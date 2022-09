Legault afirma que sería "suicida" para Quebec recibir más de 50.000 inmigrantes al año

François Legault, el primer ministro de Quebec que busca su reelección, dijo que sería "suicida" aceptar más inmigrantes por encima de ese límite

El primer ministro saliente, bajo el cual Quebec ha acogido menos inmigrantes permanentes y más trabajadores temporales que nunca, dijo el 27 de septiembre ante el Consejo de Comercio de Montreal Metropolitano que su partido sería más exigente en cuanto al conocimiento del francés por parte de los inmigrantes. Intentaremos enviar un mayor porcentaje de inmigrantes a las regiones francófonas , dijo.

Pero mientras no hayamos frenado el declive del francés, creo que para la nación quebequense, que quiere proteger la lengua, sería un poco suicida aumentar [el número de inmigrantes]. Una cita de François Legault, jefe del partido Coalición por el futuro de Quebec.

Interrogado durante una rueda de prensa, el líder caquista no se retractó y dijo que los quebequenses esperan que el gobierno tome medidas concretas para frenar el declive de la lengua.

En oposición a la propuesta caquista de Legault, tanto el Partido Liberal de Quebec como el partido Quebec Solidario políticos, ven en la inmigración una solución ineludible a la escasez de mano de obra.

Mucho antes de la campaña electoral, el líder del CAQ utilizó el fantasma de una luisianización de Quebec para amedrentar a la población sobre la supuesta desaparición de la lengua francesa en Quebec. Según Legault, sin un mayor control de la inmigración, la provincia corre el riesgo de sufrir el mismo destino que este estado norteamericano, que fue una antigua colonia francesa vendida por Francia a Estados Unidos por 15 millones de dólares y donde ahora se habla poco el francés. Tal afirmación de Legault ha sido refutada por los expertos.

Al final de su discusión con Legault, el presidente del Consejo de Comercio de Montreal Metropolitano, Michel Leblanc, manifestó su desacuerdo con la posición del primer ministro saliente. En nuestra opinión, no es en absoluto suicida , dijo a los periodistas.

El ministro de Inmigración de la provincia de Quebec, Jean Boulet Boulet, dijo la falsedad que el 80% de los inmigrantes van a Montreal, no trabajan, no hablan francés o no se adhieren a los valores de la sociedad quebequense. Foto: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Boulet descalificado para el puesto de Ministro de Inmigración

A la declaración del líder caquista, se sumó una polémica declaración de su ministro saliente de Inmigración y Trabajo, Jean Boulet, hecha la semana pasada durante un debate entre candidatos en la circunscripción de Trois-Rivières.

Boulet dijo la falsedad que el 80% de los inmigrantes van a Montreal, no trabajan, no hablan francés o no se adhieren a los valores de la sociedad quebequense.

El miércoles 27 de septiembre, el candidato caquista en Trois-Rivières dijo que lamentaba haber expresado su pensamiento de forma incorrecta , diciendo que su declaración debería haber sido entendida en dos partes. Por un lado, el 80% de los inmigrantes van a Montreal. Por otro lado, no trabajan, no hablan francés o no se adhieren a los valores de la sociedad quebequense .

François Legault lamentó las inaceptables declaraciones de Boulet, diciendo que no reflejaban su pensamiento.

Como consecuencia, el diputado saliente Boulet ya puede olvidarse del cargo de ministro de Inmigración. En una entrevista al mediodía de este jueves 28 de septiembre, François Legault dijo que Boulet no puede aspirar a este puesto después de esta declaración por cuestiones de percepción, imagen y confianza.

A principios de la campaña, François Legault tuvo que disculparse por sus comentarios que vinculaban la inmigración con la violencia.

Gabriel Nadeau-Dubois, líder de Quebec Solidario, rechazó las declaraciones de Legault. Foto: CP / Jacques Boissinot

Condenas de parte de los otros partidos en campaña

El suicidio es qutarse la vida. François Legault cree que acoger a más inmigrantes es la muerte de la nación quebequense , reaccionó el coportavoz del partido Quebec Solidario, Gabriel Nadeau-Dubois, cuyo partido propone elevar el número de inmigrantes de 60.000 a 80.000 personas al año.

Si el CAQ quisiera realmente fomentar el aprendizaje del francés en Quebec, argumentó, habría añadido dinero para ello en su plan financiero. Los comentarios de Legault son hirientes, groseros e irresponsables , dijo el líder de Quebec Solidario.

La líder del Partido Liberal de Quebec, Dominique Anglade, dijo estar profundamente en desacuerdo con la visión caquista y afirmó que François Legault había mostrado una flagrante falta de empatía .

Al igual que Québec Solidario, un gobierno liberal elevaría la inmigración a Quebec a 70.000 personas al año.

También hay críticas del Partido Quebequense, cuyo líder Paul St-Pierre Plamondon dijo que era cada vez más difícil creer que las declaraciones del líder y los miembros de la CAQ son cada vez accidentes .

Según Paul St-Pierre Plamondon, la CAQ intenta esconder bajo la alfombra el hecho de que la acogida de 50.000 inmigrantes al año favorece el declive del francés. Es una forma de intentar que la gente olvide la pobreza de su programa, la pobreza de su balance y lo que tiene que ofrecer en términos de lengua francesa. Me parece muy irresponsable , dijo.

Su partido, que ha hecho de la defensa del francés su caballo de batalla, pretende bajar el número de inmigrantes a 35.000 por año.

Fuente: RC / J. Labbé / V. Boisclair

Adaptación: RCI / R. Valencia