Jubilaciones contribuyen a la escasez de mano de obra en Canadá

La empresa, que tiene tiendas minoristas en todo Canadá, así como una rama de fabricación de herramientas con sede en Ottawa, necesitaba desesperadamente personal.

Lee Valley, conocida por atraer a trabajadores de más edad en el sector del comercio al detalle, vio una oleada de jubilaciones durante los años de expansión del Covid-19.

Por otro lado, debido a que la pandemia obligó a más gente a quedarse en casa, dedicándose a pasatiempos como la jardinería y la carpintería, la demanda de sus productos aumentó. Por esta razón, para atender los pedidos, el director ejecutivo de la compañía Jason Tasse recurrió inicialmente a contratar a los miembros de un equipo local de lacrosse del cual él era el entrenador.

A medida que las restricciones para proteger la salud eran levantadas paulatinamente, la empresa decidió embarcarse en una estrategia a largo plazo. Pagarían más, ofrecerían mejores beneficios, aumentarían la flexibilidad en los horarios de trabajo e invertirían en la formación de aquellos trabajadores cuyas habilidades aún no estaban desarrolladas en las áreas requeridas.

Abandonamos la mayoría de las prácticas y protocolos de contratación tradicionales , dijo Tasse. Antes, la empresa les decía a los futuros empleados qué tipo de horario podían esperar, además de exigirles habilidades y referencias específicas. Ahora, dijo Tasse, todo eso se ha ido por la ventana .

Según Robert Kavcic, economista en el Banco de Montreal, se están produciendo conversaciones similares en organizaciones de todo Canadá, ya que las empresas de muchos sectores están revisando sus prácticas de contratación de personal al enfrentarse a una elevada demanda de servicios y a un mercado laboral más apretado.

Kavcic afirmó que la participación laboral ha vuelto a ser la misma que antes del Covid-19, si no mayor, en todas las categorías de edad. Así que no se trata de que la gente no quiera trabajar .

El economista admitió que la escasez de mano de obra se debe a varias razones, pero el factor más importante, según él, es que la generación de los boomers en Canadá ha empezado a jubilarse en masa.

Esta cohorte, que fue una explosión demográfica, por lo cual se la llama la generación de los baby boomers surgida tras la Segunda Guerra Mundial, incluye a las personas nacidas entre 1946 y 1964.

Las condiciones laborales y la fortaleza del mercado bursátil pueden haber incentivado a algunas personas a abandonar el mercado laboral antes de lo previsto, dijo Kavcic, pero tanto si se produce ahora o dentro de los próximos años, esto era algo que se veía venir de todos modos .

De hecho, más de 300.000 canadienses ya se han jubilado en lo que va de 2022, según el Departamento de Estadísticas de Canadá, en comparación a los 233.000 del año pasado. Además, el número de personas que se acercan a la edad de jubilación es mayor que nunca, ya que uno de cada cinco canadienses en edad de trabajar tiene entre 55 y 64 años. La edad media de jubilación es de 64 años, lo que significa que muchos más canadienses dejarán de trabajar en los próximos años.

Incluso los empleadores que aún no han visto un gran número de jubilaciones están empezando a planificar.

Una mujer mira un anuncio de oferta de trabajo en Canadá. Foto: La Presse canadienne / Nathan Denette

Contratación de personal a través de TikTok e Instagram

Con el aumento de los proyectos de construcción de condominios y otros edificios, la ciudad de Toronto necesita ingenieros, planificadores urbanos y otros trabajadores en este momento.

El mes pasado, la alcaldía de la ciudad más populosa en Canadá llevó a cabo una campaña de contratación, difundiendo vídeos en las redes sociales TikTok e Instagram, solicitando candidatos para puestos de trabajo en áreas como el tratamiento de aguas residuales de la ciudad.

Gord Mitchell, que dirige la planta de tratamiento de agua R.C. Harris en el barrio de Beaches, dijo que el número de jubilaciones ha sido mínimo hasta ahora.

Pero, ya estamos viendo el tsunami que se avecina. Tenemos mucho personal con más de 30 años de servicio, quizá 35. Por suerte es un gran lugar para trabajar y la gente no quiere irse, pero tarde o temprano todos se van , explicó Mitchell.

El portavoz de la alcaldía de Toronto, Brad Ross, afirmó que las próximas jubilaciones son siempre una prioridad en estos días, por lo cual necesitan tener abiertos todos los canales, incluyendo las redes sociales, para reclutar nuevos trabajadores.

Otras estrategias

Además de la campaña de contratación en las redes sociales, la ciudad ha puesto en marcha otras estrategias para atraer y retener a nuevos trabajadores.

Entre ellas se incluye la asociación con universidades en Toronto para contratar a graduados en ingeniería y aprovechar de aquellos sectores subempleados de la población mediante la colaboración con organismos sin fines de lucro que se centran en la contratación inclusiva, todo para atraer a nuevos talentos más jóvenes que estén dispuestos a quedarse en el trabajo y crecer en la organización , dijo Ross.

Por su parte, en la compañía Lee Valley Tools, su director Tasse dijo que sus nuevas políticas de contratación de personal han ayudado a atraer a 232 nuevos empleados en el último año, una cifra que les está ayudando a ampliar sus operaciones.

En el ámbito de la venta al por menor, las opciones de horarios de trabajo flexible y el aumento de los salarios han permitido incluso que las tiendas atraigan a algunas personas que se habían jubilado recientemente de otras organizaciones.

Según Tasse, el hecho de ofrecer a las personas la oportunidad de volver a trabajar en sus propios términos , al tiempo de adaptarse a los intereses personales que tienen los trabajadores en torno a las herramientas, significa que los boomers que se jubilan son realmente un buen partido para la empresa.

Considerando las previsiones de que la economía se ralentizará en los próximos meses, Kavcic dijo que la intensidad de la competencia por conseguir trabajadores en Canadá podría disminuir. Pero como la población del país sigue envejeciendo, es seguro que se mantendrá el ritmo de las jubilaciones.

Fuente: CBC / S. Bridge / I. Roumeliotis

Adaptación: RCI / R. Valencia