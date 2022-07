Quebec declara que la séptima oleada del Covid-19 ha comenzado

Para mí, se trata de la séptima oleada, es un aumento de contagios que está tomando la forma de una ola , dijo el doctor Luc Boileau, director de salud pública de la provincia. Según él, su afirmación aún debe ser confirmada por el Instituto de Salud Pública de Quebec, INSPQ por sus siglas en francés.

Esta oleada es la primera en golpear la provincia desde que el gobierno del primer ministro provincial, François Legault, decidió eliminar prácticamente todas las medidas de protección de salud pública impuestas, incluyendo el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público.

El número de pacientes con Covid-19 en la provincia ha aumentado de 1.007 a casi 1.500 en el último mes.

Boileau señaló que las cifras crecientes podrían alcanzar su punto máximo en las próximas semanas, y que no cree que la situación vaya a empeorar a lo largo del verano.

Sin embargo, pese a la rapidez con que han aumentado las hospitalizaciones a causa del Covid-19 en las últimas semanas, el gobierno provincial no tiene previsto imponer nuevas medidas de protección de la salud pública.

No hay ningún anuncio concreto para hoy. No quiero que nadie se preocupe , dijo el ministro de Salud de la provincia, Christian Dubé, durante una conferencia de prensa este 7 de julio. "Ya no estamos en posición de imponer cosas cuando la gente es muy consciente de los riesgos. Sólo es cuestión de recordárselo".

En su lugar, Dubé y Boileau, que participaron en su primera actualización conjunta sobre la situación de la pandemia en 19 meses, trataron de recordar a los quebequenses que deben respetar las normas de aislamiento y evitar las reuniones tras dar positivo en una prueba de contagio del virus.

La provincia insta a las personas a aislarse durante cinco días tan pronto aparezcan los síntomas y a reanudar las actividades esenciales llevando una mascarilla durante otros cinco días si su estado ha mejorado.

Actividades como las salidas a restaurantes, el ir a festivales o visitar a los amigos deben ser evitadas durante este periodo, dijo Boileau.

El doctor Luc Boileau, director de salud pública en la provincia de Quebec, se dirige a los medios de comunicación junto al ministro de Salud de la provincia, Christian Dubé. Foto: Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Boileau y Dubé también pidieron una vez más a los quebequenses en situaciones de riesgo, incluidas las personas mayores de 60 años, que se vacunen contra el Covid-19. La provincia publicará una tabla para ayudar a las personas a decidir si deben vacunarse de nuevo y cuándo deben hacerlo.

Estoy diciendo que la situación está bajo control, pero tenemos que seguir siendo cuidadosos , dijo Dubé.

Hasta ahora, sólo el 55% de los quebequenses ha recibido su tercera dosis, según los datos de salud pública.

Hasta el 6 de julio, la provincia de Quebec informó de 1.839 casos, a pesar de la limitada disponibilidad de las pruebas PCR.

Quebec dejó de proporcionar las pruebas al público en general en enero, durante la oleada de Omicron. El jueves, Dubé dijo que no hay planes para ampliar la disponibilidad de esas pruebas de detección de la pandemia.

Fuentes: CBC / A. Nerestant

Adaptación: RCI / R. Valencia