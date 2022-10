Funcionarios de Hockey Canadá comparecen sobre pagos por agresiones sexuales

Los responsables de la institución que rige sobre el deporte tradicional canadiense se encuentran enfrentando un torrente de críticas por su uso secreto de las cuotas de inscripción que pagan los jugadores, además de otras inversiones, para compensar a las personas que denuncian agresiones sexuales cometidas por miembros de esa institución.

Este verano, después de que varios medios de comunicación, entre ellos el difusor público CBC, publicaron historias sobre la existencia de esos fondos, Hockey Canadá reveló que desde 1989 ha pagado a 21 denunciantes unos 8,9 millones de dólares en indemnizaciones por conducta sexual inapropiada.

Parte de ese dinero se canalizó a través del Fondo Nacional de Equidad del organismo, y la mayor parte se destinó a acuerdos relacionados con el caso de Graham James, un ex entrenador de hockey juvenil que fue condenado por agredir sexualmente a jóvenes jugadores de hockey.

Andrea Skinner, la actual presidenta de la junta directiva del organismo Hockey Canadá, deberá responder a preguntas sobre el dinero de ese fondo, en momentos en que salió a la luz gracias al periódico de Toronto The Globe and Mail informaciones que revelan la existencia de un segundo fondo no revelado anteriormente llamado Fondo Fiduciario del Legado de los Participantes.

La presidenta interina de la junta directiva de Hockey Canadá, la abogada Andrea Skinner. Foto: Gracieuseté : Hockey Canada

Tercera ronda de testimonios de los directivos de Hockey Canadá

Skinner sustituyó a Michael Brind'Amour como presidenta de la junta directiva del ente regulador del hockey en Canadá a principios de este año, en medio de punzantes interrogantes sobre su gestión de las agresiones sexuales en el deporte. Brind'Amour también debía comparecer este martes ante los diputados del Comité de Patrimonio Canadiense de la Cámara de los Comunes.

Esta será la tercera vez que los ejecutivos de Hockey Canadá deben declarar ante este comité desde que se conoció la noticia de una presunta agresión sexual que involucró a un grupo de jugadores de la selección nacional juvenil de Canadá en 2018 tras una ceremonia de gala de Hockey Canadá que se llevó a cabo en la ciudad de London, en Ontario, y un acuerdo silencioso entre la organización y el denunciante.

Una segunda acusación, contra miembros de la selección nacional junior de 2003, ha salido a la luz desde entonces.

El director general de Hockey Canadá, Scott Smith, ha defendido previamente las acciones del organismo rector del deporte, diciendo que esos fondos nebulosos no fueron diseñados para proteger la imagen de esta entidad, sino para compensar a las víctimas.

El primer ministro Justin Trudeau y su gobierno han pedido cambios importantes en este organismo rector. La ministra federal de Deportes, Pascale St-Onge, declaró que el deporte sufre un problema sistémico de violencia sexual .

La ministra de Deportes de Canadá, Pascale St-Onge, aumenta la presión para forzar la renuncia de los directivos de Hockey Canadá. Foto: La Presse canadienne / Justin Tang

En declaraciones a los periodistas antes del período de preguntas del 3 de septiembre, la ministra federal St-Onge dijo que los administradores de Hockey Canadá necesitan ser reemplazados .

A estas alturas, lo que espero es la dimisión de la dirección ejecutiva. Lo que demuestra es que la violencia sexual ha sido tratada como un problema de seguros en Hockey Canadá en lugar de un problema sistémico que necesita ser abordado en la raíz del problema. Una cita de Pascale St-Onge, ministra de Deportes de Canadá.

Ella dijo que el uso de estos fondos para los pagos muestra una total falta de transparencia de parte de ese organismo.

Fuente: CBC / J. P. Tasker

Adaptación: RCI / R. Valencia