Plantas harían potable el agua de los corrales de engorde de reses

El desarrollo de esas islas es el resultado de años de investigación y experimentos que podrían ayudar al sector de la ganadería a reciclar las aguas residuales hasta el punto de poder utilizarlas nuevamente para regar los cultivos o para dar de beber al ganado, abriendo mayores posibilidades.

Creo que se trata de un avance importante para el futuro , afirmó Steven Tannas, propietario de la empresa Tannas Conservation Studies, con sede en Alberta, y socio del proyecto.

Estamos creando sistemas naturales en lugar de utilizar una gran instalación en la que se tiene un gran edificio para el tratamiento del agua. Podemos crear sistemas naturales que son buenos para el medio ambiente, a la vez que tratan esas aguas. Una cita de Steven Tannas, propietario de Tannas Conservation Studies.

El proyecto de las islas flotantes

Las islas flotantes forman parte de un proyecto nacido de una idea que tuvo Ruth Elvestad hace seis años. La técnica de aguas y medioambiente estaba pensando en la conservación del agua cuando se le ocurrió el tema de la exploración espacial.

Un ejemplo que me vino a la cabeza sobre el reciclaje del agua fue el de los astronautas y su suministro de agua cuando van al espacio , explicó la técnica de investigación en la institución educativa Olds College of Agriculture and Technology, en Alberta.

Si esa agua se puede reciclar, ¿por qué no podríamos hacerlo con el agua de las granjas? , dijo ella.

Esta idea le llevó a desarrollar el proyecto de las islas flotantes. Su objetivo consistía en determinar si las plantas nativas de los humedales podían o no absorber los nutrientes en el agua de escorrentía embarrada con el estiércol de las vacas.

Si se logran los resultados deseados, las islas flotantes reducirán en volumen de aguas contaminadas que producen las explotaciones ganaderas. Foto: Radio-Canada

Dos cuencas de recepción, o islas flotantes, en las que se colocaron plantas seleccionadas, fueron colocadas en centros comerciales de engorde de las reses, junto con otras dos cuencas de captación sin islas flotantes, para que sirvan a la supervisión como caso de base.

Los marcos de las islas flotantes están recubiertos de cloruro de polivinilo. Son de metal y tienen una base de espuma que les permite flotar. La base está recubierta de un tejido geotextil que evita la pérdida de suelo, y las raíces de las plantas también pueden crecer a través de él.

Esas islas flotantes con plantas fueron diseñadas por Tannas, el propietario de Tannas Conservation Studies, una compañía especializada en la identificación de plantas y la gestión de ecosistemas nativos. Esta compañía hace parte de los estudios que se llevan a cabo por el centro educativo Olds College.

Hemos estado analizando las plantas para averiguar cuáles son los contaminantes que extraen del agua. Nos centramos en el nitrógeno, el fósforo y el potasio como los más importantes.También buscan algunos sulfitos y metales pesados. Una cita de Steven Tannas, propietario de Tannas Conservation Studies.

Beneficios más allá de la agricultura

Los investigadores estudiarán los resultados para ver si estas islas flotantes y las plantas que albergan pueden mejorar la calidad del agua hasta el punto de poder utilizarla para el riego o para los estándares de agua potable para el ganado.

El mes pasado, la tercera fase del proyecto se encontraba en pleno apogeo cuando científicos, investigadores y empresas agrícolas se reunieron en un corral de engorde en la localidad de Linden, Alberta, para ver cómo se desplegaban las islas y las plantas en un estanque de agua contaminada.

Es algo muy bueno, innovador, y la sostenibilidad es algo muy importante en la agricultura de hoy en día, así que todo lo que sea verde y flotante está muy bien , dijo Kevin Klassen, de la empresa Klassen Agriventures.

Una planta de tratamiento de aguas residuales en Canadá. Uno de los responsables del proyecto de las islas flotantes dijo que no se necesitarán grandes instalaciones para reciclar el agua. Foto: Radio-Canada

Para el lanzamiento de la prueba se utilizó un estanque en su granja de engorde. Klassen tiene la esperanza de que con las plantas se reduzca considerablemente el mantenimiento del agua de escorrentía.

El proyecto está financiado por organizaciones como la Unión de Granjeros de Alberta, la United Farmers of Alberta, la Alberta Real Estate Foundation y Results Driven Agriculture Research, que es un programa de investigación en colaboración que trabaja al margen del gobierno provincial de Alberta.

Si tiene éxito, el proyecto proporcionará a los ganaderos una herramienta para limpiar el agua, pero también para recuperar nutrientes potencialmente valiosos.

Desde la perspectiva de la técnica Ruth Elvested, el potencial de descontaminación de este proyecto va mucho más allá de la agricultura.

Me interesa, y siempre me interesará, ver los resultados y ver cómo va a ayudar no sólo a los propietarios de ranchos de engorde de reses, sino también a los agricultores, y a toda persona que necesite reciclar el agua , explicó ella.

Fuente: CBC / O. Sherif

Adaptación: RCI / R. Valencia