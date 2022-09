Ministro de Quebec acusa a los inmigrantes de no trabajar y no hablar el francés

Jean Boulet, que busca su reelección, junto a los candidatos de otros partidos, fue interrogado sobre la escasez de mano de obra en la provincia y el papel que puede desempeñar la inmigración para solucionarla.

Tenemos dos retos en Quebec. Uno es económico. Hay una escasez de mano de obra. Y el otro es la vitalidad de la lengua francesa , dijo Boulet durante un debate organizado por el difusor público canadiense Radio-Canada en la región de Mauricie, en Quebec. Fue en ese contexto que hizo esas falsas declaraciones.

El 80% de los inmigrantes van a Montreal, no trabajan, no hablan francés o no se adhieren a los valores de la sociedad quebequense. Una cita de Jean Boulet, ministro de Trabajo e Inmigración en la provincia de Quebec.

A continuación, Boulet se jactó de los esfuerzos de su partido para acoger mejor a los recién llegados y conseguir que hablen francés.

Poco después de que Radio-Canada se pusiera en contacto con el equipo de Boulet este 28 de septiembre, el político caquista publicó una disculpa en la red social Twitter, diciendo que la declaración sobre los inmigrantes que no trabajan y no hablan francés no refleja lo que pienso .

Lamento haber expresado mal mis pensamientos , dijo Boulet, que busca su reelección en la circunscripción de Trois-Rivières. Debemos seguir centrándonos en la acogida y la integración de los inmigrantes, que son una fuente de riqueza para Quebec .

El primer ministro de Quebec, Francois Legault, junto a su ministro de Trabajo, Empleo y Solidaridad Social de Quebec, Jean Boulet. Foto: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La campaña de la CAQ, la Coalición por el futuro de Quebec, ha estado marcada por varios comentarios discriminatorios sobre la inmigración.

Hace tres semanas, el líder del partido, François Legault, se disculpó por citar la amenaza del extremismo y la violencia , así como la necesidad de preservar el modo de vida de Quebec , como razones para limitar el número de inmigrantes en la provincia.

Esa misma semana, dijo que si no se limita el número de inmigrantes que no hablan francés, esto podría suponer una amenaza para la cohesión nacional en la provincia .

La inmigración, y la capacidad de la provincia para acoger a los recién llegados, ha sido uno de los temas principales de esta campaña electoral.

La Coalición por el futuro de Quebec promete limitar el número anual de nuevos inmigrantes a 50.000. El Partido Quebequense dice que reducirá esa cifra a 35.000, mientras que los Liberales y Québec Solidaire dicen que traerán más recién llegados al año a Quebec.

Fuente: RC / CBC

Adaptación: RCI / R. Valencia