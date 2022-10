Mexicanos "rescatados" por la policía en Ontario pueden estar en peor situación

Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes por el Cambio, hizo tal declaración al difusor público CBC News esta semana después de que el consulado de México en Toronto informara que más de 60 mexicanos fueron recogidos por las autoridades tras dos redadas policiales en Ontario el mes pasado.

No está claro dónde se encuentran ahora o cómo están, porque el consulado mexicano no proporcionó más detalles sobre las redadas o la situación de las presuntas víctimas. Pero Hussan dice que, en base a su experiencia, el hecho de que sus empleadores o sus casas hayan sido objeto de redadas no siempre beneficia a los trabajadores migrantes.

Ellos pierden sus ingresos, pierden sus pertenencias, no pueden recuperar ningún otro salario. A menudo son deportados. En algunos casos, son encarcelados , dijo Hussan en una entrevista.

Incluso cuando se producen abusos laborales que afectan las condiciones salariales o de alojamiento de los trabajadores, Hussan afirma que la negociación con los empleadores, las acciones judiciales civiles o las denuncias ante el Ministerio de Trabajo de Ontario pueden aportar mejores soluciones.

La policía no tiene capacidad para tomar dinero del empresario para dárselo al trabajador migrante , explicó Hussan.

En última instancia, según Hussan, lo mejor para los trabajadores son los cambios en las leyes laborales y de inmigración que les den más derechos y más vías para conseguir un estatus migratorio legal.

El lenguaje que utilizamos, y que también utiliza el movimiento de las trabajadoras sexuales, es el mismo: 'Queremos derechos, no rescates'. Una cita de Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes por el Cambio.

México es una fuente importante de trabajadores migrantes temporales, que a menudo deben reclamar por sus derechos en Canadá. Foto: Facebook

Las autoridades no dicen nada sobre las redadas de septiembre

Según un comunicado de prensa en español de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, divulgado en las redes sociales por el Consulado mexicano en Toronto el 5 de octubre, 49 ciudadanos mexicanos fueron rescatados en un almacén abandonado durante una redada policial el 22 de septiembre.

La redada se produjo en el norte de Toronto. No se proporcionó la ubicación exacta y tampoco queda claro en el lenguaje del comunicado. Tampoco explica cuál de los servicios policiales llevó a cabo la redada.

El Consulado de México no quiso responder a ninguna pregunta ni proporcionar más información específica sobre la redada o las personas implicadas.

El comunicado dice que los mexicanos fueron posiblemente víctimas de tráfico de personas y la explotación laboral y dice que se les está ofreciendo asistencia consular.

CBC se puso en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá para conocer su reacción al caso. Ese ministerio federal respondió señalando: Creemos que la autoridad policial local es la que mejor puede atender su consulta .

La Cruz Roja Canadiense confirmó que proporcionó apoyo, incluyendo alojamiento seguro, comidas y servicios personales. La organización dijo que no proporcionará más detalles por respeto a la privacidad de los mexicanos.

Otro comunicado de prensa difundido por el consulado el 3 de octubre dice que 14 mujeres mexicanas fueron encontradas en una casa en Thorold, Ontario, después de una redada de la Policía Regional de Niágara.

El comunicado dice que las mujeres eran trabajadoras y presuntamente víctimas de tráfico de personas. Dice que fueron entregadas a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y se les ofreció asistencia consular.

Al igual que en el caso de la redada del 22 de septiembre, el Consulado de México no quiso dar más detalles sobre los mexicanos implicados, incluyendo su situación actual o su ubicación. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá aún no ha respondido a las preguntas del difusor público CBC sobre el caso.

Interrogado sobre las dos redadas y los ciudadanos mexicanos implicados, la Policía Regional de Niágara remitió a CBC a la información publicada a finales del mes pasado sobre una investigación multijurisdiccional del crimen organizado de 10 meses de duración llamada Proyecto Gateway.

El 14 de septiembre, la Policía de Niágara dice que se realizaron redadas en varios lugares del sur de Ontario, incluido Thorold.

Además del tráfico de drogas, el contrabando transfronterizo y otras actividades delictivas, la policía alegó que los sospechosos también empleaban a trabajadores extranjeros en los lugares de producción de cannabis y en los hoteles.

Sin embargo, entre los numerosos cargos a los que se enfrentan los 20 sospechosos, ninguno está directamente relacionado con el tráfico de personas.

Fuente: CBC / T. Dunn

Adaptación: RCI / R. Valencia