¿Cómo impacta el aumento de precios de los alimentos su factura del mercado?

Los precios de los alimentos subieron 9,7% en mayo en comparación con el año anterior, igualando el aumento de abril. Casi todo ha subido, desde la carne hasta las frutas y verduras y los productos básicos de la despensa, como la harina y el aceite de cocina, que aumentaron 30 %.

A principios de este mes, Food Banks Canada publicó datos que sugieren que casi uno de cada cuatro canadienses (23%) está comiendo menos de lo que cree que debería debido a la inflación.

Entonces, ¿qué es exactamente lo que aumenta su factura de alimentos? CBC News armó un carrito de muestra de 16 artículos comunes para ilustrarlo, y el precio subió $16,25 en los últimos 12 meses.

Proteínas Pechugas de pollo (1 kg) Abril 2021: $12, 58

Abril 2022: $15,32 Atún en lata (170 gr) Abril 2021: $1,63

Abril 2022: $1,85 Carne molida Abril 2021: $9,19

Abril 2022: $10,82

Si está pensando en usar productos lácteos para complementar su ingesta de proteínas, hay malas noticias en ese frente. La Comisión Canadiense de Productos Lácteos aprobó esta semana otro aumento de precios de 2,5%, lo que aumentará el precio de la leche y otros productos lácteos, como el queso y el yogur.

El precio promedio de cuatro litros de leche ya había aumentado durante el año pasado de $5,50 en abril de 2021 a $6,04 en abril de 2022.

El precio de las frutas frescas ha aumentado, en promedio, 10% en 12 meses. Foto: getty images/istockphoto / Kondor83

Frutas y vegetales Naranjas (1kg) Abril 2021: $3,59

Abril 2022: $4,20 Cebollas (1kg) Abril 2021: $4,14

Abril 2022: $5,28 Pimentones (1kg) Abril 2021: $6,36

Abril 2022: $7,22 Manzanas (1 kg) Abril 2021: $4,72

Abril 2022: $5,42 Zanahorias (1 kg) Abril 2021: $3,36

Abril 2022: $3,93

En promedio, las frutas frescas costaban 10% más que hace un año, mientras que las verduras frescas subieron 8,2 % en el mismo período.

El precio de las verduras congeladas se mantuvo relativamente estable, e incluso descendió levemente en algunos casos.

Cereales y granos Pan blanco (1 kg) Abril 2021: $3,03

Abril 2022: $3,37 Harina de trigo (1 kg) Abril 2021: $4,72

Abril 2022: $5,28 Pasta (1 kg) Abril 2021: $2,54

Abril 2022: $3,00 Cereal (400 gr) Abril 2021: $3,27

Abril 2022: $4,01

La encuesta del Banco de Alimentos de Canadá, realizada por Mainstreet Research, no solo encontró que 23 % de los encuestados dice que comía menos debido al aumento de los costos de los alimentos, sino que casi esa cantidad (19 %) también dijo que tenía hambre pero no podía comer, porque no había suficiente dinero para la comida.

La comida es a menudo lo primero que las personas recortan , dijo Rachael Wilson, directora ejecutiva de Ottawa Food Bank, a Heather Hiscox de CBC. Constantemente escuchamos sobre padres que se quedan sin comida para asegurarse de que sus familias e hijos tengan alimentos para comer .

Solo en marzo de 2021, hubo más de 1,3 millones de visitas a bancos de alimentos en todo Canadá, un aumento de aproximadamente 20 % en comparación con 2019. Y eso fue mucho antes de que llegara la inflación.

Estamos viendo más visitantes que repiten , dijo Wilson. Esto no es una vez al mes. Se trata de personas que necesitan alimentos regularmente durante todo el mes porque simplemente no pueden permitirse alimentar a sus familias. Nunca habíamos visto algo así en la historia del Banco de Alimentos de Ottawa .

Artículos de despensa Mantequilla de maní (1 kg) Abril 2021: $4,87

Abril 2022: $5,37 Aceite vegetal (3 l) Abril 2021: $6,48

Abril 2022: $10,83 Granos en lata (0,54 l) Abril 2021: $1,28

Abril 2022: $1,48 Café (340 gr) Abril 2021: $5,37

Abril 2022: $6,00

Uno de los principales impulsores del aumento de sus productos básicos es el aceite de cocina. Las grasas y aceites comestibles registraron el mayor aumento en esa categoría con 30%.

Es necesario destacar que hay algunos artículos que no han tenido un incremento de precio durante el año pasado, como es el caso de las papas y las batatas, cuyos precios han descendido.

Los plátanos se han mantenido prácticamente sin aumentos, al igual que los limones, aunque las limas han subido. Y el brócoli es una verdura cuyo precio se ha mantenido relativamente sin aumento de precio.

Fuente: CBC News

Adaptación: RCI/MGA