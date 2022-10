[Reportaje] México "ocupado" por casos de abuso a migrantes en Canadá

Hace unos días en una bodega de Toronto se rescató a 50 mexicanos en estado casi de indigencia y de explotación laboral. Canadá viene trabajando, pero en todo el sistema hay una especie de perversión. Una cita de Arturo Hernández Basave, embajador de México en Canadá

RCI no ha podido confirmar ni desmentir este caso concreto.

En el organismo de ayuda a los trabajadores migrantes Justicia for Migrant Workers, Chris Ramsaroop, dice tener informaciones sobre 50 trabajadores y turistas mexicanos rescatados, sin más detalles. Su agrupación está investigando el tema.

Sin embargo, otros casos sí han sido documentados .

Para el embajador Hernández Basave, en el sistema de inmigración de Canadá hay cuotas que quedan vacantes y por lo tanto, hay de alguna forma una manera encubierta de dejar ese flujo de personas frágiles a venir a trabajar.

Según él, es posible traer a esa gente con permisos, para que así "tengan un empoderamiento frente a los patrones", que pueden ser canadienses o extranjeros, pero que "muchas veces se les niega el permiso".

Cuando hay un caso evidente de explotación laboral, actúan las autoridades, pero no deberíamos llegar a ese punto. Sobre todo cuando esas personas de México y otras partes del mundo quieren venir, tienen las habilidades, la inmensa mayoría son personas decentes, no son criminales, aquí hay necesidad de trabajo. Una cita de Arturo Hernández Basave, embajador de México en Canadá

Para el embajador, hay trabajos que los canadienses no quieren hacer y otros que no saben cómo hacerlos .

Arturo Hernández Basave cree que en ocasiones es más cómodo para las empresas que los contratan recibirlos sin papeles porque así les pueden decir: como me estoy arriesgando, te bajo el salario, no te doy seguro social, no te doy seguro médico, no te doy nada .

Por eso, dice el embajador, todavía hay una labor importante por hacer .

Lo mínimo que podemos hacer es que abramos si necesitamos gente, para que vengan, trabajen en debido orden y que las empresas si ganen pero no de manera abusiva y no a costa de la dignidad y de la libertad de otras personas. No somos esclavos, somos seres humanos, queremos trabajar. Una cita de Arturo Hernández Basave, embajador de México en Canadá

En 2019, cuarenta y tres mexicanos, traídos a Canadá, fueron liberados del control de supuestos traficantes de personas. En la foto un ejemplo de los alojamientos en los que vivían algunos de ellos. Foto: Policía Provincial de Ontario

Con metodologías de observación participante y de observación acompañante, Aaraón Díaz Mendiburo lleva 18 años investigando las condiciones de trabajo de migrantes en Canadá.

El antropólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincide con el embajador mexicano en que los canadienses no están dispuestos a realizar determinadas actividades laborales porque son peligrosas o mal pagadas

Son [actividades laborales] precarizadas y quien las realiza, son los extranjeros migrantes, temporales u otros. La agroindustria canadiense se sostiene de la mano de obra extranjera. De los hombres y mujeres que vienen de distintos países, no sólo de México, Guatemala, Tailandia, Honduras, Guatemala, El Salvador. Una cita de Aaraón Díaz Mendiburo, antropólogo de la UNAM

Según Aaraón Díaz Mendiburo, la agroindustria de Canadá depende de los migrantes trabajadores que llegan cada año al país, con permiso de trabajo o sin él, provenientes principalmente de países latinoamericanos. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

El investigador mexicano dice que al estudiar estas realidades, por convicciones éticas y sociales, el objetivo principal es que la situación precaria de los trabajadores migrantes cambie.

Los documentales que he presentado han permitido que muchas comunidades en Canadá se les abra un panorama sobre estas realidades. Y eventualmente se procede a la acción y a un mayor respeto de los derechos. Pero por parte de los gobiernos, realmente no creo que hayan escuchado. No quieren escuchar y no quieren cambiar las políticas. Una cita de Aaraón Díaz Mendiburo, antropólogo de la UNAM

Aaraón Díaz Mendiburo está actualmente investigando la industria del cannabis en Canadá.