Alanis Morissette y Bryan Adams ingresan al Salón de la Fama de los Compositores

Algunos de los músicos más reconocidos de Canadá se reunieron en la sala de espectáculos Massey Hall de Toronto para honrar a la pareja, junto con los otros compositores también reconocidos con ese honor, Jim Vallance, Daniel Lavoie y David Foster.

A lo largo de la noche, surgió el tema de la colaboración, ya que varios creadores explicaron que la composición de canciones rara vez se realiza en solitario.

Vallance, amigo de Adams desde hace mucho tiempo y compañero de composiciones, no sólo recibió un reconocimiento por sus contribuciones, sino que también fue incluido en la lista de nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores , lo que hizo que Adams se sienta satisfecho.

Para mí, componer siempre ha sido un trabajo en equipo. Y lo que más me alegra de esta noche es ver a mi gran amigo Jim Vallance debidamente honrado , explicó Adams al aceptar su premio.

Bryan Adams y Jim Vallance son ahora miembros del Salón de la Fama de los Compositores en Canadá. Foto: Invision/Associated Press / Greg Allen

"Un esfuerzo de equipo"

Vallance conoció a Adams en una tienda de instrumentos musicales en Vancouver en 1978, circunstancia que fue el inicio de su fructífera colaboración.

Por su lado, Alanis Morissette dedicó un momento de su discurso de aceptación para reconocer a los mentores que le ayudaron en su carrera, entre ellos el compositor estadounidense Glen Ballard, con quien escribió los temas del álbum Jagged Little Pill , que fue un hito en su carrera musical.

Para mí, lo mejor de componer es estar en una habitación y sentirme segura , dijo sobre su experiencia. Cuando la escribo, es para mí , añadió. Pero luego, cuando la comparto, es tuya, es para que todos los demás la interpreten .

A lo largo de la noche, varias artistas femeninas hablaron de la influencia de Morissette en ellas.

Lo más conmovedor fue el testimonio de la cantante pop estadounidense de 19 años, Olivia Rodrigo, que habló de cómo Morissette cambió su vida con su música y su mentorado. Las dos se conocieron por primera vez en una sesión fotográfica de Rolling Stone el año pasado.

Más que su larga lista de logros musicales, lo que más admiro es su carácter y amabilidad. Llevaré los consejos que me has dado durante toda mi vida , le dijo Rodrigo.

Daniel Lavoie fue reconocido como compositor junto a Bryan Adams, Jim Vallance, David Foster y Alanis Morissette. Foto: © Valérie Paquette

Deborah Cox se ganó la ovación del público

Antes de que comenzaran los discursos, el evento del Salón de la Fama de los Compositores Canadienses se abrió con la actuación de Deborah Cox, que se ganó al público con una interpretación de la canción I Have Nothing , del compositor canadiense David Foster, que fue escrita para Whitney Houston en la banda sonora de la película El guardaespaldas .

La cantante nacida en Toronto se llevó una larga ovación, la primera de muchas para los artistas que ofrecieron brillantes versiones de las canciones de los homenajeados.

Para homenajear a Morissette, la ganadora del Grammy Alessia Cara sacó una armónica para interpretar con ímpetu la canción Hand in My Pocket .

Serena Ryder canalizó su propia angustia en una interpretación del tema You Oughta Know , en la que saltó por el escenario al tiempo que entonaba la letra.

¿Cómo lo haces todas las noches? , le preguntó con asombro Ryder a Morissette, que estaba sentada entre el público.

El líder de la banda canadiense Nickelback, Chad Kroeger, interpretó su versión de la canción Summer of '69 de Adams y Vallance, mientras que un popurrí de temas como (Everything I Do) I Do It For You y Straight from the Heart de Corey Hart tuvo al público gritando su nombre.

Deborah Cox se ganó el aplauso del público interpretando la canción "I Have Nothing", del compositor canadiense David Foster. Foto: Getty Images / Robin Marchant

La industria canadiense, la música y mucha gente hicieron un gran alboroto sobre que tú y yo éramos esos rivales , le dijo Hart a Adams desde el escenario.

No sé, quizá había una pequeña pizca de verdad en eso, pero puedo decirle esta noche... que desde el primer día, ya sentía el más profundo respeto y admiración por usted, señor , añadió Corey Hart.

El compositor Daniel Lavoie completó la lista de los galardonados. Se le rindió homenaje por haber surgido de sus raíces en el pueblito de Dunrea, en la provincia de Manitoba, en las praderas canadienses, hasta convertirse en uno de los más destacados compositores de canciones franco-canadienses, trabajando con Celine Dion, Luce Dufault, Roch Voisine y Lara Fabian.

La velada se cerró con otra de las canciones de Foster que dejó un impacto emocional en el público.

Estrellas canadienses como Andy Kim, JP Saxe, Charlotte Cardin y Divine Brown se reunieron en el escenario para ofrecer una nueva versión del sencillo benéfico de Foster de 1985 Tears Are Not Enough'', Las lágrimas no son suficientes”, interpretado originalmente por un grupo conocido como Northern Lights.

Fuente: CBC / D. Friend

Adaptación: RCI / R. Valencia