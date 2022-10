"Le coyote": una historia de vida de inmigrante más allá de los estereotipos

Pero Le coyote ya está logrando dejar marcas. En el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés) -donde fue su premiere mundial- fue recibida de manera muy positiva. La carrera de Jerkovic, de hecho, ha estado bastante vinculada al TIFF y en 2018 su trabajo fue reconocido por el festival al darle el premio de "Mejor primer largometraje" por Las rutas en febrero.

Esas huellas están vinculadas al hecho de que se trata de una película filmada en Montreal, casi en su totalidad, con actores que hablan francés y algo de español, con un mexicano que representa a un mexicano y con una historia de vida que va más allá de los estereotipos de las películas de inmigrantes. Es más bien un filme que explora la vida de un inmigrante que ya es también quebequense, las relaciones interpersonales y la complejidad de las familias en muchas circunstancias.

"Hay muchos aspectos que tocan diferentes tipos de públicos. A veces hay un error, o una pereza, en ubicar este tipo de películas solo para latinos o para los inmigrantes, pero creo que todos los neoquebequenses que estamos escribiendo o haciendo arte, o haciendo películas, queremos ser reconocidos como vectores de cuestiones universales o más amplias”, explicó en entrevista con RCI la directora, quien aunque nació en Canadá de padres latinoamericanos, creció en Bélgica y Uruguay y se estableció en Montreal a los 18 años.

"Fue lindo ver que hay varios ángulos con los que la gente conecta con la película. El ángulo migratorio, el latino. El personaje principal es mexicano. Creo que los mexicanos han sido representados como trabajadores agrícolas, con poca instrucción, con problemas de integración, vulnerables, y creo que eso no refleja para nada a la comunidad mexicana y latina, o en todo caso no la refleja entera. Hay un personaje también que tiene problemas de adicción, pero está representado de manera para nada estereotipada y el acento no está puesto para nada en eso, sino en los aspectos más complicados de su vida. Hay un tema de filiación, que es un tema universal, de lazos familiares, de criar un niño, de todo el trabajo, el amor, la dedicación que implica y los esfuerzos que uno hace", continuó Jerkovic.

Lo que me importa es que haya algo para cada espectador. No soy pretenciosa al punto de creer que voy a marcar a la gente. Trato de que mis películas sean honestas. Trato de evitar todas las soluciones fáciles ya sea a nivel de guion, de puesta en escena, de ir a lugares comunes. No es una película que abusa de emociones, es muy respetuosa. Una cita de Katherine Jarkovic, directora de El coyote

Katherine Jerkovic nació en Canadá, pero vivió en Bélgica y en Uruguay. A los 18 años se estableció en Montreal, Quebec, donde estudió cine en la Universidad Concordia. Foto: RCI / Captura de pantalla - María Gabriela Aguzzi

Recomenzar de cero

Migrar, en la mayoría de los casos, implica empezar de cero en un nuevo país. Pero recomenzar es también parte de nuevas etapas de la vida. Camilo, el protagonista, es interpretado por el actor Jorge Martínez Colorado, quien tuvo ese reinicio hace más de 20 años cuando dejó su México natal para establecerse en Montreal. Como Jorge, Camilo ya tiene mucho tiempo en Montreal. No está empezando de cero. Ya está integrado y su francés es fluido, pero por circunstancias de la vida, tiene que volver a comenzar. "El recomenzar de cero no está ligado a su condición de inmigrante, sino a su historia, a lo que le fue sucediendo, pero esa capacidad de poder empezar de cero, a la edad que sea, como sea, está muy presente en los inmigrantes. De hecho, el actor que encarna a Camilo, Jorge Martínez Colorado, que tiene un recorrido y es un actor formado, es un punto de conexión muy fuerte con esa capacidad de recomenzar a la edad que sea", indicó la directora. indicó la directora.

Y efectivamente es así, en palabras del propio Jorge Martínez Colorado, quien en entrevista con RCI aseguró que “no me quiero poner sentimental, pero Camilo tiene, así como todos los inmigrantes, este lazo que siempre es recomenzar de cero, Camilo tiene eso. Ya le tocó el cambio México-Quebec, le toca el cambio por el drama que vive con la hija. Cortar lazos es recomenzar. Hay otra parte que a mí me permite tener una sensibilidad bien particular: cuando uno pierde a la persona más importante, mi madre, es perder todos los puntos de partida", dijo.

