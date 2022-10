"Sin La Habana" | Un triángulo amoroso de inmigración y danza

En nuestra entrevista, Kaveh Nabatian explicó que comenzó a escribir el guion en 2004, en colaboración con el poeta y músico Pablo D. Herrera Veitia, autor de la historia del mismo nombre de la que se inspiró. Esta película se convirtió durante todos esos años en una parte íntima de su vida.

Por eso, el hecho de que su estreno mundial en el Festival du nouveau cinéma de Montréal (nueva ventana)sea virtual, es un poco decepcionante. Aún así, es con mucho orgullo y emoción que el cineasta habla de su primer largometraje de ficción.

Protagonizada por Yonah Acosta González, Aki Yaghoubi y Evelyn Castroda O’Farril, la película fue rodada en Montreal y Cuba.

Cinematografía: Juan Pablo Ramírez | Diseño de sonido: Sylvain Bellemare | Mezcla de sonido: Hans Laitres | Montaje: Sophie Leblond | Dirección de arte: Valérie-Jeanne Mathieu | Música original: Kaveh Nabatian | Vestuario: Patricia McNeil | Productores: Gabrielle Tougas-Fréchette, Ménaïc Raoul | Producción: Voyelles Films | Distribución: Maison 4:3

Sinópsis:

Leonardo es bailarín de ballet y Sara es abogada. Están enamorados, son jóvenes, guapos y ambiciosos, pero sus sueños se topan con las fronteras cerradas de Cuba.

Sus boletos para el futuro bien podría ser una turista en busca de exotismo: Nasim, una canadiense de origen iraní, que también está luchando contra sus demonios.

La pasión, el poder, el dinero, la creatividad, el destino y un toque de magia se entrelazan en un triángulo amoroso que combina el choque de culturas con la danza.

Kaveh Nabatian

Cineasta y músico iraní-canadiense, Kaveh Nabatian ha dirigido ficciones, videos musicales y documentales en todo el mundo: desde Nunavut hasta Haití, desde la India hasta Cuba y, por supuesto, en su casa de Montreal.

Kaveh Nabatian es trompetista en la Bell Orchestra ganadora del más prestigioso premio musical de Canadá, el Juno, en 2010. También compone música para varias bandas sonoras cinematográficas.

Sus proyectos más recientes incluyen la orquestación de un proyecto de largometraje colectivo, The Seven Last Words; su documental sobre Leonard Cohen, A Crack in Everything; y colaboraciones en los videoclips de Arcade Fire, Kahlil Joseph y Half Moon Run.

Sus obras de ficción se combinan con imágenes y sonidos evocadores que resaltan historias humanas y presentan personajes al margen de la sociedad.