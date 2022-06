Canadá pierde hasta 22.000 millones de dólares al año en impuestos no pagados

Para llevar a cabo este primer informe sobre la brecha fiscal global de Canadá, publicado este 28 de junio, la entidad de gobierno analizó la recaudación de impuestos entre 2014 y 2018.

La CRA calcula que la brecha fiscal neta de esos cinco años, es decir la cantidad de dinero que se debía al gobierno federal pero que no fue recaudada, ascendió a 111.200 millones de dólares.

Aunque la cantidad neta de impuestos no recaudados mostró una tendencia al alza durante este periodo, con estimaciones de hasta 23.400 millones de dólares en 2018 y 23.500 millones en 2017, la proporción se ha mantenido estable cada año en el 9% de los ingresos fiscales federales totales.

Según el informe, los impuestos no cobrados a los ingresos de las personas físicas oscilaba entre 8.400 y 10.600 millones de dólares al año, lo que representaba entre el 5% y el 8% del total de los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Esta cifra incluía los impuestos no pagados, los ingresos extranjeros no declarados y los incumplimientos fiscales relacionados con la economía clandestina en el país, en un análisis que no incluía las actividades ilegales.

La Agencia Tributaria de Canadá sigue considerando que el sistema del impuesto sobre la renta de las personas físicas se encuentra ampliamente asegurado, lo que significa que presenta un bajo riesgo de incumplimiento.

El déficit de ingresos del impuesto provenientes de las compañías fue estimado entre 4.600 y 7.300 millones de dólares al año, lo que representa entre el 10% y el 17% de los ingresos previstos en esta categoría. El incumplimiento relacionado con las grandes empresas fue el que más contribuyó a esta brecha de no pago de impuestos, según el informe, mientras que las pequeñas y medianas empresas tuvieron un impacto menor.

Un formulario de la Agencia Tributaria de Canadá de pago de impuestos. Foto: iStock

El impuesto armonizado de venta y el impuesto de valor agregado

El informe de la Agencia Tributaria de Canadá también constató que entre el 8% y el 10% de los ingresos previstos por el impuesto armonizado sobre las ventas no fueron pagados cada año, lo que representa un promedio anual de unos 3.900 millones de dólares.

Otros montos menores, de entre 400 y 500 millones de dólares al año, no fueron pagados según establece el sistema de impuestos de valor agregado, en gran parte debido a la producción ilegal de cigarrillos y al contrabando. Sin embargo el incumplimiento por parte de los titulares de licencias y registros de impuestos de valor agregado ha sido muy bajo, señala la CRA, porque los titulares de licencias y los inscritos al régimen de impuestos de valor agregado que los remiten se encuentran generalmente muy regulados .

La CRA afirma que las actividades de vigilancia y recaudación fiscal durante los cinco años cubiertos por el informe permitieron cobrar unos 72.400 millones de dólares adicionales en recuperaciones federales que, de otro modo, no se habrían remitido al fisco.

El informe dice que la agencia utiliza un enfoque de vigilancia especializado para clasificar las auditorías de las empresas y adopta un enfoque equilibrado ante el incumplimiento, ofreciendo opciones como modalidades de pago y disposiciones de alivio fiscal para el contribuyente antes de emprender acciones legales.

La magnitud de la brecha fiscal se ve afectada por el tamaño general de la economía, señala la Agencia Tributaria de Canadá, pero también por las quiebras, que pueden fluctuar en función de la salud de la economía.

La agencia del gobierno canadiense afirma que la evasión fiscal intencionada o la reclamación excesiva de créditos fiscales explican una parte de la brecha fiscal, pero los errores en los formularios y el desconocimiento de las normas también son otras de las causas.

El Nuevo Partido Democrático reaccionó a las estadísticas de la Agencia Tributaria de Canadá pidiendo a los liberales de Trudeau que tomen medidas contra la evasión fiscal, acusando al gobierno de hacer la vista gorda ante los paraísos fiscales en el extranjero.

Fuente: RC

Adaptación: RCI / R. Valencia