objetivos fiscales y de crecimiento. Y ahí viene la frase clave que también se menciona prácticamente a diario en los medios canadienses: la importancia de la inmigración.

El ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (federal) espera recibir este año un número récord de 430 000 nuevos inmigrantes, mientras que el próximo 1 de noviembre prevé anunciar sus niveles esperados de inmigración para los años 2023-2025.

Una feria de empleo celebrada en el estadio Olímpico de Montreal a mediados de octubre. Foto: Radio Canada International / Samir Bendjafer

Pero ¿están encontrando trabajo los inmigrantes ? La respuesta es variada.

Para saber cómo les está yendo a inmigrantes con diferentes perfiles, buscamos testimonios en Montreal, Calgary y Toronto que nos pudieran contar cómo va la búsqueda de empleo, sobre todo en un panorama con clima de fuerte contratación, efectivamente, pero que comienza a mostrar la sombra de una posible recesión para el primer trimestre de 2023.

"Mucha frustración"

Gloria Mora tiene un año viviendo en Calgary, pero vivió dos años previos en Vancouver. Es nueva inmigrante en territorio canadiense. No dudó en decir que el proceso de búsqueda de empleo en esta ciudad de Alberta ha sido complicado y que le ha generado mucha frustración y angustia.

Soy máster en diseño de interiores, pero me ha ido terrible en la búsqueda de empleo. Es increíble que Canadá quiera tener tantos inmigrantes calificados, profesionales, pero la realidad es que no te dejan ejercer. Te dicen que tienes que volver a la universidad a hacer absolutamente todo Una cita de Gloria Mora.

Gloria dice sentirse en un círculo sin sentido porque para algunas empresas está sobrecalificada, mientras que para otras el no tener experiencia en Canadá es un problema. "Para algunos lugares estoy sobrecalificada, para otros no tengo el nivel de inglés suficiente que ellos desean, y para otros me piden experiencia. Me encuentro en un círculo sin salida, porque no me quieren tomar como profesional, argumentando que me falta la experiencia y estudios en Canadá. Como no profesional puede que me quieran tomar pero quieren también experiencia previa. Pero como nueva inmigrante no me han dado la oportunidad. Yo escribo mi carta diciendo que soy nueva inmigrante, que deseo vincularme al proceso laboral para tener mi primera experiencia y parece que no leyeran la carta que tanto piden, porque no me dan la oportunidad", recalcó.

Ampliar imagen (nueva ventana) Gloria Mora es diseñadora de interiores. Asegura que su proceso de búsqueda de empleo en Canadá ha sido muy frustrante. Foto: Cortesía Gloria Mora

El tema salarial también está siendo considerado por Gloria, aceptando que al no tener experiencia no es tan fácil exigir un salario acorde con su formación y sus años de trabajo. "Sé que para empezar, como todo inmigrante, pues tenemos que empezar de abajo. Es una curva que hay que sobrellevar. Entiendo que puedo tener un salario de 15 o 16 dólares por hora. Yo estoy dispuesta a hacerlo, pero resulta que por ningún lado sale nada. Es muy duro".

Gloria ha tenido cinco entrevistas en dos meses de búsqueda activa de empleo, pero nada se ha concretado hasta los momentos. "Cada semana hago dos postulaciones, en cargos de todo tipo, desde pintura y construcción hasta diseño de interiores, pero nada".

La diseñadora de interiores quisiera tener la oportunidad de tener una primera experiencia laboral, no solo para aprender los tecnicismos en inglés vinculados a su profesión, sino incluso para poder desenvolverse mejor en el idioma. "Si estoy solo en clases (de inglés) y los profesores son los que hablan, ¿cómo haces para sumergirte en el idioma y soltarte de lleno?".

Una amiga le dijo que con todas sus habilidades y capacidades podría quizá emprender -algo que muchos inmigrantes también hacen- y esto es algo que Gloria no descarta.

