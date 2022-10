El Servicio de Correos de Canadá presenta estampilla en homenaje a Tommy Prince

Prince era miembro de la Nación Ojibway de Brokenhead, a unos 65 kilómetros al noreste de Winnipeg.

Se le recuerda por su resistencia y su fuerza, y por su lucha por la igualdad de los derechos de los indígenas. Es un gran honor poder contar la gran historia del sargento Tommy Prince , dijo el jefe de Brokenhead, Gordon Bluesky.

Prince recibió 11 medallas por su servicio durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, convirtiéndose en el veterano indígena más condecorado de esas guerras.

En 1944, durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial, Prince soportó una agotadora caminata por un terreno escarpado para localizar un campamento enemigo, viajando sin comida ni agua durante 72 horas.

Cuando regresó al campamento aliado, dirigió la brigada de vuelta al campamento alemán, lo que llevó a la captura de más de 1.000 soldados.

Esto demuestra su dedicación y su fuerza de voluntad... Piensen en lo que costó hacer eso como individuo , dijo Bluesky en la ceremonia.

El jefe indígena Bluesky quiere que la historia del héroe de guerra condecorado sea llevada a la gran pantalla y sea conocida por todo el mundo.

He estado mirando lo que se hace en Hollywood y he estado viendo todas esas películas de Superman 14 y Spiderman 8, etc., y me pregunto, ¿cuándo van a empezar a contar historias reales sobre personas como el sargento Tommy Prince? , dijo Bluesky.

La astucia y la valentía del sargento Tommy Prince fueron reconocidas con una docena de medallas, incluidos los honores por su desempeño en la Guerra de Corea como miembro del Regimiento de Infantería Ligera Canadiense de la Princesa Patricia. Foto: Soumise par Musée et archives du PPCLI à Calgary

Volver de la guerra fue otra batalla

Cuando regresó, las políticas racistas del gobierno de Canadá hicieron que a él y a otros miles de veteranos indígenas se les negaran muchos de los beneficios que se conceden a otros veteranos.

Convertido en persona sin techo, Prince murió en 1977.

Su hijo, Tommy Prince Jr., ayudó a presentar el sello el lunes, junto a John Williams, director de comunicaciones, estrategia y compromiso externo del Servicio de Correos de Canadá.

El sello muestra a Prince con su uniforme de la Guerra de Corea y las estrellas del norte como fondo.

Me gustaría dar las gracias por honrar a mi difunto padre , dijo Prince Jr. en la ceremonia. Él recuerda a su difunto padre como un hombre generoso y divertido, a pesar de las dificultades a las que se enfrentó tras su servicio militar.

Si él tenía un dólar en el bolsillo y lo necesitabas más que él, te lo daba con gusto. Era un hombre cariñoso y atento. Le gustaba hacer reír a la gente. Le gustaba ser un bromista , dijo Prince Jr.

Tommy Prince denunciaba el racismo cuando lo veía, abogando por la abolición de la Ley canadiense de los Indígenas y en favor de los derechos de los pueblos originarios.

El sello será emitido oficialmente el 28 de octubre.

Fuente: CBC / R. Bergen

Adaptación: RCI / R. Valencia