El drama de Camilo es volver a recomenzar cuando en una etapa de su vida que ya había terminado. Katherine tiene una manera muy particular de ver el sentido de la inmigración. Una cita de Jorge Martínez Colorado, actor

Jerkovic tiene esta manera particular de ver la inmigración porque ella misma es inmigrante. Se califica como neoquebequense y en El coyote hay parte de su historia. No se trata, claro está, de una historia lineal y directa de su vida, pero la inspiración para el filme viene mucho de personas que conoció. Es como un portrait fragmentado, dijo.

"Mi madre fue refugiada política, entonces hay aspectos del niño, del nieto de Camilo, (interpretado por Enzo Desmeules Saint-Hilaire) que son inspirados de mi infancia, de amigos de inmigrantes. Hay cosas personales, pero no es mi historia, es más bien como un reflejo de diferentes historias, que tienen el punto común de recomenzar de cero, la importancia de la solidaridad y de las redes que los inmigrantes necesitamos. A menudo no tenemos familia o ese apoyo familiar, entonces cuáles son los lazos y los puntos de apoyo que vamos generando para ir construyendo nuestra vida, para criar a nuestros hijos. Es bastante complejo", indicó.

El proceso del casting

Jerkovic y Martínez Colorado narraron cómo fue el proceso del casting para Le Coyote. Lo primero que destacó la directora es que era absolutamente necesario que un mexicano interpretara a Camilo.

"A mi director de casting le dije: Yo sé que uno ve a los latinos como si fuesen una masa homogénea, pero era superimportante para mí que fuera un actor de origen mexicano que viviera en Montreal, o sea, no íbamos a buscar un actor de México, porque quería que se sienta no solo en el habla, sino en todas esas cositas que son difíciles de explicar, que se sienta que él vive aquí hace tiempo, que absorbió elementos de la cultura quebequense. Hay elementos del personaje que están muy cercanos a la cultura mexicana, como la cocina. La película se desarrolla durante el otoño entonces hay una escena en la que aparece la fiesta del Día de Muertos. Hay un montón de cositas que si bien no están subrayadas como mira es el mexicano, son cositas que hacen parte de su cotidiano", explicó la cineasta.

Jorge contó por su parte con plena alegría como obtuvo el rol de protagonista, el primero de su carrera en Quebec en un largometraje. "Coyote llegó en un momento en el que yo estaba ya arropado por la vida, porque cuando hice esa audición ya había hecho la de Le temps de framboises (de Philippe Falardeau). El director de casting de Le temps de framboises es el mismo de Coyote, así que me llamó y me dijo que tenía una audición para mí y que la directora es muy particular, porque quería hacer una ficción casi documental", narró.

Jorge Martínez Colorado, de origen mexicano, interpreta a Camilo en "Le coyote". Con más de 20 años de carrera en Quebec, Jorge logró obtener su primer papel protagónico en un largometraje con este filme. Foto: RCI / María Gabriela Aguzzi

"Sabía que había otros actores formados, de la diversidad (...) Katherine es una persona muy tímida, creo, pero cuando nos despedimos sentí que dejé algo, como ese grano que siembras en la mirada. A los dos días me habló el director de casting, para decirme que oficialmente tenía el papel de Emilio en Le temps de framboises. Me dijo: 'Y tendría otra buena noticia para ti, pero no te la puedo dar, así que tenemos que esperar'. Todo eso fue para mí como ¡aaaayyyy! Pero a los pocos días me volvió a llamar y me dijo 'Coyote es tuyo ¡Muchas felicidades!'".

Jorge es un actor muy talentoso, muy generoso. Son actores bastante intuitivos, que no tienen una técnica controlada aparente, que dan cosas imperfectas en el sentido positivo y me encanta. Hay siempre sorpresas, es muy humano, casi documental, en la manera de trabajar. Jorge tiene todo eso. El hecho de que sea mexicano…aunque he estado viajando a México mucho estos últimos años, obviamente necesitaba también que él valide algunas opciones. Una cita de Katherine Jarkovic, directora de cine

Tania (Eva Ávila) y su hijo, Zachary (Enzo Desmeules Saint-Hilaire) en una escena de "Le coyote". Foto: Le Coyote - TIFF

Katherine es un gran desafío como directora. Soy alguien que en mi vida siempre trato de sonreír a pesar del dolor, es una gran enseñanza de mi madre, yo vivo así.Siempre digo al mal tiempo buena cara. Cuando uno tiene una formación artística, uno conoce diferentes lenguajes, tragedia, melodrama, farsa, pero para mí es el melodrama, con las telenovelas de México, así que aprendí de alguna manera un lenguaje melodramático que en aquel tiempo me parecía justo. Soy muy propenso a ir hacia el melodrama, me siento muy cómodo estando allí. Katherine me impidió ir a allí, me sacó de mi zona de confort, fue muy duro, pero conocí otra manera y eso me permite tener un equilibrio. Una cita de Jorge Martínez Colorado, actor

Progreso en materia de diversidad, pero…

No podíamos dejar de preguntarle tanto a Jarkovic como a Martínez Colorado como perciben ellos en el mundo artístico el avance de la inclusión y la diversidad, sobre todo en tiempos en los que la inmigración y la integración ocupa tantos titulares en la provincia de Quebec, luego de una campaña electoral que estuvo marcada por este debate.