"No busqué, me llegaron las ofertas"

Aurora Pacheco vice desde hace cinco años en Montreal, Canadá. Abogada en su país, Aurora -sin buscar- consiguió un puesto como educadora en una guardería. Meses más tarde y con la experiencia ganada, decidió irse a otra guardería con un mejor salario. Quedó embarazada y tuvo una licencia por maternidad. Luego volvió a la guardería y en tiempos de pandemia volvió a quedar embarazada, así que su experiencia acumulada como educadora de la pequeña infancia es de un año y medio. Cuando comenzó a pensar que se acercaba el fin de su segundo permiso por maternidad se cuestionó si quería seguir siendo educadora y la respuesta fue no.

"Quería cambiar de trabajo por crecimiento y por cambiar de ramo. No quería seguir trabajando en un empleo tan físico como el que tenía en la guardería", explicó en entrevista con RCI.

Ampliar imagen (nueva ventana) Aurora Pacheco ha tenido dos hijas en tres años de los cinco que lleva en Canadá. Ha acumulado experiencia como educadora de guardería, pero ahora consiguió un empleo que está más vinculado a su profesión en su país de origen. Foto: Cortesía Aurora Pacheco

Fue entonces cuando acudió a un organismo de ayuda a los inmigrantes que se especializa en la búsqueda de empleo. "Empecé a tener asesores en la búsqueda de empleo en el mes de junio. Una sesión por semana de una hora, completamente gratis. Me hicieron llenar unos documentos con Emploi Québec y por seguir la formación comencé a recibir un cheque de 140 dólares mensuales".

Aurora comenzó, con la asesoría del especialista, a trabajar en su LinkedIn para ver si atraía la atención de potenciales reclutadores. "Solo con darle movimiento a LinkedIn comencé a tener ofertas de empleo", dijo. Recibió cinco en un periodo corto. "Todas interesantes, menos una. Me comenzaron a buscar para ser asesora financiera y todavía hoy me llaman al menos dos veces al mes para ver si estoy interesada en cargos similares".

Pero la abogada de profesión en su país logró conseguir un cargo en un escritorio jurídico de Montreal como asistente jurídico. "No era lo que buscaba, es más de lo que esperaba, de hecho", celebró.

A nivel salarial no es lo que esperaba, pero hay posibilidades de que en seis meses me ajusten un poco el salario. Tomo en cuenta el hecho de que nunca he trabajado en una oficina en Montreal, que vengo de trabajar en un área completamente diferente y que he pasado mucho tiempo en licencia por dos maternidades. Tengo que foguearme primero para aspirar a un salario más alto Una cita de Aurora Pacheco

Para Aurora el proceso de la búsqueda de empleo fue casi orgánico. Aseguró que fue rápido y no es que fue sencillo, porque sí hay que dedicarle esfuerzo y trabajo. "Si te mueves y haces las cosas bien, yo creo que se consigue empleo rápido, al menos en Montreal. Ahora quiero tomarme las cosas con calma, más adelante veré si estudio algo para especializarme en el área jurídica", concluyó.

"Solo contratos, por ahora"

Flor Pérez tiene tres semanas buscando empleo. Vive en Toronto, luego de establecerse -por una oferta de trabajo- en Montreal. Ha estado aplicando en ambas ciudades desde que perdió su empleo por una reducción de personal en la empresa, hace tres semanas. Aún no ha conseguido trabajo y aunque cree que sí es posible tiene temor de que no ocurra antes de que finalice el año.

"Tengo mucha experiencia en diferentes áreas en Canadá, pero básicamente en el sector administrativo. La última experiencia, en Montreal, fue más operacional, porque estaba como coordinadora de logística. Estando allá un día la gente de recursos humanos me llamó y me dijo: Flor lamentablemente dispensamos de tus servicios, por el Covid no tenemos mucha producción", narró a RCI.

Ampliar imagen (nueva ventana) Flor Pérez tiene experiencia en el área administrativa. Sabe que hay empleo en estos momentos y cree que encontrará uno pronto, pero asegura que el proceso de búsqueda ha sido complicado. Foto: Cortesía Flor Pérez

Fue entonces cuando decidió regresar a Toronto, ciudad en la que ha pasado la mayor parte de los nueve años que tiene viviendo en Canadá. En febrero de este año se estableció en la urbe de Ontario, luego de unas vacaciones en Florida con la familia, desde donde estuvo aplicando a cargos en Canadá. Así consiguió empleo y al día siguiente de regresar a Toronto comenzó su formación para su nueva posición.

