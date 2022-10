Ontario hace obligatorio informar a los empleados sin son vigilados electrónicamente

Cerca de la estación Union Station, en el centro de Toronto, empleados como Fariha Chowdhury dicen que les gustaría saber si sus actividades en horas de trabajo están siendo controladas.

Técnicamente es como si nos espiaran. Así que tenemos derecho a saber si eso está ocurriendo , dijo Chowdhury.

Mustafa Kobari dice que las empresas que recurren a estos programas informáticos de vigilancia pueden estar encaminándose por una senda resbaladiza: ¿Dónde se para la cosa? Es un poco preocupante , señaló.

Algunos trabajadores canadienses sabrán ahora si se les está siguiendo el paso mientras trabajan. A partir de este 11 de octubre, los empleadores en la provincia de Ontario con 25 o más empleados están obligados a tener una política de seguimiento electrónico, y tienen 30 días para revelar esa información a su personal.

Esta medida forma parte de la Ley de Trabajo para los Trabajadores, y convierte a Ontario en la única provincia en Canadá que cuenta con legislación sobre el seguimiento electrónico de los empleados. Quebec, Alberta y Columbia Británica obligan a los empresarios a revelar la colecta de datos en virtud de las leyes de privacidad.

Un paso hacia la transparencia

Cuando la pandemia del Covid-19 provocó cierres y obligó a los empleados a trabajar desde casa en masa, muchos empleadores pusieron a funcionar sistemas de vigilancia electrónica sin alertar a su personal, dijo Mackenzie Irwin, abogada laboral de la firma legal Samfiru Tumarkin LLP en Toronto.

La legislación de Ontario se aplica a todos los empleados que utilizan dispositivos electrónicos proporcionados por la empresa, ya sea que el empleador esté rastreando el GPS de un conductor de camión de reparto o los correos electrónicos de un trabajador de oficina.

Irwin afirma que las nuevas normas son un buen primer paso hacia la transparencia. Una vez que sepamos lo que realmente están haciendo los empleadores, entonces tendremos una mejor idea de si esos sistemas de vigilancia están infringiendo alguna otra legislación .

Ella destacó que hay más trabajo por hacer porque la legislación no da realmente a los empleados ningún nuevo derecho a la privacidad ni hace mucho para disuadir a los empleadores de una vigilancia excesivamente intrusiva. Aun así, Irwin dijo que espera que los empleados adopten una postura firme si se sienten incómodos una vez que descubran con qué frecuencia e intensidad son vigilados. Van a oponerse a ello , dijo.

Un teléfono inteligente frente y una computadora con la aplicación Hubstaff. Este software permite a los empleadores medir la productividad de sus trabajadores. Foto: Hubstaff

El seguimiento de los empleados se aceleró debido a la pandemia

Aunque es difícil precisar cuántas empresas utilizan programas informáticos de seguimiento de sus empleados, la vigilancia en el lugar de trabajo se aceleró y amplió en Canadá durante la pandemia, según un informe del Cybersecure Policy Exchange de la Universidad Metropolitana de Toronto.

Las empresas tecnológicas Time Doctor, Hubstaff y Teramind son sólo algunas de las que están viendo crecer la demanda de su software de seguimiento, que registra las pulsaciones del teclado, escucha las llamadas telefónicas e incluso hace capturas de pantalla cada 10 minutos.

Eli Sutton, vicepresidente de operaciones globales de la compañía tecnológica Teramind, con sede en EE.UU., dijo que sus clientes van desde bufetes de abogados y empresas de telecomunicaciones hasta la administración pública y el sector de la salud. En Canadá, la empresa tiene actualmente unos 300 clientes activos, y otros 150 se han registrado para hacer una prueba de sus productos.

Incluso el primer día de la pandemia, vimos un aumento de tres o cuatro veces el tráfico habitual en el sitio en internet. Definitivamente vimos un aumento significativo en el interés por las soluciones de monitoreo de los empleados. Una cita de Eli Sutton, vicepresidente de operaciones de Teramind.

Sutton dijo que sus clientes empleadores quieren monitorear a sus empleados por razones de seguridad con el fin de evitar que la información salga de la organización, y para la productividad, como una forma de entender cómo los empleados están utilizando su tiempo cuando están trabajando a distancia.

Digamos que una tarea concreta debería llevar entre 30 minutos y una hora. Si ven que un usuario está trabajando en esa tarea durante más de dos horas, pueden hacer un seguimiento y ver qué acciones realizó el empleado para hacer esa tarea y entonces ayudarles a ser más productivos con su tiempo , dijo Sutton.

Pero Sutton está de acuerdo en que depende de los empleadores establecer límites para utilizar la tecnología de forma eficaz y no centrarse sólo en las acciones del empleado. "Definitivamente, no hay que utilizarla como herramienta de microgestión. Se trata más del objetivo final, no tanto de lo que están haciendo cada segundo del día".

La utilidad del seguimiento es debatible

Algunos críticos del uso de software de seguimiento de los empleados dicen que la información recopilada en realidad no ofrece una representación exacta del rendimiento de los empleados porque no capta otras tareas que pueden ser útiles para los empleadores, como hablar con los compañeros y hacer de mentores de sus compañeros, comunicando su experiencia.

Si a los empleados les preocupa el ser rastreados, ellos pueden empezar a rechazar esas actividades a fin de proteger su productividad, dijo Valerio De Stefano, profesor y responsable de las Cátedra de Investigación de Canadá en Innovación, Derecho y Sociedad de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de Toronto.

Las empresas podrían obtener mejores resultados si evalúan a los trabajadores en función de su rendimiento, en lugar de basarse en el tiempo que dedican a las actividades que el computador marca como trabajo. De lo contrario, el software de control de los empleados puede acabar siendo contraproducente, dijo De Stefano.

La gente, cuando sabe que estos sistemas están en funcionamiento, pasa mucho más tiempo intentando burlar el sistema en lugar de concentrarse realmente en el trabajo .

Fuente: CBC/ N. Patel

Adaptación: RCI / R. Valencia