Para ambos ha habido mucho progreso en Quebec en materia de diversidad. pero el camino por recorrer aún es largo.

"Veo mucho progreso en los últimos años en Quebec. Quebec siempre ha estado un poco atrasada con respecto al resto de Canadá. Yo viajé mucho a través de Canadá con un trabajo que tuve en los 2000, y el choque era fuerte: cuando salías de Quebec y llegabas a cualquier festival, cuando llegabas a estos lugares de creación, de difusión, había mucha diversidad. No había esto de crear otra categoría, eran todos canadienses, nadie te preguntaba de dónde vienes o cuál es tu acento", dijo la cineasta. "Yo siempre tuve apoyo, no sé por qué, una mezcla de suerte y perseverancia, pero siempre tuve apoyo. Siempre logré hacer mi camino, pero fui bastante solitaria, no había mucha gente que estaba construyendo una carrera siendo neoquebequense".

Premiere de "Le coyote" en el Festival Internacional de Cine de Toronto", el 11 de septiembre de 2022: Nicolas Comeau, Francis Cantin, Eva Ávila, Enzo Desmeules Saint-Hilaire, Katalina Pop, Katherine Jerkovic y Jorge Martínez Colorado. Foto: Getty Images / Amanda Edwards

Jorge Martínez, por su parte, coincidió con la directora asegurando que fuera de Quebec parece que el mundo se movió de forma más acelerada en materia de inclusión y diversidad en las artes. "Quebec está tratando de actualizarse en materia de diversidad, ahora que estuve en Ontario, en el TIFF y siempre que estoy en Toronto, nunca me siento como inmigrante", dijo.

Pero según la cineasta el trabajo por hacer aún es largo, sobre todo a nivel de sindicatos y para permitir que la gente de la diversidad que en estos momentos ocupa puestos bajos pueda seguir ascendiendo.

Estamos viendo muchas obras, escritas o dirigidas o producidas por gente de la diversidad, inmigrantes y gente de los pueblos indígenas, se ve un esfuerzo fuerte y se acepta el riesgo (...) Pero hay barreras aún. Yo siento que a nivel de sindicatos no hacen suficientes esfuerzos. Tienen algún comité diversidad, pero a nivel de donde se toman las decisiones siento que no hay suficientes medidas, porque hay muchísima gente formada, de todos los orígenes, pero cuando miras quiénes llegan a construir una carrera, cuando quieres contratar cabezas de departamento -director de arte, director de foto, jefes de departamento-, es muy difícil colmar esas posiciones. Si vas a los asistentes de producción, que son los más bajo de la jerarquía, ahí está toda la diversidad, ahí están todos los acentos, todos los colores de piel que puedas imaginar… No puede ser eso. Es un problema. Esa gente tiene que poder seguir evolucionando. Estamos hablando de gente con formaciones profesionales, a menudo hechas aquí en Quebec, y su sueño no es estar parando el tráfico, su sueño es quizá ser manager de producción, llegar a productor o llegar a jefe de luces. Una cita de Katherine Jarkovic, directora de cine

Jorge Martínez Colorado aseguró por su parte que quiere ver más historias de inmigrantes como la de Coyote, es decir, historias de vida más allá de los estereotipos.

Tengo 51 años, creo que mi generación no va a tener todos los frutos de los esfuerzos hechos. Será la próxima. Creo que será diferente para los pequeños, porque ya no tendrán acento. Una cita de Jorge Martínez Colorado, actor.

En palabras de Katherine Jerkovic "Le coyote" se convirtió, entre otras cosas, en una versión contemporánea del proverbio "se necesita un pueblo para criar a un niño". Foto: Le Coyote - TIFF

Lee coyote fue escrita y dirigida por Katherine Jerkovic y fue realizada por un equipo mayoritariamente femenino con Léna Mill-Reuillard como directora de fotografía, Marie-Alexandre Kerouac como asistente de dirección, Estelle Champoux como directora de producción, Sophie Farkas-Bolla en la edición de imágenes y Oleksakdra Lykova. en diseño de vestuario.

Se prevé que esté disponible en salas en 2023.