Trudeau califica como "horrible" decisión de la corte de EE UU que anuló Roe vs. Wade

"Mi corazón está con los millones de mujeres estadounidenses que ahora están a punto de perder su derecho legal al aborto. No puedo imaginar el miedo y la ira que sientes en este momento", dijo Trudeau en una publicación en las redes sociales.

Trudeau dijo que ningún gobierno, político u hombre debería obligar a una mujer a tener un embarazo y reiteró que, bajo su gobierno liberal, "las mujeres en Canadá saben que siempre defenderemos su derecho a elegir".

La viceprimera ministra Chrystia Freeland también condenó la decisión y dijo el viernes que tuvo una reacción visceral cuando escuchó por primera vez la decisión de la corte.

"Estaba conmocionada, horrorizada y muy preocupada, en realidad", dijo Freeland en una entrevista con Rosemary Barton, de CBC, que se transmitirá el domingo.

Freeland dijo que generaciones de feministas lucharon por el acceso al aborto en Canadá y que hará lo que pueda para ayudar a preservar ese derecho.

El tribunal supremo de los EE. UU. anuló hoy Roe vs. Wade y Planned Parenthood of Southeastern Pa. vs. Casey, dos decisiones históricas que permitieron abortos legales al sur de la frontera.

Para el primer ministro Trudeau, “ningún gobierno, ningún político o ningún hombre debería dictar a una mujer lo que puede o no puede hacer con su cuerpo”. Foto: La Presse canadienne / Paul Chiasson

La opinión de la mayoría, escrita por Samuel Alito, magistrado republicano, afirma que la decisión Roe de 1973 fue constitucionalmente dudosa y terriblemente incorrecta desde el principio porque su razonamiento fue excepcionalmente débil.

Alito dijo que esa decisión, que esencialmente determinó que el derecho a la privacidad se extendía a las opciones reproductivas como el aborto, ha tenido consecuencias perjudiciales al dividir una nación en facciones antiaborto y proabortista, y robar a los funcionarios estatales el poder de regular la práctica.

Candidatos de liderazgo conservador divididos sobre el aborto

Una de las aspirantes al liderazgo del partido, la parlamentaria Leslyn Lewis, ha lanzado una plataforma de políticas que promete lo que ella llama políticas provida si es elegida, incluida la prohibición de abortos selectivos por sexo, sanciones penales por abortos forzados, mayor financiamiento para centros de embarazo (organizaciones que persuadir a las mujeres embarazadas para que no aborten) y el fin del financiamiento federal para los servicios de aborto en el extranjero.

En una carta a sus partidarios enviada el viernes, Lewis dijo que los conservadores no deberían tener miedo de discutir políticas contra el aborto.

Aseguró que, mientras el Partido Liberal ha adoptado una línea dura sobre el aborto al prohibir que los candidatos antiaborto se presenten, los Conservadores son un gran partido de unidad que debería acomodar a los conservadores sociales y sus puntos de vista.

"Podemos intentar hacer lo que nuestro partido ha hecho en las últimas elecciones y huir del tema, dejando que los liberales establezcan la agenda, o podemos ser la voz de la unidad y tomar el control de la conversación", dijo.

Otro candidato a la dirección, el diputado Pierre Poilievre, ha tenido una relación más complicada con el ala social conservadora del partido.

En el pasado, Poilievre apoyó iniciativas como la moción 312, que habría provocado una revisión de cuándo un niño se convierte en un ser humano en la ley canadiense, y el proyecto de ley de un miembro privado que habría endurecido las sanciones penales por el asesinato de un niño no nato.

Pero, en esta elección de liderazgo, Poilievre ha señalado que no está interesado en legislar contra el aborto, si es elegido.

Durante el debate sobre el liderazgo -en francés- del partido, Poilievre dijo que está a favor del aborto.

Un portavoz de la campaña también dijo a CBC News el viernes que un gobierno de Poilievre no introducirá ni aprobará ninguna ley que restrinja el aborto.

Los manifestantes por el derecho al aborto ya estaban en el lugar el viernes por la mañana cuando los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos emitieron su opinión sobre el histórico caso Roe vs. Wade. Foto: Getty Images / AFP/MANDEL NGAN

Singh sobre el acceso al aborto en Canadá

En un comunicado, el líder del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, dijo que mujeres morirán como resultado de esta decisión devastadora, al tiempo que reiteró que no se debe permitir que estas políticas peligrosas se arraiguen en Canadá.

Dijo que Trudeau y los liberales federales dicen lo correcto sobre el acceso al aborto en Canadá, pero eso no es suficiente y hay más por hacer al respecto.

"Las mujeres en muchas partes del país, particularmente en las comunidades rurales, tienen que conducir cientos de millas para acceder a la atención que necesitan. Esto está mal. Nunca ha sido más importante para los liberales hacer las inversiones tan necesarias y esperadas desde hace mucho tiempo en los servicios de atención médica para mujeres", dijo Singh.

Singh agregó que dado que el acceso al aborto pronto será limitado en algunos estados de EE. UU., incluso en los estados fronterizos con Canadá, podría haber una corrida de proveedores de aborto aquí a medida que las mujeres estadounidenses huyen a jurisdicciones más amigables para el procedimiento médico. Canadá debe estar preparado, advirtió.

En los últimos años, numerosos estados liderados por republicanos han aprobado restricciones al aborto y las llamadas prohibiciones de activación diseñadas para limitar la práctica tan pronto como se derogue Roe. Eso significa que, a partir de la decisión de hoy, el aborto es ilegal o está restringido en 13 estados y se espera que otros estados sigan adelante con prohibiciones similares en las próximas semanas.

Al enfrentarse al acceso limitado, algunas mujeres pueden cruzar las fronteras estatales para abortar en lugares donde sigue siendo legal.

El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, también ha dado instrucciones a los funcionarios de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) para que permitan el paso libre a las mujeres estadounidenses que desean abortar.

Sin embargo, quedan dudas sobre qué tan viable es esta opción para las muchas mujeres pobres que buscan interrumpir un embarazo cada año. Menos del 40 % de los estadounidenses tienen pasaporte, un documento de viaje necesario para cruzar la frontera hacia Canadá por cualquier motivo.

Fuente: CBC News

Adaptación: RCI/MGA.