Después de este verano la situación cambió en la empresa. "Presentía que habría reducción de personal. Un día, hace tres semanas, recibí la llamada del manager, con una carta que me decía que por razones económicas necesitaban reducir personal".

"He estado buscando, aplicando, llamando a recruiters, headhunters. He hecho la primera parte de las entrevistas pero no me han llamado. A una de las headhunters con las que hablé le pregunté qué expectativas tenía de que pueda encontrar trabajo ya finalizando el año. Me dijo: 'voy a ser muy sincera y no quiero desmotivarte en tu búsqueda de empleo. En estos momentos hay oportunidades, pero la mayoría son contratos de dos, tres meses, porque los dueños de empresas están muy a la expectativa de lo que va a pasar. No quieren dar (empleo) permanente sino contratos".

Para Flor el tema de los contratos no es problema. Cree que si encuentra un trabajo de su agrado es bastante factible que extiendan ese contrato

Ha sido difícil. He tenido periodos de ansiedad y nunca he sufrido de eso. Ahora estoy viviendo de mis tarjetas de crédito que obviamente no es lo ideal. Solicité el seguro de empleo, pero aún no me ha llegado. También estoy haciendo trabajos casuales, como de limpieza y niñera, lo que pueda, para mantenerme. Una cita de Flor Pérez

Flor no descarta regresar a Montreal en el caso de que le salga una oferta de trabajo interesante. Dijo que el salario tendría que ser más alto en esta ciudad en comparación con Toronto. "Pero no hablo francés y eso es lo único que ha sido una barrera para encontrar una buena posición".

"Yo creo que sí voy a conseguir trabajo, porque hay muchas vacantes, a algunos se nos hace fácil y a otros no. Es relativo".

"Mejor en Toronto que en Montreal"

Nelson Cabrera debió dejar su país por motivos de seguridad. Llegó a Montreal con su esposa y dos hijos. Habiendo sido gerente general de compañías multinacionales su interés en la búsqueda de empleo siempre ha sido profesional. Por como fue su proceso migratorio no habla bien francés, pero sí inglés. Una barrera en el caso de la ciudad quebequense.

"Busco trabajos de índole profesional. Cuando llegué a Montreal abrí una empresa, pero justo llegó el COVID y me tocó cerrarla. Tengo tres maestrías. Soy contador. Como no sabía bien el francés me decían que fuera a hacer aseo y que trabajara en bodegas, una locura. Me tocó hacerlo, lo digo francamente porque tenía que sobrevivir", contó a RCI.

Ampliar imagen (nueva ventana) Nelson Cabrera se estableció en Montreal cuando llegó a Canadá, pero decidió irse a Toronto pensando que alli tendría mejores oportunidades de empleo. Foto: Cortesía - Nelson Cabrera

Decidió irse a probar suerte en Toronto, impulsado por su buen conocimiento del inglés y de una cultura más angloparlante. "Veo el panorama mucho mejor que Montreal, la verdad. Primero: el idioma y segundo: hay más apertura. Yo soy más cercano a una cultura anglo y lo que pude percibir en Quebec es que si no sabes el francés no sirves, entonces así es muy complicado. Pese a mi formación y mi gran experiencia, siento que eso nunca fue valorado. Por esa razón me fui de Montreal", dijo.

En Toronto ya ha tenido unas ocho entrevistas desde que comenzó a buscar empleo y en estos momentos está avanzando en cuatro procesos. "Son trabajos profesionales en los que podría reestructurarme y volver a crecer. Me está yendo muy bien", recalcó.

Al conversar sobre el porqué de esta realidad en la que el contexto de falta de trabajadores no está siendo suficiente para que los inmigrantes calificados sean contratados, Nelson dijo que es posible que sea por la calidad del trabajo.