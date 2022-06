Ministra federal de Deportes congela el financiamiento de Hockey Canadá

Esta medida fue dispuesta a raíz de la gestión de la organización nacional de una presunta agresión sexual y un acuerdo extrajudicial de resolución de litigio.

La ministra federal de Deportes, Pascale St-Onge, dijo en un comunicado este 22 de junio que el financiamiento de Hockey Canadá será restablecido sólo cuando esta entidad revele las recomendaciones de mejora proporcionadas por un bufete de abogados contratado para investigar el presunto incidente ocurrido hace cuatro años.

El organismo nacional Hockey Canadá también debe firmar su adhesión a la Oficina del Comisionado de Integridad, una nueva agencia gubernamental que tiene el poder para investigar de forma independiente las denuncias de abuso y sancionar las conductas inapropiadas.

Hockey Canadá no recibirá más pagos ni nuevos fondos de Sport Canada hasta que cumpla con estas condiciones , decía el comunicado de St-Onge.

La medida se produce después de que el presidente de Hockey Canadá, Scott Smith, y el director general saliente, Tom Renney, fueran interrogados por los diputados a principios de esta semana durante una audiencia del Comité Permanente de Patrimonio Canadiense sobre la respuesta de la organización a la presunta agresión sexual que implicaba a ocho jugadores.

El testimonio de Hockey Canada no nos proporcionó suficiente información. No aprendimos mucho, y lo que aprendimos es profundamente preocupante. Una cita de Pascale St-Onge, ministra federal de Deportes.

Hockey Canadá resolvió de manera extrajudicial una demanda de agresión sexual cometida en 2018 contra una joven por un grupo de ocho jugadores junior. Foto: The Canadian Press / JASON FRANSON

Hockey Canadá resolvió discretamente la demanda legal el mes pasado después de que una mujer denunció que fue agredida por miembros de la selección canadiense de hockey junior, que ganó la medalla de oro en 2018 en junio de ese año, en un evento de Hockey Canadá que se llevó a cabo en la ciudad de London, en la provincia de Ontario.

La mujer, ahora de 24 años, pidió una indemnización de 3,55 millones de dólares por daños y perjuicios a Hockey Canadá, la Liga Canadiense de Hockey y los jugadores no identificados. Los detalles del acuerdo no fueron hechos públicos, pero Smith dijo el lunes que no se utilizó dinero del gobierno o del seguro para pagar ese acuerdo fuera de los tribunales.

La ministra St-Onge dijo que sólo se enteró de las acusaciones y del acuerdo dos días antes de que la red de información deportiva TSN publicara la historia a finales del mes pasado, tras recibir una llamada telefónica de Renney.

Una portavoz de Hockey Canadá no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico este miércoles.

La investigación fue cerrada en 2019

Hockey Canadá contrató al bufete de abogados de Toronto Henein Hutchison LLP para llevar a cabo su investigación, pero Smith y Renney dijeron a los diputados que los jugadores presentes en el evento en London no fueron obligados a participar en tal pesquisa..

Renney dijo inicialmente que fueron entre cuatro y seis de los 19 jugadores en cuestión los hablaron con los investigadores antes de que Smith indicara más tarde que el número era en realidad de 12 o 13 jugadores.

Hockey Canadá dijo en repetidas ocasiones que la mujer decidió no hablar con la policía o con sus investigadores. Smith y Renney reiteraron el lunes que la mujer también decidió no identificar a los jugadores.

Smith dijo que la policía de London informó a Hockey Canadá que, para febrero de 2019, su investigación criminal estaba cerrada. Una investigación independiente terminó en septiembre de 2020, pero Renney dijo que el informe estaba incompleto y que no debería ser publicado.

No hay mucho más que tengamos que ofrecer en términos de información al respecto , declaró el lunes.

El presidente de Hockey Canadá, Scott Smith. Foto: The Canadian Press / Jeff McIntosh

Un hecho inaceptable

Hockey Canadá dijo que no compartiría con el comité parlamentario federal el asesoramiento que recibió de la firma independiente, o cómo planean responder , dijo St-Onge este miércoles. También escuchamos decir que la investigación independiente no fue completada, ni se identificaron los ocho jugadores. Esto es inaceptable , añadió la ministra federal.

La Liga Nacional de Hockey, que también se enteró recientemente de las acusaciones, está llevando a cabo su propia investigación porque algunos de los jugadores en cuestión están ahora jugando en los equipos de la liga.

Hockey Canadá recibió 14 millones de dólares de financiamiento de parte de Ottawa en 2020 y 2021, incluyendo 3,4 millones de dólares en subsidios para hacer frente al Covid-19, según los registros del gobierno obtenidos por CBC y TSN.

Smith declaró que Hockey Canadá ha informado sobre tres denuncias de agresión sexual en los últimos años, incluido el incidente de London, pero no quiso hablar de las otras dos ante la comisión.

No puedo comentar sobre la investigación de los otros dos casos , dijo Smith, añadiendo que hay una o dos denuncias de conducta sexual inapropiada cada uno de los últimos cinco o seis años.

La información recibida por los responsables de Hockey Canadá no es suficiente, según la ministra St-Onge.

No puedo aceptar esta norma como algo habitual en nuestras organizaciones deportivas nacionales, y los canadienses tampoco deberían hacerlo dijo St-Onge.

El dinero federal representa el 6% del financiamiento de Hockey Canadá, según las cifras de la organización, por detrás del desarrollo empresarial y las asociaciones (43%), las agencias de financiación (14%), las primas de seguros (13%) y los ingresos por intereses (10%).

Fuente: CBC / J. Clipperton

Adaptación : R. Valencia